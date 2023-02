Kutojat, kutokaa pipo, jossa alaosa on keltaista ja laki sinistä! Jos laitatte tupsun, niin pyöreän keltaisena. Eli vapauden aurinko sinitaivaalla elopellon yllä. Pipokelejä riittää vielä pitkään. Pinsiön vaari

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi Tapparaa ja Ilvestä ostojoukkueiksi, ehkä hänen kannattaisi katsoa peiliin. Aika harva liigahistorian Kärppien pelaaja on tainnut aloittaa jääkiekkoharrastuksensa Kärpissä, vaan heidät on kerätty Ouluun usein kovin nuorena muiden pikkuseurojen junioreista kaikenlaista lupaillen. Ilveksellä ja Tapparalla on jo pitkään ollut aivan valtava määrä seuran luistelukoulussa aloittaneita junioreita. Peltimäen viisastelija

Yhdyn täysin alipalkkausmielipiteeseen (AL 9.2.). Alipalkkauksesta tietävät esihenkilöt pitää saada vastuuseen, kuten toimittiin työturvallisuuden suhteen, jolloin ainakin vakavat työtapaturmat väheni huomattavasti. Kyllä aina joku yrityksessä tietää, jos työntekijän hyväksikäyttöä tapahtuu. Mahdollista (vain)myös Suomessa?

Olen ollut 1970-luvulta lähtien Suomessa tekemisissä monien eri maista tulleiden ulkomaalaisten, pakolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa. Minulle ei ole ollut ongelmia, riitoja tai vaikeuksia kielen, kulttuurin, uskontojen, tapojen tai erilaisuuden takia. Miksi joillakin on tarve ja halu tarkoituksella irvailla ja pilkata heitä somessa ja mediassa? Se on syrjintää, rasismia ja YK:n ihmisoikeuksien vastaista toimintaa. Sananvapaus on outoa, jos se tarkoittaa tätä. Ystävänpäivä jokaiselle joka päivä

Eikö nyt ole aika julkisella sektorilla säästää ja puolittaa kansanedustajien määrä. Ajatelkaa kuinka suuri olisikaan säästö laittaa vaikka terveydenhuoltoon ja vanhusten hoitoon. Vaari

Vuh vuh -nimimerkilleille tiedoksi, että koira puhuu kun se haukkuu. Se on muiden koirien kanssa kommunikointia. Eihän mikään koira jää kulkiessaan haukkumaan moneksi tunniksi kerrostalojen välisiin paikkoihin. On vaan koiria, jotka on herkempiä haukkuun kun toiset. Kaupungissa on ääniä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.