Nyssen palvelupiste Tampereella on auki arkisin 9–16. Onko palvelu tarkoitettu vain työttömille ja eläkeläisille? Työnteko ei kannata

Vaatimus täydellisen suomen ja ruotsin kielten taidoista kotihoidon avustajiin kohdistuvana on tarpeeton Pirkanmaan hyvinvointialueella. Tampereen kielen taitajat eivät tunne kirjakielen sanoja: käsipyyhe on hantuuki ja pukupuu on henkari. Entä pikkukuntien asujat? Peruskoulussa opetetaan ruotsia ja lukion käyneet avustettavat ovat oppineet saksan tai englannin. Nämä kielet ovat käytössä myös työelämässä. Tarvitaan kotihoidon suomi-englanti-suomi-sanakirja oikealla sanavarastolla. Työlupien saantia on nopeutettava. Avutta

Järjestyksenvalvojien (vartijoitten) voimankäytössä ja muutenkin kohdehenkilöiden kohtelussa ei ole mitään uutta! Jo vuosia sitten tuttava, joka nuorena oli toiminut vartijana juuri Helsingissä VR:n alueilla, kertoi häpeävänsä edelleenkin "eikä sitä kehtaa koskaan kenellekään kertoa, mitä me niille tehtiin." Kuulija

Heti kun Tampereella näyttäytyy jokin harvinainen eläin, tässä tapauksessa metsäpeura niin jo on poliisit heti ampumassa sen. Suomessa ei ole käytössä varmaan ollenkaan sitä vaihtoehtoa, että eläin voitaisiin nukuttaa ja siirtää peura vaikkapa Seitsemisen laajoihin metsämaisemiin. Eläinten puolesta

Lielahteen eksynyt metsäpeura ammuttiin välittömästi. Oli kuulemma vaaraksi. Mitenköhän ne tuolla Lapissa saavat niitä poroja pitää. Kai nekin pitäisi kaikki ampua pois, samoja vaarallisia petoja kun ovat. Jouluna meillä kävi joulupukki. Harmittaa kun en tajunnut, että pukin reen edessä oli noin vaarallisia hirviöitä. Jos olisin tajunnut, olisin ampunut Petterin siihen paikkaan. Päiviltä vaan elukat

Suuri kiitos Sääksjärvellä auraajalle, joka tasapuolisesti auraa kaikki tiet ja risteykset (myös Laurintien ja Tuiskutien) Näin ei ole aina tehty. Peräkylän muija

Kiitos ystävälliselle henkilölle, joka löysi pudottamani avaimen loppiaisena Linnainmaan Elixiassa ja ripusti talteen. Oli iloinen yllätys löytää se. Kuntoileva mummu

Suuri kiitos Acutan henkilökunnalle 6.1. Olin hoidossa noin 15 minuuttia siitä kun olin pysäköinyt auton. Kun hätä oli suurin, avun sain heti! Teette upeaa ja tärkeää työtä! Kiitollinen

Jotain tarttis tehrä, että Tampereen Alasniitynkadun törkeät ylinopeudet saataisiin loppumaan, kun ne ovat jatkuneet yli 30 vuotta poliisin puuttumatta asiaan. Poliisi on ystävä

Viimeinen juna Natoon läks justiisa Pieksämäen asemalta. Vieläkö on junaan ehtijöitä? Suomea ja Ruotsia ei vaan vieläkään näkyvissä. Unkari ja Turkki ensimmäisen luokan osastossa tarkistamassa lippuja. Junatieteiden maisteri

Pakkasvaroitus! Kyllä naurattaa 10 astetta pakkasta ja televisiossa annetaan pakkasvaroitus. Talvisodan aikaan oli 40 astetta pakkasta ja hyvin pärjättiin, voi näitä nykyajan ihmisiä ovat ressukoita. Mummu 88 vuotta

Asiakas, älä avaa kaupassa pakkauksia ja nosta pudottamasi tavara paikalleen. Mieti, osaisitko avatun tai lattialla lojuneen tuotteen itse. Kiitos! Asiakas itsekin

