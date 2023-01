+50-vuotiaan on mahdotonta saada mistään töitä, ainakaan Pirkanmaalta. Haet mihin vaan, niin sähköpostiin kilahtaa vastaus: valitettavasti et tullut valituksi. Kummallista tässä on se, että hakuaika kyseiseen työhön on vielä kesken. Outoa toimintaa

Pikapuoliin ei sitten enää ole tavallisella tamperelaisella asiaa mennä ongelle Pyhäjärven rantaan, kun ökyrikkaille rakennetaan kerrostaloja ihan vesirajan tuntumaan ja omat laiturit pikaveneille. Ottaa päähän tuo rahanahneus

Olisi mukavampaa katsella urheilulähetyksiä ilman ylipitkiä lätinöitä ja asiaa tuntemattomia nörttejä. Urheiluhullu

Turhaan saamani suuren koronatuen olen jo tuhlannut. Nyt haen tukea sähkölaskuuni. Pitäähän kartanossani lämmöt olla, vaikka vietänkin talvet Nizzan huvilallani. Joku pikkusumma oli tullut ennen joulua. Taisi olla se ylimääräinen lapsilisä. Nyt lähden Rolls-Roycella edustamani puolueen tilaisuuteen. Hävettää, kun auto on viime vuoden mallia. Saisinkohan sitä sähköautotukea, ettei tarvitsisi hävetä istua vanhan auton takapenkillä. Saisikohan valtiolta tukiliivit tämän silkkisen raitapukuni alle, kun tuo elitasovatsani ei meinaa pysyä oikein kuosissaan. a.k.u.

Suomessa on lukuisia murteita nimimerkille Ohtaa ohtoon ( AL 3.1) ! Et voi olla tietämätön! Minusta on ihana kuunnella kaikkia murteita, sinäkin varmaan tiedät mitä on "hiihot"ja "piettyä". Minullakin on oma murre, enkä aio sitä muuttaa, kuulostaisi hassulta minun suustani Tampereen kiäli. Yli 30 vuotta Tampereella asunut

Mitä järkeä on siinä, että hoitajista maksetaan vuokrafirmoille huomattavasti yli kaksinkertaista hintaa, muttei ole varaa maksaa hoitajille 120 – 130 prosentin palkkaa? Tygo

Nyt ei Tampereen kaupungin apuvälinekeskuksen toiminnot ole uudessa paikassa ajan tasalla. Olin jalkaleikkauksessa ja piti palauttaa apuvälinettä. Mutta. Oli runsaasti asiakkaita ja lisää tuli, asiakkaita palveli vain yksi virkailija. Jonotusaika venyi pitkäksi. Voisikohan apuvälinekeskus siirtyä nykyaikaan ja palautettaville apuvälineille olla viivakoodin lukulaite ja näyttö kuittaukseen? Ei liene mahdoton toteuttaa? Näin jonotusaika ainakin lyhenisi, kun ei työväkeä näemmä ole saatavilla sinne? Syksyllä hakiessani apuvälineitä, jonotin myös ainoana asiakkaana 20 minuuttia, kun yksi palveli yhtä asiakasta. Automaatista apua palveluun?

Posti väittää, että oli yksittäistapaus, kun postit jäivät jakelijalta jakamatta. En oikein usko, kun seuraa miten postit nykyään tulee. Ei taida olla mitään herkkua nykyään työskennellä jakelussa Postissa. Kulkevat myöhään pimeässä ja päivät venyy todella myöhäiseen. Autolla jakeleva postinjakaja kertoi jakavansa postia ja mainoksia yhdeksän tuntia päivässä. Kuulostaa raskaalta ja en ihmettele, että jakajat hyytyy. Vanhat jakajat taisivat jo hyytyä, kun heitä ei ole näkynyt enää vuosiin. Tyydy tai hyydy

Mikä vaivaa Ratinan Voimakatu 16:n pihapiirin kerrostaloasuntoja? Useat niistä – ja lähes kaikki alimman kerroksen terassit – näyttävät olevan tyhjillään, osa ollut jo yli vuodenkin verran. Ex-ratinalainen

