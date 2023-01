Voisiko kehitellä vesipörssin, josta saisi ostaa sinne myytyä vettä kalliilla takaisin. Hintaa voisi nostaa vaikkapa viisisataa prosenttia. Alkaisi vesilaitoksetkin tekemään kunnon tiliä ja laitosten johtajat ylpeilisivät suurilla voitoillaan. Voisi myös jakaa optioita ja muita bonuksia kaikille niitä himoitseville. Köyhemmät saisivat hakea ruoka- ja pesuvetensä järvistä ja joista. Jos on pitkä matka järvelle, niin lätäköissähän sitä riittää ja sadevedestä voi suodattaa varsin käypää juomavettä. Sähköllä ja vedellä on kiva käydä kauppaa, jos on myyjäpuolella. Happi myös pörssiin

Kiitos Tays ensiapu, sain hyvää hoitoa ja erittäin hyvää kohtelua. Henkilökunta jaksaa kohdata meitä eritavalla sairaita, ammattitaidolla ja kärsivällisyydellä. Kiitos myös neurologian aivoverenkiertoyksikön henkilökunnalle. Hyvästä hoidosta, erinomaisesta kohtelusta ja ystävällisyydestä. Päivystyspotilas

Kiitos niille kahdelle herrasmiehelle, jotka auttoivat minut pystyyn Lempäälän Lidlin pihassa 5.1. Patana

Lasten hiekkalaatikolla kuulee usein, ettei me leikitä teidän kanssa!"Tämä käytös on näköjään levinnyt jo puoluetasolle asti. Demokratiaa?

