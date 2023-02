Pyydän nöyrimmin anteeksi pyöräilijältä, jonka töytäisemäksi olin vähällä jäädä Tampereen Hämeenkadulla McDonald'sin kulmalla 17.2. noin puoli viiden aikaan iltapäivällä. Olin töistä tulossa ja niin ajatuksissani, etten huomannut tarkkailla liikennettä. Normaalisti tarkkailen kyllä. Tiina

Meillä tarvittiin vakavaan sairauskohtaukseen apua. Ketju oli ambulanssi, Acutan päivystys, neurologian vuodeosasto 3 B ja kotiutus. Kaikissa vaiheissa erinomainen hoito ja erittäin ystävällinen kohtelu sekä potilaalle että omaiselle. Lämmin kiitos

Tampereen uusi kulttuuriareena, Tavara-asema taittuu moneksi, siitä oiva osoitus Tapparan hienosti järjestämä CHL-finaalitapahtuma, mökki täynnä, hieno tunnelma – monikulttuurisia tapahtumia lisää upeisiin puitteisiin ja tilat tutuksi kaikille kaupunkilaisille. Esa Roisko

Englannissa eskariin mennään 4-vuotiaina. Sisältyykö siellä päiväunet koulupäivään? Lukemaan ja laskemaan opetellaan leikin ohessa, mutta epäilen, että siellä vedettäisiin sikeitä kesken koulupäivän. Koulupäivä kestää 6 tuntia. Nukkumatin aikatauluista muissa maissa olisi kiva tietää

Rehtori ilmoitti juuri, että ensi vuoden oppikirjamäärärahat ovat aiempaa niukemmat. Luokkakootkin kasvavat, vaikka oppilaat tarvitsevat aiempaa enemmän tukea. Tässä tilanteessa suututtaa lukea Tampere-talon isoista tukisummista. Toivon päättäjien miettivän asioiden tärkeysjärjestystä. Ope

Koska kaikista palautuspulloista ei saa panttia joka paikassa, niin lopetetaan koko toiminta! Typerää

Kaivosyhtiön näpit irti yhdestä viimeisimmästä aapasuosta - Viiankiaapasta, joka on Natura-suojeltu säilytyskohde tuleville sukupolville! Kaikkea ei saa tuhota

Polttomoottoreiden valmistus autoihin lopetetaan, onkohan Ursula von der Leyen laskenut montako työtöntä tulee. Tippa Oksanen

Sokoksen parkkihallista Tampereella saa kääntyä myös oikealle – Kuninkaankadun risteykseen asti. Joten vastaantuleva liikenne voisi tämän huomioida ja sisäistää muuttuneen ajosuunnan. Aikaisemmin hallista sai kääntyä vain vasemmalle. Keskusta-autoilija

Olen innokas snookerin seuraaja ja ihmettelen suuresti, miksi Suomen Eurosport ei lähetä finaalipelejä kokonaan. Ensimmäinen osio on menossa, niin täällä näkyy uusintana peliä eiliseltä. Aivan älytöntä. Samalla selostaja Aki Kauppinen voisi olla hieman vähemmän puolueellinen eikä naureskelisi ei-suosikkinsa virheille. Välillä aivan järkyttävää kuultavaa. Kiukuttaa

Avantosaunoja mainostetaan jatkuvasti lehdissä, ei kannattaisi enää, saunat pursuavat ihmisiä, kun siitä on tullut nyt nuorisomuotia. Olen harrastanut avantouintia 40 vuotta, mutta nyt olen päättänyt lopettaa, kun saunat ovat liian täysiä. En halua käydä vain uimassa, koska Kaukajärven saunarannassa joutuu pukeutumaan ulkona, ei ole lämmintä pukukoppia. Vanha saunoja

Ylöjärven "lähiömetsästäjät" ampuivat sunnuntaiaamuna kauriin paikassa, minne on useasta talosta näköyhteys, tätä lähes nurkissa pyörimistä keskellä asuinaluetta on jatkunut vuodesta toiseen.Tätäkö se tämän päivän metsästys on? Paukkuarka

Hei Sekaani vaan ei vegaani! Olet yksinkeraisesti väärässä, suosittelen tutustumaan eri ruokavalioiden hiilijalanjälkiin ajatuksella. Kasvisruoan hiilijalanjäljestä puhutaan koko ajan, tosin kasvissyöjien kesken. Suomeen tuotavasta soijasta suurin osa menee juurikin lehmäparkojen ruoaksi, eli tosiaan on ekologisempaa juoda ja syödä itse soija kuin käyttää lehmän kautta. Toinen sekaani

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.