Latua, latua! Toivoisin Tohlopille koneella tehtyä hiihtolatua. Ensi viikolla meillä on hiihtolomaviikko. Hiihtäjäjätyttö Eeva-Kaarina

Kaarlo Riepolle (AL19.2.), Suomessakin haluaisimme kaikille kaikkea ilmaiseksi, mutta EU:n nettomaksajana, emme siihen pysty. Vauraalla Espanjalla tilanne on toinen. Maa kun on lisäksi EU:n kolmanneksi suurin nettosaaja, niin nekin rahat pitää käyttää johonkin. Olisihan se kivaa, kun voisi maailmalta poimia kaikki kivat jutut Suomeen, eikö vaan. Ilmaisen matkustuksen lisäksi vaikkapa 365 lämmintä kesäpäivää. Yx maksaja

Arvostan korkealle vanhempia, jotka hoitavat kotona lapsensa vähintään kolmivuotiaiksi asti. Sitä aikaa ei korvaa kukaan eikä mikään. Tiedän omasta kokemuksesta, että helppoa se ei ole ja syitä on paljon. Kyse onkin pohjimmiltaan arvovalinnasta. Toki helppo 'polku' se ei ole, mutta pitäisikö? Yh-äiti, mummi, luokanope

Tampereella on hyvin monipuolinen ja viihtyisä kauppahalli, itse käyn siellä usein, viihdyn, nautin, milloin lounaan milloin kahvin ja munkin myöskin mukaan lähtee tuotteita eri kauppiailta, kiitos siitä teille ! Mutta iso häpeänpilkku on naisten vessan siisteys, ei käsipyyhettä ei vessapaperia, sotkua lattialla ja tämä on toistuvaa. Kenen on vastuu asiasta, kauppiaille sanottu ja he ovat vieneet asiaa eteenpäin, mutta korjausta asiaan ei tunnu tulevan. Toivon todella, että asiaan saataisiin korjaus, turhauttavaa valittaa asiasta toistuvasti. Kenen vastuu, kuka siistii?

Miksi tuetaan kaikenlaista tuotantoa? Jos mikä tahansa ala ei maksa tuottajille riittävästi, niin hankkikoon myytävät tuotteensa muualta! Kummallinen systeemi

Pirjo Berg (kok.) kirjoitti (AL 20.2.), että ratkaisu digitalisaation aiheuttamiin ongelmiin olisi vapaaehtoisten kouluttaminen digineuvojiksi. Hän ei kertonut, miten neuvonta toteutetaan käytännössä. Meitä ikäihmisiä on muutama satatuhatta, joista suuri määrä tarvitsi opastusta jatkuvasti. Mielestäni palvelupaikkoja tulisi lisätä, jotta ihmiset voisivat hoitaa asioitaan ilman älylaitteita. Voisimme pyytää EU:lta tukea palveluiden lisäämiseen turvallisuushaasteisiin vedoten. Olemmehan saaneet sieltä rahaa digimaailman lisäämiseenkin. Tasapuolisuutta

Minua niin vietävästi suututtaa ratikan matkustajat, jotka pujahtavat ovesta sisään, tuijottavat vain kännyköitään, eivätkä maksa matkaansa. Ja tällaista tapahtuu paljon. Eikö niitä lipuntarkastajia voitaisi lisätä? Epistä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.