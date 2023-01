Sodan vaihtoehto Ukrainassa ei tällä hetkellä ole rauha, vaan antautuminen, sorto ja kansanmurha. Sotaa ja tukea Ukrainalle on jatkettava, kunnes Venäjän presidentin Vladimir Putinin suunnitelmat tehdään tyhjäksi. Lisää aseapua

Meitä asui äiti, isä ja kolme lasta 2h+k-asunnossa. Hyvin mahduttiin. Kaikista lapsista tuli täyspäisiä, työssä käyviä ja itse kulunsa maksavia ihmisiä. Meidänkö nyt pitää maksaa ylisuuret asunnot, omat autot, koirien ruuat ynnä muut? Pieni eläke menee omiin tarpeisiin, muttei tarvita yhteiskunnan apua. Vähempikin riittää

Onko oikein, että oman asunnon ostajat eivät voi vähentää asuntolainan korkoja vuonna 2023, mutta sijoitusasunnon ostajat voivat vähentää lainan korot kokonaan. Köyhä asuntovelallinen

Työni puolesta käyn usein Lontoossa käyttäen Tampere-Pirkkalan kenttää. Jaakko Haapion huomiot lentokentästä ovat aiheellisia, olen niitä usein ihmetellyt. Ihmisiä seisotetaan pakkasessa kun he odottavat vuoroaan passintarkastukseen: Tervetuloa Tampereelle! Vastaanotto on kuin saapuisi Siperiassa sijaitsevaan pikkukaupunkiin. Terminaali on myös erittäin ruma ja kolkko. Mutta että ihmiset joutuvat jonottamaan ulkona pakkasessa ja sateessa on häpeällistä. Kuinka se on mahdollista meillä Suomessa? Suomifani

Passintarkastusjonossa palelleelle tiedoksi vanha suomalainen sananlasku sanoo: "Joka halpaa hakee, se halpaa saa". Sitä saa mitä tilaa

Kovasti iloitaan terästehdassuunnitelmasta Inkooseen. Ei huomata sitä, mistä saadaan riittävästi sähköä silloin, kun ei tuule. Ei teräksen tuotantoa voida silloin lopettaa. Tuulivoima on hyvä energiamuoto, mutta kelvoton talvella, kun sähköä eniten tarvitaan. Kotitaloudet kärsivät. Maalaispoika

Suurten ikäluokkien terveydenhuolto oli täysin retuperällä jo heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Muun muassa omana kansakouluaikanani kouluterveydenhuolto puuttui koulustamme Itä-Suomessa täysin. Lääkäriin ei ollut asiaa, terveyssisar kävi joskus kuulon ja näön tarkastamassa. Hampaattomia nuoria oli myös paljon keskuudessamme. Tänä päivänä nuo samat suuret ikäluokat, nyt jo vanhuksia, ovat ongelmissa jälleen tukkeutuvan terveydenhuollon kanssa. Ukkoutunut

Miksi Ylöjärven Kelan ovessa olevan postiluukun kansi on suljettu kahdella peltiruuvvilla? Siihen ei voi kirjettä jättää. Mikähän järki tässä on kysymyksessä? MTH

Mitä nimimerkki Oliko valmentajan vaihto oikein? horisee. Tiistainakin yli 9000 katsojaa. Rane

Terveysasemien aukioloaikoja on syytä pidentää, koska takaisinsoittolupaukset ovat turhia, ne eivät toteudu. Lupaus "soitamme sinulle mahdollisimman pian" on turhaa sanahelinää ainakin Hervannassa. Hatanpään lääkärin kehotus varata nyt heti aika lähettäneelle lääkärille patologin tulosten tultua viikon päähän, ei tehoa. En ota kännykkää mukaan tuonpuoleiseen

