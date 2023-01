Kolmipäiväinen postinjakelu hyväksyttiin. Posti on kokeillut jakelua joka toinen viikko maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina ja joka toinen tiistaina ja torstaina. Minun laskutaitoni mukaan tuo ei vastaa uutta lakia. Minulla ei ole tietoa, miten omakotialueellani posti jaetaan, sillä se tapahtuu usein pimeällä illalla. Mistähän sai tietää, mitkä ovat jakelupäivät milläkin asuinalueella? Tepa

Sähkölaitoksen voi nyt myydä. Se ei ole tamperelaisten sähkölaitos. Oy joka nostaa hintoja vaikka tuotantokustannukset eivät ole nousseet. Sama edessä kun vesilaitos yhtiöitetään, hinnat nousee ja valvonta piilotetaan yhtiölain taakse. Jätehuolto on jo monopoli ja hinnat nousee. Pettynyt valtuutettuihini

Eikö Tampereen Keskustorin lahjaratikka kannattaisi muuttaa semmoiseksi huumeenkäyttöhuoneeksi? Saataisiin tärkeä yhteiskunnallinen palvelu keskeiselle paikalle, niin että turistitkin näkisivät, miten tasa-arvoisia ja edistyksellisiä meillä ollaan. Ja saataisiin samalla ison kaupungin meininkiä esimerkiksi New Yorkin metron malliin. Kääritään hihat

Ei ratikkaa Turkuun, Tampereellahan se on valmistettukin. Vapriikki on oikea paikka. Siellä on vetureita rollikka ja onnikka jne. Ulkoalueelta löytyy varmasti sopiva paikka, tyylikäs katos siihen ja yleisö kiittää. Rasse

Ratikkakahvilan perustuksille kaunis lasirakennus jäätelökioski-kahvilaksi, joka olisi Suomen kesässä auki sateellakin ja talvella voisi toimia glögikahvilana! Lasikupoli

Uusi suurnopeusrata eli Suomi-rata aiheuttaisi peruuttamatonta luonnon tuhoutumista. Ratalinjausta on soviteltu pääosin rakentamattomaan maisemaan. Se aiheuttaisi huomattavaa haittaa myös metsäluonnolle. Rakentaminen aiheuttaa vahinkoa myös vesistöille ja vaarantaa monet puhtaat järvet. On täysin vastuutonta tuon minimaalisen aikasäästön takia tuhota luontoa, kun lähes samaan aikasäästöön päästään nykyisen pääradan kehittämisellä. Emmekö viimein ala oppia suojelemaan ja säilyttämään luontoa sen tuhoamisen sijaan? Tuhoaminen seis

Hyvät valtuuston edustajat. Uskon vahvasti, että tamperelaiset ovat valistunutta kansaa ja muistavat vaaleissa, sekä eduskunta- että kuntavaaleissa, ketkä äänestivät Tampereen veden yhtiöittämisen puolesta. Itse seuraan äänestyksen tarkkaan ja jos se hyväksytään, niin en tule äänestämään sellaista henkilöä, joka äänesti yhtiöittämisen puolesta. Uskon että en ole yksin mielipiteeni kanssa. Vesimaksujen reilu nousu on odotettavissa. Vedenkäyttäjä

Olisiko mahdollista välttää mahdolliset sähkökatkot mikäli koko maan katuvalot sammutetaan uhkaavan tilanteen tullen? Maalaisjärki

Hervannan valtaväylän väliaikainen liikenneympyrä on vaarallinen. Laittakaa siihen liikennevalot. Tampereen kaupungista päin ajavat pitävät liikenneympyrään ajamista etuoikeutena, vaikka liikenneympyrä on jokaiselle liikenneympyrään tulevalle samanarvoinen risteys, jokaisella on varoituskolmio ja oikealta tulevaa väistetään. Kaupungin suunnalta tulevat liikenneympyrään kuin heillä olisi etuoikeus. On ollut monta vaaratilannetta missä kaupungista tuleva iso uudenkarhea maasturi meinaa ajaa päälle, sitten autosta soitetaan torvea ja näytellään käsimerkkejä. Laittakaa liikennevalot ennen kuin sattuu kolari ja sitten neljän ruuhka ruuhkaantuu niin, että siellä autoilijat jonottavat vielä kuudelta illalla. Vaarallinen vilkasliikenteinen risteys

Eikös siihen koirien "kärsimyksiin" auttaisi, jos jokainen leikkauttais koiransa? Rauhoittuisivat varmaankin. Miu syy

