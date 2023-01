Junien kulussa yksi asia on tärkeämpi kuin matka-ajan lyhentäminen

Junien kulussa tärkeämpää on se, että ne kulkevat aikataulun mukaan, eikä myöhästele. Tämä aikasäästö, mikä saataisiin uudella radalla aikaan, ei ole sen väärtti. Liian kallis hanke hyötyyn nähden. Myöhästelyjen minimoiminen riittää ihan hyvin. Säästäjä

Hyvä ekonomisti Pasi Kuoppamäki, kehotit meitä eläkeläisiä käynnistämään valtavilla eläkekorotuksillamme kulutusjuhlan. Onko herra ekonomisti unohtanut, että meillä Suomessa on progressiivisen verotus? Se nimittäin piti huolen siitä, että minunkin eläkekorotukseni meni valtaosaltaan suoraan valtion pohjattomaan kirstuun. Onnellisia ne, jotka saivat edes jotakin tilillensä. Raataja rahanalainen

Vai tarvitaan eläkeläisten rahoja nyt talouden kannatteluun. Pian kelpaamme myös työntekijöiksi, kun nuorempi väki ei pysty/kykene/halua/viitsi tehdä mitään. Masentuvat vielä. Eläkkeellä

Lahti sijaitsee keskeisellä paikalla Suomessa. Lahdesta tarvitaan suorat junayhteydet Tampereelle ja Jyväskylään. Se auttaa kulkemista myös Porin, Mikkelin ja Joensuun välillä. Tampere–Helsinki-välillä matkustajat puoli tuntia aikaa kokouksiin valmistautumiseen. Ruuhkautumista on vältettävä. Orivesi–Joensuu-välinen junaliikenne kuntoon! Tampere järvien välissä on täynnä ja ruuhkautuu. Liikenne ainoalla ajoneuvokadulla tukkiutuu. 250 000 asukkaan palvelut on jätetty jälkeen. Tiivistys tuhoaa

Mikäli ala- ja yläasteiden luokkiin asennettaisiin kamerat, joista päättäjät, erityisesti opetushallituksessa, voisivat nähdä, miltä nykyinen meno luokissa näyttää, he huomaisivat virheet, jotka koulutuksen suunnittelussa on tehty. Mikään raha ei voi näitä virheitä korjata. Läheltä seurannut

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.