Sorin aukio on järkyttävän kaupunkisuunnittelun hedelmä

Sorin aukio Tampereella, tuo suomalaisen liikennekäyttäytymisen ja järkyttävän kaupunkisuunnittelun hedelmä. Kenen mielestä toimii liikennejärjestelyt? Hermot menee

Harvoin käyn Tampereen keskustassa. Nyt kävin asioilla pankissa. Samalla ajattelin käydä alemyynnissä vaatekaupassa. Kuljen kepin kanssa selän takia. Enpä kauaa jaksanut viipyä kaupassa, kun ei ole yhtä ainoaa tuolia, missä voisi pari minuuttia huilata. Laittakaa nyt hyvät kauppiaat jokunen tuoli meille vammaisille ja vanhemmille, niin mekin voisimme poiketa ostoksille joskus. Ei oo vanhaksi tulemista

Pälkäne rahoittaa tappiolla toimivaa valokuituyhtiötään (AL 29.1.). Ottakaa koko muu Suomi ja Pirkanmaa oppia Pälkäneestä. Jutun puolessa välin lukee se ydinajatus ”Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen, eikä se jaa osinkoja. Kunta on sen ainut omistaja.” Samalla tavalla pitäisi saada tässä maassa toimimaan myös sähkö sekä vesi. Ei näiden tarvitse tappiolla pyöriä, mutta tulosta ei tarvitse tehdä yleishyödykkeillä. TJH

Kokoomus käyttää vaaliohjelmassa kryptistä ilmaisua rakenteellisista uudistuksista. Tarkoittanee, että kansanedustajien määrä vähennetään sataan, sopeutusrahaa saavalle edustajalle samat velvollisuudet kuin työttömille ja puoluetuet pois. Myös eduskunta säästämään

Nimimerkille Harmittaa, kun sinulla on 300 gramman pakkaus ja ruokaohje on mitoitettu 400 gramman määrälle, niin kerro ohjeen muiden ainesosien määrä 0,75:llä, niin saat ohjeen muokattua 300 grammalle soveltuvaksi. Se on vain matikkaa

Hallitus priorisoi asioita. Se ei ajanut kotitalouksien energia-asiaa niin, että olisi saatu sähkön hintaa kohtuulliseksi, sekä sellaisia sopimuksia, joista pääsee eroon jos ja kun hinta laskee. Nyt ihmiset jäävät loukkuun 24 kuukauden sopimuksiin, joissa vähintään kolminkertainen hinta normaaliin verrattuna. Sähkösopimus on vaikeampi vaihtaa kuin sukupuoli. Sukupuolen voi vaihtaa kerran vuodessa, mutta sähkösopimusta ei. Myös vammaispalvelulaki jäi käsittelemättä näiden kiireiden takia. Arska-setä

Nopeus tai vuorojen välinen aika? Kun pitäisi päästä Tampereelta Helsinkiin junalla tunnissa. Mutta mitä lohduttaa, jos joutuu seuraavaa junavuoroa odottamaan kolme tuntia? Kyllä vuoro väli pitää olla maksimissaan yksi tunti. Arto

Olisi tarve käydä gynekologin vastaanotolla. Julkiseen terveydenhuoltoon ei pääse tässä tarkoituksessa. Yksityisen lääkärikeskuksen yli 200 euron käyntimaksuun ei ole varaa. Jätän siis menemättä toivoen etten päädy myöhemmin päivystysvastaanotolle kuormittamaan ruuhkia. Mikä neuvoksi?

Kaikilla ei mene taloudellisesti hyvin, mutta joillakin maassamme rahaakin riittää. Voisiko valtio suunnitella laskevansa liikkeelle obligaatiolainaa? Korko palvelisi omaa kansaa ja raha kiertäisi Suomessa. Vain miete

Sammon keskuslukion oppilaat vievät Kalevan uintikeskuksen parkkipaikoista ison osan. Milloinkahan koulun rehtori sallisi oppilaiden pysäköidä koulun pihaan, missä on tyhjää tilaa paljon, kun ulkona ei oppilaista käy kuin muutama tupakoitsija ja parkkikiekkojen ajan siirtäjät! Nekalan mummu

En juo Alkon tuotteita yhtään enempää, vaikka niitä myytäisiin joka nakkikioskilla, mutta se olisi hyvä lisäansio maaseudun kaupoille. Viinikan vaari

Lauri Lyly ehdottaa (AL 29.1.) Suomi-rataan Euroopan raideleveyttä. Minä ehdottaisin koko Suomeen tätä normaalileveytenä tunnettua raideväliä. Meillähän on nyt sama kuin Venäjällä. Historia opettaa, että saksalaiset joutuivat purkamaan ja kaventamaan venäläisten rataverkon hyökätessään Neuvostoliittoon. Täältäpäin ei enää sinnepäin pitäisi olla asiaa, joten hoidetaan Venäjä-pakotteet tältäkin osin kuntoon. Hyökkääjäkin kulkee kiskoilla

Puhutaan paljon avoimesta palkkamallista, johon mono yritys ei halua lähteä. Kuitenkin ansiotulot ovat avointa tietoa, ja kollegan palkkatason saa verotoimistosta kysymällä. Silti työnantajat kieltäytyvät puhumasta tasa-arvoisesta palkkauksesta. Avoimuutta tarvitaan

Tasa-arvoa urheiluun toisi myös se, että rantalentistä pelaavat miehet pallottelisivat pari numeroa liian pienissä speedoissa, eikä löysissä shortseissa. Vai pitäisikö sittenkin naisten paljastavampaa pukeutumista muuttaa. Tuntuu, että ne viehättävämmät ja paljastavammin esiintyvät naisurheilijat saavat enemmän sponsoreitakin. Keisarin uudet vaatteet

Vaarallinen kävelytie Turtolan ratikkapysäkille. Viime talvena ei hiekoitettu ollenkaan ja sama meno näyttää jatkuvan. Rappuset suolattu, voisiko samalla hiekoittaa kävelyreitin. Metsää pitkin mentävä

