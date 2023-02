Kevät tulee myös maaseudulle, mutta ei pääskyset. Pylväät kaadetaan ja langat ja johdot kaapeloidaan. Surullista, kun muutenkin linnut vähenevät. Ei ne pääskyset tule pyykkinaruille. Olisi hyvä, että olisi sähköttömiä lankoja pylväiden välillä. En ole lukenut, että luontoihmiset olisivat langattomuudesta kirjoitelleet. Pahoillaan

Ai että, kun tekisi mieli jyrätä Hatanpäällä olevat vanhat sairaalarakennukset maan tasolle. Rakentaisin tilalle rikkaille kalliita kerrostaloja vieri viereen. Vehreän puiston rakentaisin myös niin täyteen kerrostaloja, että naapuritalojen asukkaat voisivat ikkunoistaan sanoa käsipäivää toisilleen. Nyt kalliita verorahoja menee sairaalapalveluihin, kun alueella pystyisi tekemään isot rahat rakentamalla tilalle kalliita taloja ökyrikkaille. Saarenkin haluaisin rakentaa Pyhäjärveen ja sinne lisää kalliita kerrostaloja rikkaille. Betonia rannoille

Ratikassa usein monta istumapaikkaa vapaana ja kuski kuuluttaa siirtymään pois ovilta. Haahuilijat lojuvat ovien edessä ja estävät muiden kulun. Juokaa vaikka ekstrakuppi kahvia ennen ratikkaan nousua, jollei muuten ajatus kulje. Istun ja ihmettelen

Oikeassa olet mielipiteessäsi Ansa Kynttilä (AL 15.2.)! Monet vanhemmat eivät viitsi nähdä vaivaa lastensa eteen, omat tarpeet on tärkeimmät. Valitettavaa ja etenkin lasten kannalta! Toki löytyy toisenlaisiakin vanhempia, mutta tämä aika lasten ja nuorten lisääntyneestä häiriökäyttäytymisestä kertoo paljon asiasta. Vuosimallia 55, jolloin kotona ei juurikaan ollut mukavuuksia

Keskustorin kesäkeitaalle valituista ravintoloista vain Ukkometsolla ei ollut nimessään englantia. Cool. Not. Hans Lankari

Tampereen kesäkeitaan ravintoloiden nimien perusteella voisi päätellä, että ollaan vähintään Ameriikassa. Mikä voima maailmassa estää kirjoittamasta niitä nimiä suomeksi? Restaurant

Hei sinä ison kaupan kauppias Tampereella! Me työntekijät emme ole pelkästään kuluerä vaan myös tuloerä. Ilman meitä et olisi kauppias. Olemme valmiita venymään oman jaksamisemme äärirajoille. Huolehdimme siitä, että hommat tulevat hoidetuksi ja että asiakkaille jää hyvä mieli kaupasta lähdettyään. Olemme oman alamme ammattilaisia. Olisi hyvä, jos johtamisessakin olisi ammattitaitoa. Sitä kaipaamme, emme sitä, että despotismi vie työnilon ja mureuttaa pikkuhiljaa työmoraalin, joka vielä kuitenkin on korkea. S

Onko Tampereen Hämeenkatu uusi suuri roskis, maanantaisin katu on täynnä ihmisten ja koirien pissaa, roskia, oksennusta! Pitää oikein tarkkaan katsoa, mihin astuu! Siisteys kunniaan

Ihmetyttää, kun yli 90 euron sähkölaskusta saa hyvityksen, mutta 160 euron sähkönsiirrosta ei ja näitä tuplahintaisia siirtoja maksetaan jatkuvasti ei vain poikkeustapauksessa. Elenian asiakkailla on siis jatkuva sähkö/energiakriisi. Milloin tämä munaus saadaan korjattua tai hyvitettyä? Tasa-arvoa

Kohta vuosi Ukrainan sotaa! Haluaisin listan suomalaisista ja Suomessa toimivista yrityksistä, jotka yhä tahkoavat tulosta Venäjällä. Voisin ostaa jatkossa viisaammin. H.V.