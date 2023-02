Nyt siemenet itämään, saa lähes ilmaista ruokaa. Vihreääkin saa jo nyt laittamalla herneitä multaan. Kohta on lämmintä ja parvekkeelle voi laittaa perunasta salaattiin, tomaatista syötäviin kukkiin! Oma apu

Sydämelliset kiitokset sille nopeaälyiselle ja reippaalle nuorelle miehelle, joka 23.2. noin kello 15.30 juoksi kiinni Hallituskadulla vanhuksen laukun siepanneen miehen ja toi laukun vapisevalle ryöstön uhrille. Kiitollinen mummeli

Kauniit kumarrukset ja kiitokset Leinolan lumenauraajille, kadut, kävelytiet ovat tänä talvena hienosti hoidettu. Kiva kävellä ja ajella

Kyllä hävettää taas olla tamperelainen. Ukrainan sodan vuosipäivänä oli mahdollisuus viedä kynttilä lumiseen puistoon ja pormestari piti puheen. Helsingissä kokoonnuttiin suurkirkon portaille viemään kynttilöitä ja tunnelma oli television väityksellä käsinkosketeltavan liikuttava. Latteaa

Kansanedustajat ovat vakuutelleet, että valiokuntatyöskentely on se tärkein asia. Saamelaislain käsittely paljasti kuitenkin, että ainakaan sdp:lle se ei sitä ole, kun tärkeään valiokuntakäsittelyyn ei ehditä. Niitä poissaoloja ei pitäisi hyväksyä, joissa syynä on oma vaalitilaisuus. Kuria lisää

Suomi, kaatuileva hiihtokansa! Miksi suomalaiset hiihtäjät kaatuilevat? Johtuuko vuoristojen puutteesta? Moni kaatui ampumahiihdon MM-kisoissa. Sama meno jatkuu maastohiihdon MM-kisoissa. Vielä pystyssä tänä talvena

Turtolasta ratikalla kulkevia piinaa aggressiivinen nuori nainen, joka huutaa, uhkailee ja tönii. Poliisille ja sosiaaliviranomaisille ilmoitettu, mutta ilman vaikutusta. Pitääkö jotakuta sattua pahasti ennen kuin puututaan? Vaaraksi itselleen ja muille

Kun Linnainmaan terveysasemalle jättää soittopyynnön, sanotaan, että soitamme teille mahdollisimman pian. Ei tule samana päivänä soittoa. Olisiko mahdollista, että jolla pitkäaikainen potilassuhde, lääkäri vastaisi suoraan potilaan soittoon, jos joku päivä siihen järjestettäisiin. Olisi toiveen täyttymys

Totta on, että suolan pois jättäminen on helppo juttu kuin holistin pitää korkki kiinni. Sipi

Katselin Ukrainan sodan vuosipäiväpuheita eduskunnasta. Ihmetyttää kun kukaan ei vihjaissutkaan, että Venäjä olisi korvausvelvollinen aloittamansa sodan hävityksestä ja tuhoista. Suomikin maksoi sotakorvauksensa. Eepi

Hienoa, kun syntyvyys Suomessa on laskenut. Kyllä nyt jo viherpipertäjienkin pitäisi tajuta, että ilmastomuutosta ei pystytä meidän kalliilla ja elämää vaikeuttavalla politiikalla estämään. Suomen päästöt on kuin hyttysen tuhaus Saharassa. Kyllä panokset pitää suunnata muualle, jotta maapallon väestön kasvu saadaan loppumaan ja jopa pienentymään. Ja maailman talouskasvu pitää saada samalla laskuun, muuten maailma ei pelastu. Maapallon kantokyky on ylitetty. Maalaisjärki

