Suomessa koulutustaso laskee, mutta mitä tekee opetusministeri Andersson. Ei mitään! Ensimmäiseksi pitää saada kuri ja järjestys koululuokkiin. Ei metelissä ja riehumisessa kukaan mitään opi. Opettajille pitää antaa valtaa ja keinot saada luokkiin opetus- ja oppimisrauha. Näin oli ennen ja silloin koulussa myös opittiin. Oppinut

Anna opettajan opettaa, äläkä yritä neuvoa miten sinun lastasi tulee arvioida ja siirtää seuraavalle luokka-asteelle, vaikka edellytyksiä ei olisi. Aina rimaa hipoen ei innosta opiskeluun myöhemminkään, onnistumisia täytyy tulla. Eikä tämä inkluusio varmaan ole tilannetta parantanut. Vuosia opettajien työtä seurannut

Kiitos kurakylvystä torstaina kello 13 aikaan Tampereen Piettasenkadulla. Autoja ei tullut vastaan, joten tilaa olisi ollut kuralätäkön kiertämiseen. Rekisterinumeroa en nähnyt, koska silmälasitkin olivat kurassa. Toivottavasti osuu omalle kohdallesi! Pyykkipäivä

Tupakointi on alkuvuodesta tapetilla terveyssyistä. Hinta nousi ja vastalauseeksi siirryin sätkiin. Nyt on polttaminen vähentynyt, kun tupakki pitää itse tehdä. Mikä rahallinen säästö. Suosittelen lämpimästi. Jos on pakko polttaa

Outoa toimintaa Ihmetteli 50+ työpaikan saantivaikeutta. Mielestäni syy on rekrytoinnin siirtyminen lähes kokonaan rekryfirmoille, joissa tekoäly ja/tai nuori kouluttamaton(?) henkilö tekee karsintaa hakijoista. Itse en enää koskaan hakisi työpaikkaa, jonka rekrytoinnin tekee jokin rekryfirma. Mihin on hukkunut firmojen ihmistuntemus ja kyky valita se juuri omalle firmalle sopivin työntekijä, ei se onnistu ulkopuoliselta taholta, siksi työntekijät vaihtuu jatkuvasti, ja työvoimapulasta valitetaan. Yritysjohtamiseen lisää arkijärkeä

Nimimerkki Lisää aseapua ei halunnut rauhaa, vaan sodan jatkuvan Ukrainassa. Se on tietysti helppo huudella tuollaisia täältä Koti-Suomesta turvalliselta kotisohvalta, kun ne jotka hinnan siitä sodan jatkamisesta maksavat, loukkaantuvat, kuolevat, menettävät kotinsa, läheisensä ja henkensä joka ainut päivä, jonka sota jatkuu, ovat siellä Ukrainassa. Minä toivoisin, että ukrainalaisten kärsimys ja kuolema loppuisi heti. Ja se tapahtuu vain kun saadaan rauha sodan sijaan. Rauha on parempi

Vinkki pyörävalojen suunnittelijoille. Yrittäkää suunnitella malli, missä valon pystyy suuntaamaan edessä olevaan tiehen. Nyt pelkästään valoja jotka osoittavat suoraan vastaan tulevan silmiin. Ilari

Hyvä kaupunginvaltuutettu, joka kirjoitit henkilöstövuokrausta vastaan! Ainut keino tämän toiminnan lopettamiseen on vakituisten hoitajien palkkojen nosto samalle tasolle kuin vuokrahoitajilla, piste. Keikkari

Nyt ei kannata muuttaa, sillä määräaikainen sähkösopimus menee uusiksi. Näin Tampereen sähköllä ainakin ja vain pörssisähköä tarjolla. Pettynyt

Sähkö on meille perustarve, kuten puhdas ilma ja vesi. Kansallistetaan se, jolloin yhtiöiden kikkailut loppuvat ja olemme tasa-arvoisia. Miksi ei?

Valtion pussista valuu rahaa niin käsittämättömiin ja turhiin asioihin, että leikkauksen varaa on varmasti todella paljon eli ei kun leikkaamaan vaan ja raakasti seuraavien vaalien jälkeen. Aapeli

Nimimerkki TJH, taitaa se 10 sentin lumikerros aiheuttaa kaaoksen siksi, että kitkarenkailla ajelu on nykyään valitettavan yleistä. Vaikka niillä ehkä pääsisikin ajamaan rajoitusten mukaan, ei uskalleta. 50:n alueella neljääkymppiä köröttelevät saavat todellakin otsasuonet pullistumaan. Jos ei uskalla ajaa, voisi vaikka käyttää niitä julkisia, eikä pyöriä muiden tientukkona. Nastarenkailla pääsee

Miehille jää nyt sitä paljon puhuttua omaa aikaa, kun naiset perustavat perheen ilman turhaa ukkoa. Vielä kun naiset pakotetaan kaikki käymään intti, niin miehiä ei tarvita sielläkään. Miehet voi keskittyä uraansa ja viettää lomiaan lämpöisessä golffaillen. Nyt voi ostaa sen urheiluautonkin, kun rahaa jää enemmän tuhlattavaksi. Naisia pitäisi kiittää, että hoidatte nuo tylsät asiat ja annatte miehille lisää vapaa-aikaa. Nyt voisi kokoomus ja muu oikeistokin karsia kaikkia tukia, kun miehet ei niitä juurikaan enää tarvitse. Lennän etelään, lennän etelään

Teollisuusliiton tes-neuvottelut kariutuivat taas, kun näkemyserot ovat niin suuret osapuolien välillä. Niinhän se on, ettei sellaista tilannetta olekaan, että työnantajien mielestä työntekijät ansaitsisivat palkankorotuksen. Köyhä hitsari köyhtyy vaan

Pitäisiköhän Tampereen kaupungin tehdä jotakin metsätuhoille? Härmälän rantapuisto on kirjanpainajan tuhoama. Kansalaine

