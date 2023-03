Nyt kun kevät taas tulee, poliisin on ryhdistäydyttävä. Poliisi on ensinnäkin saatava Tampereella joka kadunkulmaan järjestystä turvaamaan. Poliisin pitää puuttua joka ainoaan potkulautarikkeeseen, poistaa liikenteestä jokainen kovaääniseksi tuunattu auto ja mopo, ja estää joka ainut nuorison kokoontumisajo. Poliisin on palautettava järjestys ja tehtävä se äärimmäisen kovalla kädellä. On aika ottaa kaupunki takaisin häiriköiltä. Jos ei poliisi siihen pysty, ei jää muuta mahdollisuutta kuin että asukkaiden on otettava asia hoitaakseen. Kova laki

Ei oikein luista talvikisoissa suomalaisilla. Joko ei pysytä pystyssä tai ei osallistuta ollenkaan. Luulisi vuoden urheilijaksi valitseminen velvoittavan edes osanottoa. Voi olla paras että kisoihin lähetetään Ylen kisastudion porukka. Tuntuu olevan hauskaa ja asiantuntemusta ei puutu. Tuomo

Luin juuri kuinka armeijan Cooperin testissä nuorten tulokset ovat pudonneet huolestuttavasti. Nyt täällä Pirkanmaalla on talviloman aika, olen katsellut urheilupaikkoja. Jääkiekkokaukaloissa Tampereella ja Ylöjärvellä, ei ole näillä mahtavilla ulkoilusäillä näkynyt kuin pari nuorta luistelemassa. Hiihtoladuillakaan ole ketään muita kuin vanhempia henkilöitä hiihtämässä. Eipä ole ihme, että kunto on hävinnyt nuorilta. Taksu

Ähtärin kahteen karvapalloon pistetty miljoonia. Rahat olisi voinut kyllä käyttää viisaamminkin. Toisen pussilla on kiva rillutella. Tippa Oksanen

Valveutuneet koiranomistajat siivoavat koiriensa jätökset kiitettävästi, on kakkapusseja saatavilla ja roskiksia tyhjennetään, kiitos. Joukkoon mahtuu ainakin keskustassa joku tilapäinen ulkoiluttaja ja muutama kikkarekingi ja pökälepirkko, joilla ei selkä taivu, huomio on puhelimessa. Kun yksi ja sama vääntää kerran päivässä tortun tarkoittaa se 365 kasaa vuodessa. Silloin saa rapaa niskaansa kaikki vastuulliset koirien omistajat ja se harmittaa. Älä hanki lemmikkiä, ellet kykene siitä huolehtimaan

Eräs vanha rouva valitti, kun ei voi enää käydä lainkaan kirjastossa. Ennen se oli helppoa. Hän nousi kotipysäkiltään bussiin, ajoi sillä keskustaan, jäi pois Metson edessä olevalla pysäkillä ja meni kirjastoon. Kun ratikka tuli, tilanne muuttui. Nyt kun hän nousee bussiin se ajaakin vain Taysille. Siellä pitää nousta bussista ja vaihtaa linjan 1 ratikkaan. Sillä pääsee Koskipuistoon, jossa pitää nousta ratikasta ja vaihtaa linjan 3 ratikaan. Sillä ei ole pysäkkiä pääkirjaston edessä, joten ratikasta pitää nousta joko Tuulensuussa tai Pyynikintorilla ja kävellä loppumatka kirjastoon. Ei jaksa vanhus enää moista resuamista. Eikä tämä ole yksittäinen esimerkki. Miksi ratikan takia myös bussiliikenne piti pilata kokonaan ja tehdä koko Tampereen joukkoliikenteestä käyttökelvoton? Ratikka purettava pois

Nyt sitten huomattiin, että Puolustusvoimat tarvitsee tuhat uutta työntekijää, kun liitytään Natoon. Kokoomuksella ja EK:lla on onneksi ratkaisu tähän. Täytetään ne paikat työttömillä. Näillä työttömillähän he luulevat täyttävänsä muutkin vapaat työpaikat. Näillä oikealla kulkevilla herroilla on kumma käsitys, että vapaat työpaikat voi helposti täyttää työttömillä. Aivan kuin eräiltä hyväosaisilta herroilta puuttuisi todellisuuden taju. Itse alan kenraaliksi

