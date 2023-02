Uusi eduskunta tarvitsee päättäjiä, jotka kykenevät vaikeisiin päätöksiin. Nyt pitää kyetä rakentavaan yhteistyöhön yli puoluerajojen ja nähdä tulevaisuuteen. Kiirekin on. Haasteet ovat suuret, ja resurssit ja aika pitää suunnata oikein. Meillä äänestäjillä on suuri vastuu löytää ne, joille Suomen hyvinvointi ja valoisa tulevaisuus ovat sydämen asia. Pohdinnan paikka

Peliyhtiöt tekevät kovia voittoja. Hinnan maksavat peliriippuvaiset nuoret. Väitän, että osaltaan pelit raaistavat nuoria. En löydä mitään hyödyllistä siitä, että ruutua tuijotetaan muusta välittämättä. Pelien suunnittelijat eivät ymmärrä vastuutaan. Isoista voitoista yhtiöt eivät laita euroakaan haittojen hoitoon. Väkivalta on pääasiassa peleissä, tämä vie nuorison turmiolan tielle, merkit ovat jo näkyvissä. Katekismus kouraan ja pleikkarit roskiin! TP

Pyöräteiden teko sivukaduille on typerää. Monet pyöräilevät joka tapauksessa ajoradalla, vaikka se leveän pyörätien vuoksi on liian kapea. Oma lukunsa ovat jääräpäät, jotka pyöräilevät laittomasti jalkakäytävillä. 1950-luvun säännöt ja kuri takaisin

Miten ihmiset ei osaa käyttää autojensa valoja. 1/10 osaa pitää sumussa ajo- ja perävalot päällä. Varsinkin peräkärryjen kanssa ajavat ei huomioi, että jos on vain päivävalot eli automaattiset, niin kärryyn ei tule mitään valoja. Sumussa se on aika vaarallista. Tieliikennelaki sanoo, että on oltava valot edessä ja takana. Tyhmyyttäkö?

Luottaako joku enää postin kulkuun? Tänään uutisissa kerrottiin postin jakelun viivästyvän useita päiviä, jopa viikkoja lakkojen aiheuttamien seisokkien takia. Ei mitään eroa nykyiseen! Pirjo

Tampereen pormestarimalli voidaankin näköjään lopettaa. Pormestari ja kaksi apulaispormestaria valmistautuu hyppäämään kelkasta kesken työn. Näköjään pitäisi johtajat sitouttaa määräaikaisella sopimuksella, josta ei kesken loikata muualle. Kertoo paljon johtajien arvostuksesta työtään kohtaan. Työntekijöiltä kyllä penätään sitoutumista. Sitoutunut

Kun niitä uusien asuntojen myyntimäärien vähenemistä tuskailette, niin voisitteko joskus katsoa myös niiden asuntojen pohjakaavioita. Aniharvassa on kunnollisia säilytystiloja, vaatehuoneesta puhumattakaan. Itse en sellaista osta. Uutta asuntoa etsimässä

Taysin vanhan B-rakennuksen eteen suunnitellun uudisrakennuksen julkisivun voi rakentaa samanlaiseksi kuin nykyisen B-rakennuksen julkisivu on. Maakuntamuseo voi näin osaltaan auttaa pirkanmaalaista terveydenhuoltoa. Uusvanha v. 2.0

Vihdoinkin Iida Rauman aloittamana pitäisi päästä asian ytimeen: koulutetut ammattilaiset kiusaavat päiväkodeissa ja kouluissa päivittäin lapsia omalla suosikkijärjestelmällään. Lapsia mollataan ja kehutaan muiden kuullen tämän järjestelmän, ei taitojen perusteella. Myös arvioinnit mukautetaan näin. Lapset ovat herkkiä ja näkeviä ja ottavat omaan käytökseensä mallia tästä. Ainakin ammattilaisten täytyisi pystyä kohtaamaan yksilöt samanarvoisina. Kolleegat, käsi sydämelle! Ammattilainen

Viime päivinä on Aamulehden mielipidesivuilla ollut opettajien huolestuneita kannanottoja perusopetuksen rapautumisen syistä ja samalla mainioita parannusehdotuksia, joista päättäjät ottakoot koppeja. Nyt myös liikunnanopettajat pyritään tukehduttamaan valtionhallinnon pullaan Liikuntapoliittisen koordinaatioelimen toimintasuunnitelmalla. Siis 126 toimenpide-ehdotusta! Tekstin hurmahenkisyys on kuin Neuvostoliiton aikaiset julistukset, joissa tärkeintä oli suunnitelma, eikä se mitä jää viivan alle. Rane

Eduskunnassa puhutaan 7 päivän hoitotakuusta. Tampereella aikuisten mielenterveyspalvelun lääkäriin ei pääse vuosiin. Miksi laki laadittiin , kun kukaan ei valvo kaupunkien ja kuntien toimintaa? Sote

Ihmisiltä ovat käytöstavat hukkuneet kokonaan. Ihmettelen kirjastossa sitä, miten vanhemmat antavat lastensa juosta ympäri kirjastosalia ja huutaa suoraa huutoa, ilman että vanhemmat lainkaan komentavat kakaroitaan. Päinvastoin, vanhemmat saattavat itse huutaa kersoilleen toiselta puolen kirjastosalia, kun tulee asiaa. Millainen ihminen ei ymmärrä, että melu on häiritsevää, ja varsinkin kirjastossa pitää olla hiljaa. Meistä on kovaa vauhtia tulossa moukkien yhteiskunta, kun vanhemmat eivät kasvata lapsiaan. Olkaa hiljaa

Eikö kaavassakin oleva Tiikonraitti pitäisi jossain kohtaa saattaa kaikille virkistyskäyttöön. Tällä hetkellä taloyhtiöt ovat omalla oikeudella rajanneet ranta-alueen omaan käyttöön, mikä on väärin muita alueen asukkaita kohtaan. Tohlopin retkeilijä

