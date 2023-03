Minulle jokainen eläin on isoilla kirjaimilla hän! Koulua sain käydä sen minkä sadisti-äiti antoi. Älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi ja ikäviä vanhempia on tänäkin päivänä! Mummu

Nimimerkki Koulutus kuntoon ihmetteli pronomineja. Suomen hän- ja se-pronominien kirjakielinen työnjako on vieraiden kielten mallin mukaan tehty keinotekoinen normi. Alkujaan se viittasi kehen ja mihin tahansa, kun taas hän oli referatiivinen pronomini, jolla kerrottiin toisen käden tietoa. Muutenkin koulussa opetellut kirjakielen säännöt koskevat vain kirjakieltä, eivät ihmisten kotikieltä eli murretta. Suomen kielen tutkija

Kun areenan Nokia-logoa nyt uusitaan, niin lisätkää nyt se puuttuva e-kirjainkin 'äriinään', pliis! S.H.

Käsittämätöntä, että AKT:n ahtaajat voivat pitää Suomen kansantaloutta panttivankinaan ja aiheuttaa sille miljarditappiot. Syy tähän on se, että heille ei jostain kumman syystä riitä sama korotus, joka riittää muille palkansaajille. Satamien automatisointi on jo alkanut ja sen on syytä myös jatkua ripeällä aikataululla. EeKoo

Nimimerkille Köyhä ja kipeä (AL 27.2.), jos haluat edullisia lääkkeitä ja vielä kaupan päälle asiantuntevaa palvelua, apteekkeja ei kannata muuttaa terveydenhoitojärjestelmän osasta markkinavetoisiksi. Tällöin tavoitteeksi tulisi ensisijassa voiton tavoittelu. Siitä kertovat vaikkapa Tilastokeskuksen tiedot, miten reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet 10 vuodessa 13 prosenttia, ruoka kallistunut 21 prosenttia. Matu-67

Autottomia säälivä (AL 25.2.), miksi Tampereen seudun joukkoliikenteen pitäisi murehtia naapurikuntien nyssepalveluista, kun oman kunnan alueellakin on parantamisen varaa. Teiskolainen

Psykiatri Katriina Kuusi kertoi, että terveydenhuollon perustehtävä ei ole rahan säästäminen, vaan ihmisten hoitaminen mahdollisimman hyvin ja arvokkaasti (AL 25.2.). Tämä on kyllä unohtunut täysin Pirhan johdolta, kun työntekijänä kuuntelee säästötavoitteita. Olemme töissä potilaita varten. Ilman potilaita meillä ei ole töitä

Sammon- ja Kaupinkadun risteysalue Tampereella oli pitkään työmaana. Alkuviikosta Kaupinkatua pääsi vihdoinkin ajamaan kohti Teiskontietä. Nyt sama katualue on taas puomitettuna. Eikö kaivuutöitä olisi voinut tehdä kerralla valmiiksi? Suunnitelmallisuutta peliin

Jos lääkkeet kauppoihin, niin karkkihyllyt pois ja lääkkeet tilalle. Viinejä ei kaupoissa tarvita, 10 metrin kävely viereiseen Alkoon pitäisi jokaisen jaksaa. Miksi kaikki toimiva pitäisi muuttaa? Käy kuin sote-sotkulle! Muutoksesta kaaokseen

Tälläkin hetkellä potilaat ja henkilökunta haitallisten mikrobien keskellä Tays B-rakennuksessa. Eikö tärkeämpää olisi suojella ihmisiä kuin rakennusta? Terveys ensin

Nyssen matkalippujen hintaa nostetaan taas. Paitsi mobiililipun. En ymmärrä tätä mobiililipun jatkuvaa suosimista. Me matkakortin omistajat olemme Nyssen ylivoimaisesti suurin kanta-asiakasporukka. Meille Nysse kaikki edut kohdistaisi, mikäli se arvostaisi kanta-asiakkaitaan. Vaan kun ei arvosta. Olemme Nysselle yhtä arvokas kuin koiranuloste kengänpohjassa, siltä se tuntuu. Nyt minulle riitti, joukkoliikenteen käyttö loppuu nyt. Rajansa kaikella

Tarttisko Yle-veroa hiukan korottaa, että saataisiin uutisten tekstitys vihdoinkin kohrilleen. Jukka A.

Taksin käyttäjät olkaa tarkkoina maksaessanne pankkikortin lähimaksulla! Minulle sattui ikävästi, lähimaksulla veloitus kaksinkertaisena. Kuskin olisi pitänyt huomata se heti. Sain kuitin, jossa ok. Tiliotteesta viikkojen jälkeen näin totuuden. Soitin kuskille ja minun piti valokuvata kuitti että lähettää tilinumero. Useita puheluita kuskille, hän viivytteli maksamista. Otin yhteyttä tarkastajan, hän sanoi, että kuskien pitäisi laitteensa tarkastaa ajojen jälkeen. Näitä tapauksia tulee. Jatkossa maksu rahalla

Ei ole käytöstapoja kaikilla Tampereen nuorilla, ratikassa nostetaan jalat vastakkaista penkkiä vasten, bussissa istutaan poikittain, jalat viereisellä penkillä. Julkisissa liikennevälineissä ei käyttäydytä kuin kotisohvalla. Märkä ja likainen penkki sotkee siihen seuraavaksi istuvan vaatteet! Varmaan itsekin istut mieluummin siistillä istuimella. Puuttuuko järki vai kotikasvatus

Miksi naiset valittavat kokoajan tasa-arvo-ongelmista ammatinvalinnan suhteen? Viimeksi pelialan osalta. Eivät miehetkään valita miksi he ovat vähemmistönä monilla aloilla. Kukaanhan ei estä naisia asettumasta pelialalle, kaivoksiin tai viemärisukeltajaksi. Miten on

