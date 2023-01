Mihin on jäänyt Tavara-aseman logosta väliviiva?

Mihin on jäänyt Tavara-aseman logosta väliviiva? Kielioppi hakusessa

Lehdessä kirjoitukset kaatumisen välttämiseksi jäätiköllä. Voin kertoa, että itselläni oli tosi hyvät talvikengät kunnon pohjilla. Minulla on erittäin hyvä tasapaino, kävelen normaalisti. Kaaduin kuitenkin käydessäni lähikaupassa. Enpäs ehtinyt siinä tilanteessa, kun molemmat jalat lähti alta ja tajusin että nyt mentiin ja makaan maassa, miten tässä nyt pitäisi kaatua, laitanko käden eteen. Löin siis pääni ja myös lonkan. Siis näinhän ei saa kaatua kirjoituksen mukaan. En voinut valita hiekoitettua reittiä, koska sitä ei ollut. Kaupunki saanut ilmoituksen jo edellispäivänä. Asiaa ei ollut hoidettu. Hiekoitettu sen jälkeen illalla kun ilmoitin asiasta. Toivottavasti auttoi muita. Kysyisin, kuka ehtii kaatuessaan miettiä miten kaadun. Voi elämä miten tyhmiä kirjoituksia. Väärin kaatunut päänsä lyönyt

Aamulehdessä oli fysioterapeutin vinkit kävelystä liukkaalla, joita olivat muun muassa hyvät kengät ja nastat, maltti, reitti ja lihaskunto. VTT tutki taannoin, että liukastuminen tapahtuu kymmenesosa sekunnissa, kun pito loppuu kantapään alta. Kokemusasiantuntijana lisään vielä yhden tärkeän neuvon: tosi lyhyet askeleet, etenkin alamäessä sekä kenkä maahan tasaisesti. Pispalasta nääs

Suurkiitos Pirkkalan Prisman infopisteelle todella ystävällisestä ja hyvästä palvelusta! Teiltä saa pyyteettömästi apua ja neuvoja. Työtänne arvostava

Kiitos jälleen herättämisestä kiinteistöhuollolle keskiyön lumenviennistä ikkunan alla tyhjäkäynteineen! Ei nukuttu

Montako vuorineuvosta Suomessa on? Marinin huoli on turha, sillä muutamien vuorineuvosten veroalella ei hetkauta mitään/ketään. Joka puolueessa on joitakin suomalaisen mittapuun mukaan suomalaisoligarkkeja. Torre

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.