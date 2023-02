Eikö kaupunki pysty tekemään mitään koiraongelmalle. Keskustassa, tiivisrakennettujen kerrostalojen reunustamissa kaikukanjoneissa, osaamattomien omistajien käsiin joutuneet koirat haukkua louskuttavat ja räksyttävät niin, että nukkumisestakaan ei tule enää mitään. Jotenkin koirien haukkumiseen pitäisi puuttua. Vuh vuh

Miksi ammattiliitot saavat laillisesti häiritä kilpailua valitsemalla lakkojen kohdeyritykset? Lakonhan pitäisi kohdistua tasaisesti koko alaan. Hans Lankari

Mitä järkeä on lähettää Suomen alppimaajoukkue MM-kisoihin. Kuluvana kautena pari kertaa on joku edustaja päässyt maailman cupissa toiselle kierrokselle ja kerran maaliin sijalle ynnämuuta nämäkin rahat kannattais laittaa junioreiden valmennukseen. M.O.L.

Onpa käsittämätöntä ja surullista, kun Suomella on varaa lähettää monilla sadoilla miljoonilla Ukrainaan aseita ja muita sotatarvikkeita, mutta Turkin maanjäristyksen ainakin 7000 uhrille yhden satamiljoonaa. Omatunto

Apua päättäjät! Omakotiasujien eläkekorotukset menivät sähkönsiirtoyhtiöiden laariin, kun ne saavat taas nostaa siirtohintojaan. Hallitus, puuttukaa heti asiaan, eikä vasta sitten, kun hinnat on nostettu. Kansanedustajat, nostakaa eduskunnassa häly jo ennen vaaleja! Infra

Taksiuudistus vei invataksit. Tampereen keskustan alueella liikuntaesteiset eivät saa kyytiä. Koska keskus ei vastaa, autoilijat odottavat saadakseen ajoluvan eli mittarin päälle. Ajo ruuhkaisilla kaduilla vie aikaa. Vammaisen avustamisesta sisälle poistettiin korvaus. Kyytipalkkio matkan mukaan on pari euroa kulujen jälkeen. Matka-aika kasvoi yli 10 minuuttia Hämeenkadun ylittämiseen. Myös linja-autoaseman luona liikenne seisoo raitiovaunun takia. Satakunnankadulla muutaman korttelin matka kestää puolituntia. Pyörätuolin hissillä nostaminen ja kiinnittäminen sekä suojavyön kiinnitys vaativat oman aikansa ennen ajon alkamista. Myös apuvälineet, kuten kävelyteline on lastattava ja kiinnitettävä. Vammaiset ovat pulassa. Nuoret taksit eivät ota kyytejä. Vanhat autoilijat pyrkivät huolehtimaan kaikista. He uupuvat. Invataksista riippuvainen

Mikä puolue uskaltaa ennen vaaleja puuttua eläkkeiden tolkuttoman ankaraan verotukseen? Yksin asuvien yli 70-vuotiaiden auton käyttömaksu on poistettava, jos ei ole minkäänlaista julkista liikennettä, jotta voisi hoitaa asioita. Maalaispappa

Puhutaan ilmaisesta varhaiskasvatuksesta. Mitä se tarkoittaa? En ymmärrä miten se voi olla ilmaista. Ei se tee palvelusta ilmaista, vaikka asiakkaalta ei maksua perittäisikään. Tuskin ne lastenhoitajat töitään vielä ihan ilmaitteeksi sentään tekee. Peruskoulukaan ei ole ilmaista, vaan kyllä sekin maksaa. Muutetaan kaikki yhteiskunnan palvelut ilmaiseksi, jos sitä pidetään hyvänä ratkaisuna kaikkeen. Veronmaksaja

Kun katselee näitä jäätanssipareja Suomessa ja muualla, niin tulee mieleen, että he ovat kuin aviopari. Sillä erotuksella, että heidän suhteensa näyttää ihanan romanttiselta ja toimivalta. Pitäisköhän aviopareja alkaa ohjata jäätanssin pariin? Saataisiin ehkä hieman rakoilevat suhteet liimattua takaisin yhteen. Pisteitä ei jaettaisi, vaan tärkeintä olisi tunne ja yhteenkuuluvuus. Romantikko

Hei sinä, joka "lainasit" syksyllä Kaisla-soutuvenettämme Tahmelan rannasta. Palautatko samaan paikkaan ennen veneilykauden alkua. Kiitos! Tyhjä paikka

Voisiko joku ystävällinen taho lahjoittaa Acutan odotushuoneeseen pehmustetut istuimet. Neljä tuntiakin on pitkä aika istuskella kovalla tuolilla. Kiitos Acutalle hyvästä hoidosta, mutta persaus puutuu

Voitaisiinko sopia, että uutisoinnissa keskityttäisiin pari seuraavaa vuotta vain Suomen asioihin ja ongelmiin. Lopetettaisiin joutava uutisointi ulkomaan tapahtumista. Saataisiin taas Suomi kuntoon. Kansalainen

Tuulimyllyt kaupunkien kerrostalojen katoille, niin ei rikota luontoarvoja. Mitäs tästä sanotte! Nekalan mummu

Suomessa on yli satatuhatta työtöntä. Eikö heistä voisi muutama tuhat kouluttaa hitsareiksi. Ei tarvitsisi tuoda väkeä Kaukoidästä. Hyöty olisi kaksinkertainen: säästettäisiin työttömyys korvauksista ja valtio saisi verotuloja. Civis

60 miljoonan Hämppi-parkkihallissa vain 6 sähköauton latauspaikkaa. Harmittaa, kun en saa ladattua 1020 hevosvoimaista Teslaani. Mänitzer

Keskikokoisen koiran hiilijalanjälki on suurempi kuin keskimääräisessä käytössä olevan auton. (Tiede 2/2023). Autojen vihaaja, älä ota koiraa

