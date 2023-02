Hyvät vanhemmat. Jo pidemmän aikaa lapsilla ja nuorilla on ollut joku villitys kädellä hipaista ohiajavaa bussia esimerkiksi punaisissa valoissa seistessä. Busseissa on niittejä, ruuveja, saumoja ja teräviä reunoja, jotka voivat silpoa sormenpään. Tai vielä pahemmin, hanska tarttuu kiinni ja heittää lapsen kumoon. Silloin on jopa riski jäädä bussin alle. Pysäkeillä ei kannata töniä kavereita. Pysäkille ajavaan bussiin kannattaa ottaa etäisyyttä. Pysäkit ovat monesti liukkaat. Kannattaa puhua turvallisesta liikkumisesta ja käyttäytymisestä lasten ja nuorten kanssa. EB on siististi cool

Presidentti Niinistö lupasi Suomen olevan Natossa ennen kesää, mutta onko kukaan kysynyt häneltä, että minä vuonna? Paljon on päättäjämme kehuneet Nato-touhujaan, mutta tulokset ovat puuttuneet. Pelkkää suosion kalastelua

Vehnämyllynkatu Tampereella on kuin villi länsi. Ihmiset ajavat hurjia ylinopeuksia ja ohittelevat jalkakäytävän kautta. Kaupunki järjesti pysäköintikieltomerkkejä kadun varteen useamman vaarallisimpiin kohtiin, mutta kukaan ei valvo pysäköintejä. Toistuvasti autoja jätetään kielletyille alueille. Menoa seuranneena sitä vain miettii, että eikö tienkäyttäjille esimerkiksi yrityksillä kadun päässä käy edes mielessä ohjeistaa kuskeja kunnioittamaan kadulla asuvia? Nopeusrajoitus on 30. Täällä asuu lapsiperheitä, joten järjen käyttö olisi toivottavaa. Katu ei ole niin pitkä, etteikö vähemmällä nopeudella pääsisi ajoissa perille. Toivottavasti asialle saadaan kohta tehtyä jotain kaupungin toimesta, kun useampi valitus asiasta on jo kuulemma tehty. Kyllästynyt

Eivätkö liikennöintisäännöt koske niitä omapäisiä Mersujen, Audien ja Bamareiden kuskeja, jotka ajavat ilman ajo- ja perävaloja? Lääke tähän on, että katsastuksessa ei hyväksytä autoa, jonka molemmat valot eivät syty jo käynnistettäessä auto. Holvastin isopappa

Nollakuidun nosto Näsijärvestä maksaa Tampereelle jopa kymmeniä miljoonia – tämä siis veronmaksajien pussista. Eikö M-Group joudu mihinkään vastuuseen, vaikka se tai sen edeltäjät ovat vahingon aiheuttaneet? Vuodelta 2022 M-Group takoi puolen miljardin liikevoiton, joten saisi maksaa haittansa. Käsittämätöntä

Kirjoitus hyvinvointialueen kulujen leikkauksista kertoo, että johtaja saa 18 000 euroa kuukaudessa, paljonko saa muut johtajat, joita nyt tuntuu olevan paljon. Mikähän taho selvittäisi heidän palkkamenot. Näistä menoista aloitetaan. Taisi tulla pahoinvointialue. Meni kuppi nurin

Kaarina Davis, kiitos kirjoituksestasi (AL 10.2.). Siteeraan osittain: ''Hoitoalatarvitsee täydellisen johtamiskulttuurin muutoksen. On luotava tasavertainen työympäristö uusine yhteistyötapoineen, joissa kuunnellaan hoitajia''. Toivottavasti hoitajien ei tarvitse enää puhua ''kuuroille'' korville. MOT

Nimimerkille Omatunto (AL 10.2.), miksi meidän suomalaisten omantunnon pitäisi kolkuttaa kun se ei soimaa Turkin presidenttiäkään? On jo uutisoitu, että hänen ohjauksessaan pääosa avusta suunnataan alueille, joissa hänen "lakeijansa" ovat vallassa! Eli hän kehtaa kylmästi pönkkittää diktatuuriaan myös näillä avustuksilla aivan kuten Suomen ja Ruotsin Nato-pelilläänkin! Jäitä hattuun

Pyöräagenttien tehtävänäkö vain pyöräteiden kunto? Eikös ne voisi tehdä valistavaa opastusta toisille pyöräilijöille, se ettei aikuinen saa ajaa jalkakäytävällä, ja huitsin nevadaan otsalamput ja vilkku valot. Agentit voisivat myös mitata valojen tehot, useilla liian kirkkaat ja väärin suunnatut. Näin agentit olisi paremmin pyöräilyn asialla. Ainakin Tampereen länsipuolella pyörätiet on aikaisin aamulla aurattu, mutta pyöräilijät suheeraa jalkakäytävillä! Pyörällä ajokielto -liikennemerkit jalankulkumerkin viereen

Viikkojen odottelun jälkeen tuli vastasoitto hammaslääkärin ajanvarauksesta. En heti tajunnut, että kyse on viikkoja vanhasta asiasta. Sitten tarjottiin aikaa heinäkuulle. Ei voi ainakaan nopeaksi palvelua kehua. En varannut aikaa puolen vuoden päähän. Pitäisköhän Aasiasta hakea myös hammaslääkäreitä Suomeen. Siis kunnalliselle puolelle. Ei tarvitse osata suomenkieltä, kunhan ei tarvitse odotella aikoja puolen vuoden päähän. Veronmaksaja

Suomi velkaantuu huimaa kyytiä joka vuosi. Antaa mennä vain, kyllä EU kerää apupakettia meidän avuksemme. Onhan unionin tapana ollut palkita leväperäisesti taloutensa hoitaneita jäsenvaltioita sadoilla miljardeilla vuodesta toiseen. Sinne vaan Suomi, yhteisen avokätisen sosiaalitoimiston asiakkaaksi! Rahaliikenne vihdoin etelästä pohjoiseen

Voi, kunpa myös rakennettaisiin vuokra- ynnä muita taloja, joissa olisi koiranpitokielto! Monen puolesta

