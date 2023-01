Aloitin verosuunnittelun 20 vuotta sitten, jätin tupakan ja alkoholin kokonaan pois, olen säästänyt noin 150 000 euroa, terveyskin on parantunut, ei darran darraa ja henki kulkee. Aapeli

Olisi kiva, jos Tays voisi antaa pitkämatkalaisille aikoja ei niin aamuaikaisin. Unirytmit

Kiitos teille te kaksi naista, jotka jäitte ystävällisesti odottamaan kanssani ambulanssin tuloa kaaduttuani Tampereen Hämeenkadulla 12.1. vartijan tönäisemänä. Selkäparka

Väite, että "ei verohelpotuksia vuorineuvoksille" on räikeää populismia. Vuorineuvokset pitävät kyllä huolen, että palkkaa pyydetään entistä enemmän. Ja muille jää entistä vähemmän jakovaraa. Maalaispoika

Sanna Marin sanoi, että tukitaan verotuksen porsaanreiät. Aloitetaan siis AY-liikkeiden täysin verottomista suurtuottoisista liiketoiminta. Tasapuolisuus

Vanhemmilla on myös velvollisuuksia liittyen lastensa uskontoasioihin ja vähän muihinkin juttuihin. Nykyisin nimittäin melko usein tuntuu, että nykyvanhemmilla on vain oikeuksia ja se ei ole tasapuolista. Me koulussa olemme toisinaan huuli pyöreänä vanhempien vaatimusten kanssa, kun yritämme tehdä työtämme opetussuunnitelman mukaan. Tulee tunne, ettei mikään kohta riitä ja sen seurauksena alamme miettiä muita ansaitsemisvaihtoehtoja. Ihankohtaeläkkeelle

Nimimerkille Ajatuksen vapaus, kuinka kouluissa voidaan viettää vuodenkiertoon liittyviä juhlia ilman tietoa juhlan alkuperästä? Ei joulupukki keksinyt joulun viettoa eikä pääsiäistiput pääsiäistä. Kun kaikki toimisimme toisten vakaumusta kunnioittaen, niin ei olisi ongelmia, minä sinun ja sinä minun! Rakkaudellisesti

Kalevan uintikeskuksessa ei eläkeläisten vesijumppien aikaan riitä parkkipaikat. Syynä ovat ne autoilijat, jotka eivät ajattele muita, jättävät valtavia välejä, joihin ei mahdu. Myös opiskelijoiden mopoautot vievät paikkoja. Heillä ei kuulu tämä alue. Olisko heille, jotka parkkeeraavat miten sattuu, lappuliisoilla sakotusoikeus. Lumikin kai syynä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.