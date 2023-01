Kansanedustajiksi pyrkivien ehdokaslistat Pirkanmaalla pian valmiina. Passit ja henkilökortit on uusittava viiden vuoden välein, jolloin valokuvan on oltava uusi. Puolueiden tulisi hyväksyä ehdokkailtaan listalle vain uusi valokuva. Puolueeseen kuuluminen ei takaa ikuista nuoruutta. Kansanedustajuus on luottamustehtävä johon vaaditaan muutakin kuin kerran onnistunut valokuva. Saapa nähdä

Haluan nähdä perussuomalaiset hallituksessa. Vaikka en heitä kannatakaan, niin haluan nähdä Purran ministerinä. Vaikkapa valtiovarainministerinä ottamassa vastuuta rahojen ohjaamisesta. Purra on sen verran räkyttänyt kaikesta mahdollisesta, niin näyttäköön miten hän ja hänen puolueensa hoitaa asiat paremmin. Pääsee näkemään vastuupaikalta miten asiat hoituvat ja miltä se opposition jatkuva räkyttäminen tuntuu. Orpon oikeaksi kädeksi hallitukseen

Osui silmiin televisiossa matkailumainos, jossa mainostettiin lomamatkaa Turkkiin. Eiväthän vaan suomalaiset matkatoimistot järjestä lomamatkoja Turkkiin? Eihän vaan Finnair lennätä suomalaisia lomamatkalle Turkkiin? Eihän vaan kukaan suomalainen ole niin hölmö, että menisi lomamatkalle Turkkiin samaan aikaan kun Turkki jallittaa Suomen pääsyä Nato-jäseneksi? Eihän vaan

Oppimistulosten lasku on ollut Suomessa nopeaa. Ei yllättänyt minua ja ei yllätä sekään, kun ei olla tänä vuonna enää se iloisin ja onnellisin kansa. Liian moni putoaa jo nuorena normaalin elämän ulkopuolelle. Aikuisenakin moni kitkuttaa pienellä rahasummalla, vaikka kävisi töissäkin. Herrojen suusta on alkanut kuulumaan viestejä, että ei kaikkien pidä palkallaan toimeen tullakaan. Tämän kun johtajat ja muut tärkeät ihmiset tarpeeksi usein lausuu, niin osa nuorista jää suosiolla työelämän ulkopuolelle. Etlan johtajan ja oikeiston suusta näitä ajatuksia viimeaikoina kuulunut. Sillälailla

Raakaöljyn hinta on huomattavasti laskenut, mutta bensiinin pumppuhinnat on jämähtänyt kahden euron pintaan. Varmaankin pysyy siinä, kun autoileva kansa ilmoitti kipupistee olevan noin 2 euroa litra. Siis jakelijat ottavat sen hinnan, minkä kansa on sanonut maksavansa. Nuuka

Arno Kasvi, erinomainen kirjoitus maaseudun ennallistamisesta (AL 7.1.). Mikä poliittinen taho ottaa kopin? Löytäisikö keskusta ja vihreät tässä kerrankin toisensa? Nykyisessä maailmantilanteessa ajatus pientilojen asuttamisesta on perusteltu. Hajautusta tulee voimistaa kaikin tavoin ja kaikenlaisen tuotannon, erityisesti elintarvikkeiden ja energian osalta. Myös asumisen hajauttaminen on riskien hallintaa. Nykyisin teemme päinvastoin, keskitämme ihmiset suuriin keskuksiin. Metsän poika

Vaaliehdokkailla hyvä tilaisuus saada ääniä, kun uskaltaa sanoa kannattavansa eutanasian eli armokuoleman laillistamista Suomessa. Kiitos Oikeus arvokkaaseen kuolemaan -yhdistykselle kampanjan aloittamisesta! Arvokas ei irvokas kuolema

Nokia-areenalla oli yli 10 700 ihmistä. Pelin jälkeen yritimme päästä ravintolaan syömään. Ei onnistunut, keittiöt menneet kiinni. Järkyttävää liiketoiminnan harjoittamista Tampereen kokoisessa kaupungissa! Nina

Voisiko Suomen Pisa- ja muiden koulumenestystulosten laskun yhtenä syynä olla se, kun kieliin on panostettu viime vuosina ainakin alakoulussa tärkeämpien oppiaineiden kustannuksella? Varhennettu englanti 1. ja 2.-luokilla ja 3 viikkotuntia viitosella englantia on paljon. Ehkä pienempikin määrä englantia ja ruotsia riittäisi, kun samaan aikaan muiden oppiaineiden tulokset heikkenevät. Miten muuten vieraissa kielissä pärjääminen sijoittuu tutkimuksissa? Esimerkiksi joka viikkoinen toiminnallinen englannintunti kuulostaa luksukselta. Ope

Tapio Salminen puolustaa turpeen käyttöä (AL 15.1.), vedoten muun muassa sen uusiutuvuuteen ja kansantalouteen. Tämä on populistinen tyyppiesimerkki siitä, kuinka luonto ja maaperä nähdään vain rahallisesti hyödynnettävänä kansallisvarantona. Sivuutetaan se, että suosta turvetta nostamalla tuhotaan kasvillisuus ja eliöympäristö, kenties pysyvästi. Turpeesta rahaa tahkoavaa tuskin kiinnostaa esimerkiksi sellainen käsite, kuin luontokato, joka kuitenkin on ympäristöä ja meitä kaikkia uhkaava tosiasia. Tammenlehti

Koiranpennun omistajana olisi hienoa saada lista yrityksistä Aamulehteen tai nettiin kaupoista, ravintoloista ja kahviloista, minne saa mennä koiran kanssa. Helpottaisi arkea huomattavasti. Pentuelämää

Sähköautoilijat huomio. Ajoneuvonne painaa 1,5 kertaa polttomoottoriauton painon. Pysäytysmatka liukkailla on 2,25 kertainen. Fyysikko

