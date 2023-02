Milloin liikenneministeriö on ajatellut pyörien, skuuttien ja kenkien rekisteriöintiä?

Osakekirjojen rekisteröinti! Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa, kun omistus rekisteröidään. Hinta 63,00 euroa. Koirat pitää rekisteröidä ja maksaa 10,00 euroa! Milloin liikenneministeriö on ajatellut polkupyörien, rullaluistimien , -lautojen, skuuttien ja kenkien rekisteröintiä? Kaikki rekisteriin

Isot kiitokset rehelliselle matkustajalle ja bussikuskille linjalla numero 32 lauantaina 28.1! Huomasin kolmannen minulle tulleen puhelun aiheesta ja sain lompakkoni sovitusti kotini läheltä. Lompakon tiputtanut

Pyynikin uimarannalle ei kannata rakentaa miljoonan maksavaa huolto/ WC-rakennusta, mikä on auki pari kuukautta vuodessa (ehkä). Tervetuloa katsomaan Tahmelan rannassa olevaa vastaavanlaista rakennusta. Hieno uutena, nyt jatkuvasti töhrittynä ja aina kiinni. Pari bajamajaa kesän satunnaisia wc-käyntejä varten olisi riittänyt ihan hyvin. Järkevämpää rahankäyttöä Tampere, kiitos. Yks veronmaksaja

Nimimerkki Vaarallinen vilkasliikenteinen risteys, sinun pitäisi kyllä opetella väistämissäännöt! Liikenneympyrässä ei väistetä oikealta tulevia! Jokainen tulee ympyrään väistämisvelvollisuutta osoittavan kolmion takaa (se ei ole varoituskolmio) ja väistää vasemmalta tulevia. Tampereen keskustan suunnalta tuleville ei vasemmalta tässä ympyrässä ole väistettäviä, joten he tulevat reippaasti ympyrään. Kieltämättä siihen voisi varovaisemmin tulla ymmärtämättömien kanssa-autoilijoiden takia, jottei törmäiltäisi. Ympyräinen

Ihmettelen suuresti tätä nykymaailmaa, miksi eduskunnan pitää kuluttaa aikaansa ja voimavarojaan tällaisiin lakialoitteisiin kuin trans-oikeuksiin sekä sateenkaari-oikeuksiin. He itse ovat valinneet, mihin kuuluvat. Eduskunnan pitäisi paneutua vammaisten ja vanhusten asioiden parantamiseen, he eivät itse voi vaikuttaa asioihinsa sekä oloihinsa tässä yhteiskunnassa. Tapsa

Teiskontien kevyen liikenteen väylät rakennettiin todella hyvään kuntoon viime vuonna. Nyt talven aikana lumen auraaminen väylällä on ollut erittäin huonosti hoidettu. Muutaman ison lumipyryn jälkeen aurausta ei nähtävästi ole tehty koko päivänä. Melkoisen hankalaa pyöräillä umpihangessa. Vuoden ympäri pyöräilevä

Nimimerkille Nujerrettu, kynttilä ja patterit tulevat paljon kalliimmaksi kuin kalleinkaan sähkö. Himmeää yhden watin lediä voi polttaa vuoden muutaman kynttilän hinnalla. Suhteellisuudentajua

Hyvä kirjoitus Nujerrettu! Ei mene sähkötuet niitä tarvitseville. Ystäväpiirissäni heitetään uuniin ja takkaan jo kaikkia rakennusjätettä, vanhoja lastulevyhuonekaluja ja kestopuuta. Ja myös putkien jäätymisestä syntynyt vesivahinko, kun sähkölämmitykset ei ole päällä. Toivottavasti säästytään tulipaloilta, kun valaistaan kynttilöillä. Valo Pimiä

Mikä vaivaa toisen suuren Tampereen Lielahden marketin henkilökuntaa? Ennen iloisesti tervehdittiin puolin ja toisin. Jos tarvitsin neuvoa, mistä löytyy se tuote, ystävällisesti autettiin. Viimeisen puolenvuoden aikana ei tervehditä, jos kysyt saat ympäripyöreän vastauksen. Ihmettelen myös muutosvimmaa, vuoden aikana on koko kauppa kokenut muutoksen, se ok. Nyt vieläkin paikka vaihtuu monella tuotteella. Löytyisikköhan nyt vihdoinkin pysyvimmät paikat tavaroille? Huonojalkaisten on raskasta etsiä tuotteita ympäri kauppaa. Vaihdanko kauppaa

