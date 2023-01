Palvelemme sinua mahdollisimman pian -yhteiskunta on tullut hyvinvointiyhteiskunnan tilalle

Olemme siirtyneet hyvinvointiyhteiskunnasta palvelemme sinua mahdollisimman pian -yhteiskuntaan. Odottelen

Ehdotus: yksityislääkärin vastaanotto vanhuksille kauppakeskuksiin apteekkien viereen, sairaanhoitaja vastaisi puhelimeen ja heti saisi ajan ja vaivansa kuulluksi. Luulisi elantonsa saavan molemmat näillä taksoilla. Kyllästynyt puhelimessa odotteluun

Oikein mainiota vuoden alkua kaikille! Voikaa hyvin, vaikkei me nyt joudeta puhelimeen. Terveisin hyvinvointialue

Linja 6 Tamperella Länsi-Hervannasta 4.1 kello 10.35 Teekkarinkatu 17:n pysäkki. Aivan huippukuski, tervehti reippaasti pilkettä silmässä. Toivottavasti tämä kiitos tavoittaa sinut! RP

Älä ota lemmikkiä, jos et viitsi huolehtia sen hyvinvoinnista. Kerrostalorappuni nuori nainen vie koiran takaovelta etuovelle. Tällä noin kahdenkymmenen metrin matkalla vetää tupakan ja selaa kännykkäänsä. Vetelee koiransa narua lujaa, kun koira innoissaan luulee pääsevänsä pidemmälle lenkille. Koira tekee hätäpissat oven pieleen, ennen kuin se riuhtaistaan vihaisesti sisään. Säälittää katsoa

Jaakko Haapiolle tiedoksi, halvalla ei koskaan saa hyvää. Ja Ryanair on kirjaimellisesti halpalentoyhtiö. Oma valintani on maksaa vähän enemmän ja saada vähän parempaa palvelua. Uskoisin, että monet ulkomailta Tampereelle tulevatkin tämän ymmärtävät. Laatu maksaa

Hallituksen kiireellä ajama hyvinvointialueuudistus on juuri sellainen ala-arvoinen sekamelska kuin ennustin! Sääliksi käy työntekijät ja potilaat. Toivottavasti saavat edes palkat maksettua henkilöstölle ajallaan. Ennustaja-Eukko

Koronarokotteita on happanemassa käsiin melkoinen määrä. Miksi siis alle 60-vuotiaita ei päästetä vapaasti rokotukseen? Inssi

Euroopan unionissa puhutaan Kiinasta tulevilta vaadittavista koronatesteistä. Eikö nyt Kiinan sijaan pitäisi testit kohdistaa USA:sta tulevien testeihin, kun siellä yleistyy kraken-virus, jota ei juuri EU:ssa ja Suomessa ole? Politiikkaa vai terveydenhoitoa?

Voisiko joku asiantuntija selittää, kuinka Avara luonto -televisio-ohjelmat kuvataan? Mikä on tietokoneanimaatiota ja mikä oikeata live-kuvaa? Ovat niin kiehtovia ja uskomattomia dokumentteja, että onkohan kaikki tottakaan? Hannu T.

Sähköhintani nousi 5,29 sentistä 33 senttiin vuoden alussa, eli yli 500 prosenttia nousua. Käyttämäni sähköyhtiö tuotti vanhan taksan aikaan liiketulosta 34 miljoonaa euroa. Uuden taksan mukaan? Hallitus esittää 30 prosentin lisäveroa sähköyhtiöille. Arvioitu tuotto 0,5 – 1,3 miljardia euroa. Yhtiöille jää 70 prosenttia eli 1,2 – 3 miljardia euroa. Ja kaiken tämän maksamme me kuluttajat. Vero kilahtaa valtion pohjattomaan kassaan meidän maksamana. Siis vero hyödyttää vain valtiota, ei meitä maksajia. Notmii

Yhä useampi nainen hankkii lapsen ilman isää. On siksi tasa-arvon kannalta oleellista, että vuokrakohtupalvelu tehdään mahdolliseksi ja helpoksi itsellisille miehille, jotta heillekin olisi lapsi mahdollinen. Muuten ei saada uusia kansalaisia, jos useat miehet jäävät lapsetta, vaikka kaikki muut edellytykset olisivat mutta ei nirsoilevaa naiskumppania. Tasa-arvo

Että polttoaineen hinta on poikkeuksellisen alhainen. En koskaan ennen Ukrainan sotaa maksanut yli 1,70 euroa litralta. Ja nyt puhutaan, että olisi poikkeuksellisen alhaista. Maalaispoika

Hämeenpuiston kaaharit, hiljennättekö edes vähän, niin ehdin alta pois. Et pysähdy suojatien eteen, et sen toisenkaan viereen, joka on sattunut seisahtumaan. Mieti nyt, jos vaikka oma lapsesi yrittäis tien yli. Katse vaan kännyyn ja kaasua

Kiitos Ritva Nuuttila työvuorosuunnittelu kirjoituksestasi. Ehkäpä joku päättäjistä ottaa kopin, noin työntekijät jaksavat. S.M.

Nimimerkki K.M ihmetteli jo 10 sentin lumen tulon vaikutuksia suomalaisessa tieliikenteessä. On täysin totta, samaa ihmettelen minäkin. Miten pohjoisessa maassa voi 10 sentin lumen tulo sysätä kaaokseen koko valtakunnan liikenteen? Eikö autokouluissa opeteta enää talviajoa? TJH

Sähkönkäyttäjille jaettavista korvauksista on ollut paljon juttua. Miten meille kokonaan kotimaista energiaa pääsääntöisesti lämmitykseen käyttäville jaetaan tukea? Kustannukset ovat meilläkin nousseet tuntuvasti. Emme ole tukeutuneet halpaan sähköön lämmittämisessä missään vaiheessa. Puu ja pelletti. Maajussi

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.