Suomi on rauhanturvaajien maa. Meitä suomalaisia rauhanturvaajia on palvellut vuosikymmeniä maailman kriisipesäkkeissä rauhan asialla. Missä ovat YK-kenraali Ensio Siilasvuon ja presidentti Martti Ahtisaaren työn jatkajat? Jotka ovat valmiita toimimaan rauhan neuvottelijoina, että saadaan Ukrainan ja Venäjän sota loppumaan. Toivon päättäjille viisautta. Rauhanturvaaja

Arkadianmäellä laaditaan uutta translakia. Mikäli se tulee voimaan, on sukupuolen määrittely vain ilmoitusasia. Silloin esimerkiksi "naisiksi" julistautuneilla miehillä olisi lain suojaama oikeus mennä naisten pukuhuone- ja saunatiloihin. Mikä laki suojaisi tyttölastemme ja meidän naisten oikeuden suojella intimiteettiämme? Järki käteen

Miten uusi translaki huomioi urheilun miesten ja naisten sarjat? Toimiiko myös kansainvälisillä kilpakentillä? Pauli vai Paula

Myrrä takaisin ja äkkiä, ei auta vaikka vajaan kokoonpanon joukkue saa koko ajan "häkkiä". Välillä valmentajia taas pihalle pelaajien sijaan

Kiitos hyvästä hoidosta 4B osaston hoitajille, erityisesti Tytti ja Jaana! Teette kultaakin arvokkaampaa työtä! 27.12.–28.12.

Lämpimät kiitokset Taysin Acutan, osasto 6B:n, leikkaussalin lääkäreille, sairaanhoitajille, hyvästä hoidosta 11.–18.1. Teette tärkeää työtä

Taitan bussimatkat tavallisesti seisten. Jos menen bussin perälle seisomaan, olen huomannut, että kuljettajat ajattelevat minun jäävän pois ja suotta availevat pysäkeillä takaovea (vaikka kukaan ei olisi painanut stop-nappia). Siksi jäänkin keskioville, tiiviisti ikkunan viereen pitäen huolen, etten ole lastenvaunujen ynnä muiden tilaa vaativien matkustajien tai bussista poistuvien tiellä. Ympäristöään tarkkaileva kulkija

Tampere sijoittuu tuoreen tutkimuksen mukaan vasta kahdeksanneksi Suomen kaupunkikeskustojen elävyysvertailussa. Kaupunki on sitoutunut kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamiseen strategiassaan 2030. Tästä ristiriidasta huolimatta suunnitellaan yhä Heinäpuiston ja Heinätorin täyteen rakentamista. Miksi päättäjät tässäkin kohtaa itsepäisesti ajavat luontoarvojen ja viihtyisyyden tuhoamista? Rahako tämänkin ratkaisee?

Erikoinen asia että NHL-joukkueissä on venäläisiä kapteeneita! Yksi esimerkki on Ovetskin, joka myötäilee Putinin törkeää kansanmurhaa Ukrainassa! Suomalainen entinen maalivahti Karri Rämö vähetteli Ovetskinin ja Putinin yhteiseloa Ukrainan hyökkäyssodassa! Dominik Hasek on oikein tuominnut venäläisten pelaajien osallistumisen pelaamiseen NHL:ssa! Ake

Vaihdetaan Itävallan kanssa muutama jääkiekkoilija, pariin mäkihyppääjään. Jopas jopas

Jos sinulla on todettu korona tai muu tarttuva tauti, niin älä tule aikaasi perumaan esimerkiksi lääkäriin tai kampaajalle henkilökohtaisesti vaan soita ajan perumisesta. Töissä palveluammatissa

