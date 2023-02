Ensimmäinen ratikkareissu takana Koskipuistosta Hervantaan. Meno oli miellyttävää ja mukavaa pienellä nopeudella ja ratikka kiihtyi hyvin ja pehmeästi. Hervannan valtaväylälle saavuttaessa ratikka pääsi paikoitellen kiihdyttämään reitin huippunopeuteen. Aina tällöin ratikka alkoi vaappua sivusuunnassa. Ei ole normaalia, ei junakaan moista tee. Jokin vika on jossakin, missä? Yllättynyt

Mahdottoman hyvä, jos pormestari vaihtuu. Jospa seuraava tietäisi, että Tampere on Kiovan ystävyyskaupunki, ja elävöittäisi Tampereen sen mukaisesti. Markku Huhtinen

Kyllä kaupunkilaisilla on monenlaisia murheita. Öisin ei saa nukuttua kun aurat kolisee tai naapurit rakentaa. Ratikkaliikenne tökkii, potkulaudat ovat hujan hajan jalkakäytävillä, katuja ei aurata ja jos aurataan niin pihaliittymissä on valli. Kerrostalossa naapuri tupakoi parvekkeella tai lorottaa vessassa kello 22. jälkeen. Onneksi asun maalla. Eipä ole näitä urbaanin ihmisen suuria ongelmia riesana. Onnellinen juntti pöndeltä

Kiitos oppimiseen liittyvästä kirjoituksesta. Harmittaa kyläkoulujen lopettamiset! Kangasala Raikun koulu ja Orivesi Hirsilän sekä Karpin koulut ovat historiaa – lopettamisen kustannuksia on tulossa vuosien päästä ihan varmaan. Harmi

Miksi mediamme on unohtanut sen, että Unkarikaan ei ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä? On keskitytty vain Turkin toilailuun. On muistettava, että Unkari on varsin taitava kiristämään etuisuuksia, minkä olemme EU:n jäseninä havainneet monesti. Lisäksi Unkarilla on ilmeisesti käytettävissä taustavoimia. Turkin pippuri ja Unkarin paprika

Aiemmin oli Pirkanmaan jätehuollolla kaksi työntekijää roska-astioiden tyhjennyksessä. Entäs nyt? Yksi työntekijä ajaa autoa, juosten hakee roskapöntöt tien molemmin puolin tyhjennykseen, palauttaen ne takaisin taas paikoilleen. Entäs jos työntekijä vaikkapa näillä liukkailla kaatuu, tai tapahtuu jotain muuta odottamatonta? Työturvallisuus

Nimimerkille Ulospääsyä odotellessa, kannattaa miettiä mistä valittaa. Ei muuta kuin piikkikengät jalkaan ja rohkeasti lenkille Tahmelaan ja Pispalaan. Kävelytiet on niin roimasti sepelöity, ettei pientä kaistaa ole jätetty, missä voisi lasta vetää pulkassa tai potkutella kelkalla. Kunnon lumisia talvikelejä kun vielä tulisi

Tyhjensin noin 30 tuntia sitten poltetun uunin tuhkat. Hämmästyin kun näin tuhkan joukossa kipinöitä. Vein tuhkaämpärin ulos lumeen. Tuhka rupes heti hehkuun tulessa. Ämpärissä oli aiemmin viikolla muista uuneista tuhkat. Aamulla ämpärin pohja oli vielä todella kuuma. Hämmästynyt

Milloin joku puuttuu tosissaan lumipalloilmiöön, joka keskittää kaiken Helsinkiin? Kohta lentäminen loppuu ja seuraavaksi junat paitsi Lapin lomakohteisiin. Muuttuuko Suomi maaksi, missä kehä kolmosen pohjoispuolella on vain metsä-, pelto-, loma-, kaivos- ja tuulimyllyreservaatteja? Arvoton omakotitalo jää myymättä ja pienellä alueella Manhattan hinnat. Miten on

Päättäjät päättää, mutta eivät ymmärrä niiden seurauksia. Esimerkiksi sähköpotkulaudat/nuorison huono kunto, äänikirjat/lukutaidottomuus, laskimet/laskutaidottomuus, poliisien vähyys/rikollisuuden kasvu, työolot ja palkkatasot/osaajat menee ulkomaille, sähköpörssiin meno/hirveät hinnankorotukset. Eepi

Puolueet lupaavat kansalaisille uusia hienoja asioita, jos pääsevät vaalien jälkeen päättämään. Jos nyt kuitenkin ensin täytettäisiin ne vanhat lupaukset. Jalluveli

Ennen vanhaan köyhempikin väki yritti laittaa rahaa säästöön pahan päivän varalle, monelta hyvätuloiseltakin tuntuu olevan säästäminen vierasta kun ollaan sormi suussa, jos tulee yllätys menoja. Eeva

Kun puhutaan Pisa-tulosten heikkenemisestä kouluissamme, vedotaan aina resursseihin ja rahan niukkuuteen. Mitenkä Viro pärjää niin hyvin, vaikkei ole lainkaan samanlaisia resursseja. On helppo syyttää, kun ei osata. Rahan puutetta syyttää kaikki muutkin, mutta kun sitä ei nyt kertakaikkiaan ole rajattomasti. Maalaispoika

Eiköhän me olla kaikki ihmiset yksilöitä, että mitenkä rajataan epä- ja normaalielämä? Sipi

Tiedoksi Yhdelle veronmaksajalle, Pyynikin uimarannalla ja nurmikentillä on auringon ottajien lisäksi paljon muitakin käyttäjiä. Touko-syyskuussa lähes keleistä riippumatta siellä harrastetaan paljon eri lajeja. Beach-volley, jumppia, taistelulajeja, roolipelejä, työyhteisöjen toimintapäiviä ja valtakunnallisia turnauksia. Kunnon huoltotilat tulevat tarpeeseen, eikä järjestäjien tarvitse niin paljon hävetä hesalaisille. Ei veteen eikä puskiin

