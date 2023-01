Autoilijoiden uuden vuoden lupaus: kadunvarsi pysäköinnissä jätä 15 senttiä rotvalliin (=reunakivi erottaa ajoradan jalkakäytävästä), säilyy sivupeili, kiellettyä pysäköidä jalkakäytävälle. Riviparkissa älä aja etu- tai takapuskuria jalkakäytävälle, eikä vetokoukkua. Viistoparkissa aja siten, ettei vasen tai oikea kulma ole jalkakäytävällä. Me Bobcat- ja traktorilumenauraajat päästään luomaan lumet niin, ettei teidän peilit, puskurit tai vetokoukut lähde meidän mukaan. Hyvää uutta vuotta! Bobcat-kuski

Hei te kaikki bussilla numero 9 tai 19 kulkevat. Kun lähdetään Keskustorilta Lentävänniemen suuntaan, niin miksi tarvitsette aina viereisen penkin kasseillenne? Onko niilläkin oma matkapaikkalippu? Kysyy joku

Olen tässä miettinyt. Meillä on paljon puhuttu suomettumisesta ja siitä miten pitää kaikin keinoin päästä eroon riippuvuudesta Venäjän suuntaan. Minusta vaikuttaa siltä, että se ei ollut yhtään mitään verrattuna siihen sotilaalliseen ja taloudelliseen riippuvuuteen Yhdysvalloista, johon meidät on nyt ajettu. Uutisetkin ovat nykyään täynnä Amerikan sisäpolitiikkaa, aivan kuin olisimme osavaltio. Eikö mitään ole opittu, mitä on tapahtunut itsenäisyydelle? Ojasta allikkoon

Takaisinsoittopalvelun soittoa odottelin, tuli seuraavana päivänä. Olin ulkoilemassa, en ehtinyt kuin ottaa hanskat käsistä ja puhelimen taskusta kun soitto loppui. Uutta soittoa ei ole tullut. Pitää ilmeisesti olla puhelin koko ajan kädessä, ei mitään muuta elämää kun odotat soittoa. Miks et sä soita?

Köyhä asuntovelallinen on aivan oikeassa, jos todella on niin, että sijoittajat voivat vähentää korot? Aivan järjetöntä, kun myös Kelan asumistuet menee käytännössä asuntosijoittajille! Mitä vasemmistohallituksemme on tehnyt asialle?

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.