Laskiaispullat ovat kaupoissa kaikki valtavan suuria limppuja! Voi kun joku leipomo tekisi puolta pienempiä herkkupullia, en ole keneltäkään onnistunut löytämään. Itse pitäisi tehdä, mutta en ole mikään jauhopeukalo! Jäävät kauppaan ja kahviloihin

Miksei tutkita sitä virkanimitysprosessia, jossa Tytti Yli-Viikari eteni ylijohtajaksi? Se ei ollut ihan läpinäkyvä. Totuus esiin

Liigan kilpavarustelu täällä Mansessakin saa jo eeppisiä mittoja. Alussa on koossa "hyvä nippu äijiä", keskivaiheilla kootaan toinen ja nyt lopussa vielä hamstrataan lisää. Eikö mestaruuden voisi kerrankin voittaa sillä melkein ekalla hyvällä joukkueella? Esimerkiksi mestarillinen Tapparakin satsaa kirves ojossa ihan loputtomasti pelaajahankintoihin pakkovoitto mielessä. Puhe ostojoukkueesta taisi muuttuakin todeksi! Reenaa reenaa vai raha raha

Metsänomistajien edustaja oli huolissaan, kun kansalaispuisto aloitteita nousee kuin sieniä sateella. Itse olisin enemmän huolissani kun tuulivoimaloita nousee metsiin kuin sieniä sateella. Tuulivoimayhtiöille tulisi laittaa haittamaksu tällaiselle holtittomalle metsäalueille rakennetuille voimaloille, jotka vain lisää luontokatoa ja heikentää niiden virkistyskäyttöä. Metsien puolesta

Kovasti puuhataan tunnin junaa. Muutenkin voisi matkaa jouduttaa. Lauantaina juna Helsinkiin lähtee kello 10.00. Annalasta täytyy bussilla lähteä asemalle jo kello. 8.50, jotta ehtii junaan. Julkinen

Suomen terveydenhuolto on kriisissä. Henkilöstöä ja terveydenhuollon palveluja ei ole riittävästi, että ihmiset pääsisivät hoitoon. Vastaukseksi keksittiin suuri hallintohimmeli, sote, jonka väitettiin parantavan palveluja. Nyt on totuus julki. Pirkanmaan hyvinvointialue ilmoitti että se aikoo leikata jo ennestäänkin ala-arvoisista palveluista 20 miljoonan euron verran vuosittain. Kohdistaen leikkaukset nimenomaan henkilöstöön ja potilaiden palveluihin. Olisimme tarvinneet lisää hoitoa, saimme kallista hallintoa joka vie loputkin rahat palveluista. Kun keväällä tulee vaalit, muistakaa nyt hyvät ihmiset ketkä ovat eduskunnassa ja hallituksessa tämän sote-katastrofin rakentaneet tällä hallituskaudella ja huolehtikaa että he eivät jatkossa pääse lähellekään päätöksentekopaikkoja. Sotehuononnus

