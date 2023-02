Meidän viisivuotiaalla on laaja ystäväpiiri ja hän osaa lähestulkoon lukea – kaikesta oppimisesta saan kiittää päiväkoteja ja vertaisoppimista

Nimimerkki Yh-äiti, mummi, luokanope, vai on lapsen kotona pitäminen kolmevuotiaaksi arvokysymys? Itse arvotan huomattavasti korkeammalle lapsen pedagogisen kehityksen, sosiaalisten taitojen kehityksen sekä yleisen viihtyvyyden kavereiden seurassa kuin sen, että yhteiskunnan rahoilla pidän lasta kotona useamman vuoden oman näkemyksen mukaan itsekkäistä syistä. Tutkimustenkin mukaan lapselle on hyvä ikä aloittaa päiväkoti, kun lapsi kiinnostuu toisista lapsista, meillä se oli 1 vuoden ja 5 kuukauden iässä. Tuosta hetkestä eteenpäin hän on ollut päiväkodissa ja nyt meidän viisivuotias omaa laajan ystäväpiirin ja osaa lähestulkoon jo lukea, kirjoittaa ja laskea. Kaiken oppimisesta saan kiittää päiväkoteja sekä vertaisoppimista muista saman ikäisistä. Itsekkyyskö arvopohja

Paukkuaralle tiedoksi, kauriin metsästys päättyi 15.2., jos kyseinen sunnuntai oli tämän jälkeen, metsästäjät syyllistyivät metsästysrikokseen. Metsästyslain mukaan metsästystä ei myöskään saa harjoittaa 150 metriä lähempänä asumuksia. Jos mielestäsi metsästäjät rikkoivat jompaa kumpaa tai molempia asioista, niin ota yhteyttä viranomaisiin. Laillinen metsästäjä

Virallisten lukujen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 115 000 avointa työpaikkaa. Työttömiä on yli 250 000 ja 16 prosenttia kaikista ammattiin valmistuvista nuorista jää ilman työpaikkaa, kasvattamaan työttömien määrää entisestään. En ole hyvä matematiikassa. Eikä ymmärrykseni muutenkaan ihan huipputasoa ole. Silti minua hieman ihmetyttää, että miten meillä voi noiden lukujen valossa olla niin kova työvoimapula kuin meidän annetaan ymmärtää. Ja miksi lääkkeeksi tarjotaan vain ulkomailta tuotavaa työvoimaa? Halaistua sanaa ei enää kuule suomalaisten työttömien työllistämisestä. Ihmetellen

Korvani varmaan jo kohta räjähtävät, koska ne ovat tulleet täyteen tätä niin sanottua sinivalkoista ääntä, joka höpöttää varsinkin nykyisin mitä sattuu lätkämatsien aikana. Nykyisin on olemassa monta parempaa ja suositumpaa selostaa, esimerkiksi Jani Alkio, niin voitaisiinko vihdoin uudistaa myös selostaja nykyaikaan, ainakin Suomen ja liigan tärkeisiin peleihin, niin ei olisi koko ajan pelkkää "vaarallista, äärimmäistä ja tärkeää”, ja selostaja tietäisi sääntömuutokset ja pelaajien nimet. Ja kun tällä vanhalla selostajalla tuntuu nyt olevan ihan riittävästi jo muitakin tv-hommia. Hyvä selostus kuuluu tv:n katseluun

Ratikassa kännyköitään tuijottavat maksamatta jättävät matkustajat jäävät seisomaan ovien vierille. Miksikö? No siksi kun lipuntarkastaja työasussaan astuu sisään vapaamatkustajat astuvat ulos! Kuinkahan monta liputonta on jäänyt kiinni tarkastuksissa. Taitaa olla pieni prosentti. Voi Voi

Olen huolissani maamme koululaitoksen tasosta. Entistä useammin tapaa ihmisiä, jotka käyttävät eläimistä virheellisesti persoonapronominia hän, demonstratiivipronominin se sijaan. Jos ihminen on käynyt 9 tai 12 vuotta koulua, oppimatta edes äidinkielestään kaikkein perustavimmanlaatuisiakaan asioita, niin kuinka huonoa se opetus oikein onkaan. Ja miten sellainen ihminen on voinut päästä läpi koulusta? Koulutus kuntoon

Kaupan liitto ja Apteekkariliitto kiistelevät itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisesta ruokakauppoihin. Kyllä täällä Suomessa on kummallista! Monissa Aasian ja Keski-Euroopan maissa itsehoitolääkkeet ovat jo kauan olleet ostettavissa kemppareista ja/tai ruokakaupoista. Särkylääkkeet ovat välillä jopa tarjouksessa. Apteekkien monopoli on ehdottomasti purettava, koska Suomessakin sillä olisi vaikutusta itsehoitolääkkeiden hintoihin. Köyhä ja kipeä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.