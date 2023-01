Tinkiminen on unohdettu kansalaistaito, kun on totuttu saamaan lahjaksi

Rahat ei riitä, valittaa yhä useampi. Mitä sitten? Pitäisikö jonkun muun maksaa laskut? Ei, vaan kyseinen henkilö tinkii ylellisyydestä. Ensin lähtee auto ja sitten muotikuteet, ulkomaan matkat ja muut sirkushuvit. Tinkiminen on unohdettu kansalaistaito kun on totuttu vaan saamaan lisää lahjaksi. Miten on

Iso kiitos Sorin Sirkuksen nuorille tosi taitaville esiintyjille. Olimme lastenlasten kanssa ensi kertaa katsomassa esitystä. Lumoutuneena katselimme upeaa taitavaa esitystänne. Uskomatonta, että Tampereella on noin taitavia esiintyjiä. Olette olleet tosi ahkeria harjoittelijoita esitystä varten, että siitä on saatu noin upea kokonaisuus. Kiitos lavasteista, upeista puvuista ja maskeista ja kampauksista ja musiikista ja erityiskiitos taitavista esiintyjistä Sorin Sirkukselle. Kaksi tyttöä ja mummi ja pappa

Maalaispoika väitti tuulivoiman olevan kelvoton energiamuoto talvella, kun ei kuulemma tuule. Todellisuudessa talvikaudella tuulivoima tuottaa paremmin kuin kesäisin. Sunnuntaina 8.1. klo 11.11 tuulivoima tuotti 4259 megawattia, kun samaan aikaan ydinvoimalla tuotetaan 4371 megawattia ja vesivoimalla 870 megawattia. Juvi55

Taloyhtiöiden olisi perusteltua ottaa lemmikkien vesimaksu käyttöön. Hp

