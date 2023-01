Ajelin 10.1. kello 17–18 ysitietä Jämsästä kohti Tamperetta. Vähän ennen Orivettä saavutin aura-auton, jonka perässä tulin pari kolme kilometriä. Täytyy ihmetellä sitä taitoa, millä sitä auran siipeä sieltä kuormurin kabiinista ohjattiin. Mykistävää toimintaa läheltä seurattuna. Suuret kiitokset auramiehille

On se vaan vaikeaa tämmöisen yksinkertaisen ihmisen ymmärtää noiden sähkölaskujen eriarvoisuutta. Vaikka toinen kuluttaa sähköä selvästi vähemmän, on hänen laskunsa paljon suurempi kuin enemmän sähköä kuluttavan. Sopimuksesta riippuen voisi myös kaupasta toinen saada makkarapaketin eurolla ja huonomman sopimuksen kaupan kanssa tehnyt joutuisi maksamaan samanlaisesta paketista viisi euroa. Makkarapakettituki voisi olla uuden hallituksen ensimmäinen uusi hanke. Toki sitä jaetaan etenkin rikkaille, ettei heidän tarvitse nälkää nähdä. Kohdistetaan tuet järkevämmin

Lehdessä oli koskettava juttu, kuinka ihminen tuhoaa luontoa ja sotkee paikat (AL 6.1.). Atacama on kaatopaikka auton romuille ja pikamuoti vaatteille. Molemmat tuotteet ovat turhakkeita, jotka pitäisi lailla kieltää. Varsinkin aivan turha muoti koko ilmiönä on tarpeeton. Keskustan kauppakeskus on täynnä erittäin vahingollista muotia, siis mikromuovisaastetta. Puuvilla kuivaa Araljärven ja tuhoaa luonnon ja muun kasvillisuuden järjettömän suurella vedenkäytöllä. Kaikkiin vaatteisiin tulisi määrätä haittavero ja hiilijalanjälkivero. Näin on

Olen kaksi viikkoa yskinyt keuhkot pihalle ja yrittänyt päästä julkiselle puolelle lääkäriin, mutta turhaan, ei onnistu! Poikani tuli loppiaisena käymään ja päätti, että nyt on saatava hoitoa ja varasi ajan yksityisestä lääkärikeskuksesta. Mentiin ajoissa, yksi henkilö töissä ilmoittautumistiskin takana. Ok, odoteltiin. Lääkäri kuunteli keuhkot, määräsi verikokeen ja taas odoteltiin. Yksi henkilö töissä, joka teki laboratoriotutkimuksia, kipsasi käsivarsia ja niin edelleen. Taas odoteltiin. Vihdoin pääsin uudestaan lääkärin pakeille, hän määräsi lääkkeen apteekkiin. No, hyvä. Meillä oli mennyt useita tunteja odotteluun ja lasku, kun vihdoin päästiin lähtemään oli 245 euroa. Ja apteekissa saimme huomata, että määrättyä lääkettä ei ole saatavissa! Eli, koko päivä meni, mitään apua en saanut, vain laskun, joka pisti miettimään! Ostanko ruokaa tässä kuussa?

Muutin Tampereelta Ylöjärvelle "pakoon" Tampereen innokkuutta rakentaa joka kolkka täyteen ja tuhota luontoa. Turhaa oli. Nyt Ylöjärvi seuraa perässä. Tulee Prismaa ja sen perässä "elintärkeä" ratikka, jolla saadaan sotkettua suhteellisen toimiva liikenne laittamalla ympyröiden tilalle autoja seisottavat liikennevalot. Voi tätä ihmisen tuhoamisen, anteeksi "kehityksen" vimmaa. Minneköhän seuraavaksi muuttaisi?

Voisiko urheilun television ohjelmatietoihin merkitä, minkä sarjan ottelusta on kyse? Nainen- ja mies-sanat ovat tässä yhteydessä informaatiota, ei syrjintää. Penkkiurheilija

Kiitos Jaana Jantola Sarastia Rekrystä kirjoituksestasi (Al 7.1.). On surkuhupaisaa itkeä Aamulehden palstoilla työntekijäpulaa (2.1.), kun oman johtamistavan seurauksena tilanteeseen on päädytty. Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus suunnitella ja elää myös omaa elämäänsä. Jos esimerkiksi työaikasuunnittelu hoidetaan niin, ettei mitään voi suunnitella omassa elämässään eteenpäin ennen työvuorolistan julkaisua, ollaan tilanteessa, ettei edes kerran viikossa säännöllisesti toteutuvaa harrastusta ole mahdollista aloittaa. Kauniit sanat jäävät muutenkin vain sanahelinäksi, mikäli ne eivät lainkaan näy arjessa. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan

Huostaanottokin on hyvä bisnes. Niin on asumistukikin ja vuokraaminen. Mitä niistä köyhistä ja kakaroista on väliä?

Tohloppijärven jäälle tarvitaan luistinradan ohella myös kunnon hiihtolatu. Silloin alue palvelee mahdollisimman monia talviliikkujia. Nyt on sen aika

Kannatan V-M Ahtiaisen kirjoituksessa (AL 8.1.) mainittua lasten harrastusten verovähennystä. Tämä tukisi myös alueellisia urheiluseuroja, kun lapset eivät lopeta harrastusta taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lasten vuoksi

Missä sosiaalivaltiossa Veli-Matti Ahtiainen elää (AL 8.1.)? Vai että lasten harrastukset verovähennys ja kotitalousvähennyksiin? Kas kun ei vanhempien baari-ilta ja joululahjatkin ja sekä auto ja mökki? Kenen rahoilla maksetaan kaikki tuo ehdotettu sosiaalihuolto? Pitääkö jokaisella lapsella olla ratsastus, purjehdus ja formulaharrastus veronmaksajien rahoilla? Miten kukaan vastuullinen voi tuollaisia edes ehdottaa? Miten on

Mitäs, jos Ukrainan seuraava presidentti on venäläismielinen ja lännen aseista suuri määrä on siellä? Mietiskelijä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.