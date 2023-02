Puunpoltto verolle? –nuotiomakkaran poiston voi keskeyttää verotarkastaja, joka on huomannut savua nousevan metsästä

Puunpoltolle veroa esittää ilmastopaneeli, siis nuotiomakkaran paiston voi keskeyttää verotarkastaja, joka dronellaan on havainnut savua nousevan metsästä. Tämä menee jännäksi

Miksi nyt kohua S2-kielisistä, kun tutkijan mukaan suurin ongelma on se, että suomea äidinkielenään puhuvat eivät enää opi koulussa asioita. Olisiko syytä käyttää aika näiden syiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen? Ei vääristellä asioita

Voi surkeus. Nyssen reitit vaan huononevat. Kohta ei enää Ylöjärveltäkään pääse suoraan edes Tampereen keskustaan vaan vaatii vaihdon tai kiertelyn ensin ympäri kylää. Onneksi on oma bensa-auto ja tulee olemaankin. Autottomia säälivä

Lämmin kiitos mieshenkilölle, joka auttoi minut ylös kaaduttuani Irjalan aukiolla 21.2. Liukastunut

Kiitos sinulle fiksu nuorimies, kun rikoit vain yhden pysäkkikatoksen laseista Linnainmaalla. Nyt voitkin miettiä, mistä tämäkin 2000 euroa säästetään. Suljettaisiinko nuorisotila, niin ei olisi kiire ajella autoilla ja traktorimönkijöillä ylinopeutta ja oikoa pyöräteitä pitkin. Sata lasissa, jalankulkija edessä

Itse pääsin eroon kalliista määräaikaisesta sopimuksesta kesken sopimuskauden siten, että uusi sopimus toisen sähköyhtiön kanssa tehtiin vaimon nimiin. Tämä ei tietysti kaikille ole mahdollista, mutta jos on niin kannattaa käyttää. Miksi tästä ei kerrota julkisesti?

Kansanedustajain työrupeama pitäisi rajata kahteen kauteen, pääsisi useammat nauttimaan kansanedustajien hyvistä tuloista ja eduista ja ehkä tulisi vähemmän velkaakin otettua ollaan, kohta Kreikan tiellä. Viinikan vaari

Nyt harmittaa kovasti Saunaravintola Kuuman ulkouima-altaan uudet valot! Ne pilaavat mielestäni koko Laukontorin maiseman pimeällä. Ikävä tulee torin entistä näkymää, jossa valaistus oli lämpimän tyylikäs ja samansävyinen. Vastarannan asukas

Olin hiihtämässä Kaupissa. Joukko yläasteikäisiä tyttöjä tuli hiihtämään liikuntatunnillaan. Tyttöjen reipas keskustelu kuului. Yksi tytöistä oli unohtanut hiihtovaatteet kotiin ja hiihti kouluvaatteillaan. Hän oli harmistunut, kun ope oli kysynyt, osaatko hiihtää, pysytkö edes pystyssä? Hän kertoi hiihtävänsä paljon äidin kanssa pitkin talvea. Arvostelu ulkomuodon perusteella

Aina välillä sitä tekee elämässä virheitä, vaikka kuinka koittaa skarpata. Kuljun Kartanolla 21.2. viiden maissa minulle töötännyt kanssa-autoilija, kiitos huomiosta, olit oikeassa, törkeästi (ajatuksissani) ajoin pysähtymättä ohitsesi, vaikka olit pysähtynyt suojatien eteen. Lupaan olla jatkossa tarkempi. Mondeokuski

Mitä järkeä on rakentaa uusia teitä, kun nykyisten teiden korjausvelka kasvaa, etätyö valtaa alaa ja asiointi siirtyy merkittävästi nettiin? Teiden rakentaminen kuluttaa rajallisia luonnonvaroja ja rakentamisen päästöt ovat merkittävät. Luonnon tuhoaminen on pakko lopettaa, jos haluamme jättää jälkipolville elinkelpoisen maan. Äly hoi

Tapiolle tiedoksi, että lapselle pitäisi oikea kynäote olla opetettuna jo kouluun tullessa. Lasta on todella vaikea saada oppimaan uutta tapaa, kun aiemmin opittu on niin vahvasti käden muistissa. Kyllä me koulussa opetamme ja annamme lapsen käyttöön esimerkiksi kolmiotuen tai kolmiokynän, mutta jos lapsella ei ole motivaatiota oppia uutta tapaa, niin häntä ei voi siihen pakottaakaan. Ohjaaja

Kaikki lapseni ovat olleet esikoulussa. Ennen kuin koulutie alkoi, saatiin eskarista pitkä lista asioista, joita lapsen oli hyvä osata kouluun mennessä. Eskarissa käytiin vielä keväällä läpi, mitä taitoja juuri tämän lapsen kannattaisi harjoitella. Vieläkö tällainen käytäntö on olemassa? Sillä vältytään monelta huolelta ja murheelta koulutien alkaessa. Kesällä harjoiteltiin kotona vanhempien kanssa yhdessä leikkien asiat kuntoon. Kouluvalmiudet kotoa käsin

Mitä järkeä on viedä viinit ja apteekkituotteet ruokakauppoihin? Pelkään pahoin, että käy samanlainen moka kuin taksi- ja ajokorttiuudistuksessa. Pieleen meni. Tulee mieleen, ettei vaan olisi entinen ministeri Berner asian takana. Toivottavasti ei. M.o.l.

