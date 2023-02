Sota ja väkivalta osoittavat, mihin ihmisen (homo sapiens) itsekkyys äärimmillään johtaa. Meidän jokaisen onkin hyvä ajoittain peilin edessä kysyä, miten oma itsekkyyteni ilmenee elinpiirissäni. Me pikku-Putinit

Tuhannet kiitokset henkilölle, joka 18.2. vei unohtuneen käsilaukkuni Hämeenkadun Supermarketin kassalle. Säästit minut isoilta ongelmilta. Hajamielinen mummu

Teiskon 90-vuoron linja-auto juuttui taas lumipenkkaan 23.2. Kirkkotien osuudella. Pohjois-Teiskon alueen linja-autoliikenteessä sattuu ja tapahtuu. Tampereen pohjoispään liikenteen voisi nimetä Teiskon Elämysmatkoiksi, joka kuvaisi hyvin nykyistä tilannetta. Varteenotettava ehdotus tilanteen parantamiseksi olisi, että Pohjois-Teiskon bussit ajaisivat vain päätietä Kaanaaseen asti ilman isompia poikkeamisia. Teiskon kirkkotie on liian vaativa reitti kokemattomille kuskeille, jotka eivät lisäksi osaa huomioida keliolosuhteita ajaessaan. Lisäksi tie on usein niin huonossa kunnossa, että ajokalustokin kärsii siellä rymytessään. Miksi Kirkkotie on valikoitunut niin tärkeäksi osuudeksi, vaikka matkustajamäärä sillä osuudella on varsin vähäinen? Onhan alueella muitakin sama vertaisia sivuteitä. Teiskon tyttö

Ei kuulu soraääniä huikeita havittelevia, lakkoilevia ahtaajia kohtaan, ei. Kun hoitoala vain uhkailikin täysin laillisella lakolla, heidät tuomittiin moraalittomiksi ja julmiksi. Vaateet olivat huomattavasti vaatimattomampia työstä, joka vastaa ihmisten perustarpeisiin hädän ja kivun hetkellä. Voihan hoitoala-milloin parannutte ylitunnollisuudesta ja saavutatte ammattiylpeyden? Ex-hoitsu

Jos lasten on hankala solmia kengännauhoja, niin on olemassa kenkiä, joissa on vetoketju sisäsivussa, niin ne on todella helpot ja kätevät. Aikuisetkaan eivät osaa aina solmia kengännauhoja, kun näkyy nauhat avoinna pitkinä kulkiessa. Ihme, että eivät huomaa itse kun kävelevät kaduilla ja voivat jopa kompastua niihin. Ihminen

Julkisia menoja kuulema pitäisi leikata. Aloittaa voisi julkisesta hallinnosta. On herraa herran päälle. Eduskunnassa on aivan turhaa väkeä neljä vuotta avaamatta kertaakaan suutaan! On poliisia ja lääkäreitä, joita tarvittaisiin muualla. Viihdetaiteilijoista ja muista hihhuleista puhumattakaan. Säästyneet rahat vanhusten hoitoon. Ainoat yksimieliset palkkaneuvottelut on, kun eduskunta päättää palkankorotuksesta itselleen, kukaan ei vastusta. 50 pätevää edustajaa riittäisi. Lankkipoika

Nimimerkille Kiukuttaa, aloin katsoa snookeria aivan ummikkona ja olin heti koukussa. Ei mitään tietoa säännöistä ynnä muusta, kiitos hyvälle selostaja Aki Kauppiselle en osaa parempaa asiantuntijaa kuvitella. Sen kun vielä kertoisi, kauanko pallo saa roikkua pussin reunalla, että katsotaan vielä pelatuksi. Eeva

Eläkkeet nousivat ensimmäisen kerran vuosikymmeneen normaalitasolla. Nyt ruvetaan kateellisiksi ja aletaan puhua leikkaamisesta ja jäädyttämisestä. Samalla jaetaan rikkaille sähkötukia ja ylimääräisiä lapsilisiä. Herätkää eläkeläiset, kun vaalit koittavat! Uskomaton juttu

Kun kaupunkilaiset säästävät kallista sähköä, niin samaan aikaan Tampereen kaupunki tuhlaa sähköä turhuuteen. Kaupissa pesäpallokentän lähellä lumitykit suihkuttavat lisää lunta täydellä teholla tuntikausia päivästä toiseen. Lunta on jo laduilla ja muuallakin riittävän paljon. Ihmettelevä urheilija

Varhaiskasvatus on yhä useammalle maksutonta. Mistä otetaan palkkarahat ylityöllistetyille ja alipalkatuille hoitajille? Täytyyhän se raha jostain ottaa, vaikka palvelua annetaankin ilmaiseksi. Monen asian sanotaan olevan ilmaista, vaikka kuitenkin jotkut sen palvelun maksavat. Veronmaksaja

Poliitikot kuulemma kilpailevat siitä, kuka jo muutama vuosi sitten kannatti Natoon liittymistä. Pistän paremmaksi. Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, sanoin heti, että nyt Natoon kipin kapin. Mutta Suomen kansa oli vieläkin niin suomettunutta, että Nato oli kirosana. Ei saanut puhua talvisodasta. Silloin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja pommitti kaupunkeja tappaen myös siviilejä. Nyt sama toistuu Ukrainassa ohjuksin. Jälkisuomettuneiden silmät avautuivat vasta 24.2.2022. Mikään ei muutu Venäjällä, vain nimet vähän: Lenin, Stalin, Putin. Natomyönteinen ja neuvostovastainen

Hei te insinöörit, kuka keksii simppelin, turvallisen, lämpöä puhaltavan kevyen vempaimen, jolla saa teltan ja makuupussin kuivaksi helposti? Se voisi olla vaikka pienen taskulampun kokoinen. Meitä retkeilijöitä riittäisi asiakkaaksi pilvin pimein. Miksi tälläistä ei jo ole markkinoilla? Retkeilijä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.