Kotoa ei uskalla poistua, kun tapaturmainen kuolema on lähes varma – Pyynikin, Pispalan ja Tahmelan mäissä ei ole talvikunnossapitoa

Olisi niin mukava kauniissa talvikelissä ulkoilla Tampereella Pyynikin, Pispalan ja Tahmelan upeissa maisemissa. Mutta ei uskalla kotoa poistua, kun tapaturmainen kuolema on lähes varma. Ei ole nimittäin jostain syystä lainkaan talvikunnossapitoa tällä alueella portaikoissa ja mäissä. Ilmeisesti kaupungin päättäjät ovat sitä mieltä, että talvet vaan maataan kotona lahoamassa, ja vain kesällä pääsee ulos. Ja olisihan se mukava ulkomaisille vieraillekin näitä maisemia esitellä, mutta ei sinne ketään voi viedä itseään satuttamaan. Ulospääsyä odotellessa

Tampereen valtuusto päätti vesilaitoksen yhtiöittämisestä. Oy-muotoisena sillä on kaikki edellytykset tehostaa toimintoja ja alentaa kustannuksia, mutta koska se tulee toimimaan luonnollisena monopolina, olisi toivottavaa, ettei siitä tehdä samanlaista piiloverottajaa kuin esimerkiksi sähkölaitoksesta ja jätehuollosta. Piiloverottaja: maksaa kaupungille osinkoja kuluttajilta perityillä maksuilla. Jäämme seuraamaan, kuinka pitkään uusi toimija pystyy pitämään vesimaksut alhaisina ja olemaan maksamatta osinkoja kaupungille. Skeptikko

On se kumma, että kun jotakin urheiluhallia tai muuta urheiluun liittyvää aletaan suunnitella ja rakentaa, mitkään lait, määräykset ja raha eivät ole esteenä, mutta nytkin taas, kun kauppahallin väistötiloista on kyse, kyllä nousee monta estettä, miksi Keskustoria ei voi käyttää. Ideahan on mahtava. Kauppiaan idea käyttöön

Pääministerille uusi hallintohimmeli. Turvallisuuspoliittista yksikköä ehdotetaan. Samalla pitäisi lopettaa joku muu osa hallinnosta, jotta ei kasvatettaisi valtionhallintoon lisää henkilöresursseja. Proteus

Ärsyyntyneelle terveiset hiljaiselta omakotialueelta, jonne kaupunki kaavoitti metsäpalstalle omakotitalotontteja. Täällä rakennettiin yötä päivää, omatoimista rakentamista, ei huomioitu naapureiden yörauhaa, naputeltiin vielä puolen yön jälkeenkin ja aamuaikaisella ennen kello 6. Urakoitsijat siirtelivät työkoneitaan äänekkäillä, isoilla kuljetuslavettiautoillaan pikkukadullamme. Talot rakennettiin yksitellen, nopein ensin ja sitten seuraava, joten rakennusmelua, isojen autojen aiheuttamaa liikennehaittaa kesti lähes 10 vuotta. Mitkään säännöt hiljaisuudesta ei osaa näitä omaa taloaan rakentavia tai heidän urakoitsijoitaan koskenut. Olla siinä itse sitten pirteänä seuraavaan työpäivään. Tai nauttia kesäpäivän tai edes viikonlopun rauhasta. Varsinkin kun häirintä jatkuu edelleen, kun pihatöitä ja autojen pesuja tehdään edelleen öisin. Meluterroria

