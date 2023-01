Muijittelu on sukupuolittunutta halveksuntaa

Nuorten tyttöjen muijittelu on sukupuolittunutta halveksuntaa, jonka pitää loppua kouluissa heti. Kukaan ei ole muija

Hei sinä tiekarhun kuski, joka olet aurannut viime aikoina muun muassa Rautapellonkatua Messukylässä Tampereella. Iso kiitos sinulle kun samalla olet avannut aurauksen jälkeen pihaanmenot. Vielä löytyy asianosaavia "karhu miehiä", vaikka teitä on ihan liian vähän. Terveisin 20a

Kiitokset Tampereen Vestonkadun ja pyörätien aurakuskeille! Parhaiten aurattu (03.02 tiistaina) 20 vuoden aikana koskaan. Kyyneleet tulvahtivat silmiin mielihyvästä. Jokinen

Tein 80 euron virheen pysäköidessäni sellaisen mittarin kohdalle, joka ei toiminut. Kun yritin maksaa pysäköintini, tuli mittarin näyttöön teksti: Toimintavirhe. Luulin tyhmyyksissäni, että pysäköinninvalvoja ottaa tämän huomioon. En voinut maksukorttia tai kolikoita jättää mittarin päälle. Pysäköinninvalvoja kävi paikalla ja jätti tuulilasiin sakkolapun. Toinen kerta taas oli Metson parkkipaikalla, jossa maksoin kortilla, mutta kuittia ei tullut. Tällä kertaa "Liisa" ei tullut paikalle, mutta jälkeenpäin kysellessäni sain selville, että Finnpark hoitaa mittareita, ei pysäköinninvalvojat. Kenen on vastuu siitä, että laitteet toimivat? Eikö kaupungin, jonka alaisena valvojat toimivat, pitäisi huolehtia, että laitteet toimivat. Tyhmä ja harmistunut

Kätevä turvallinen käteinen ei katoa, ei koskaan. Käytän kivaa käteistä aina, joka päivä. Olisi jopa noloa ja naurettavaa käyttää muovia mitättömien pikkusummien maksuun. Eihän muovi ole edes rahaa. Maksupääte ei aina toimi, on epävarma ja korttisi voidaan skannata eli rahasi pölliä. Tuntuu kivalta, kun lompakossa on oikeaa massia eli kahisevaa ja tiedät, kuinka paljon. Ola the Orava

Kokoomuksen miesten pitää vissiin miettiä, miten naisten seurassa käyttäydytään. Jos saatte hallitukseen persut kumppaniksenne, niin kysykää heiltä neuvoja käyttäytymisongelmaanne. Muuten odotan vaaleja innolla. Haluaisin nähdä Purran valtiovarainministerinä. Tarkkana seuraisin miten hän toimisi ja tekisikö asioita, mistä hän on valittanut ja rutissut. Vaaleista pitävä

Voisikohan suomalaisiin tv-rikossarjoihin saada suomenkielisen tekstityksen, kun äänitys on niin huonoa. Ulkomaiset kyllä kuulee. Yle-verolla maksuton lisäpalvelu

Suosion ja mielenkiinnon lisäämiseksi kotimaisiin sarjoihin ja elokuviin kannattaisi värvätä ihan vaihtelun vuoksi uusia kasvoja. Hyviä näyttelijöitä löytyy esimerkiksi eri kaupunkien ja maakuntien teattereista. Ukko

Miten luontovaellusohjelmaan valitaan niin kielellisesti köyhät vaeltajat, että he pystyvät vain kiroilemalla ilmaisemaan itseään? Käänsin toisen kanavan. Jäi Pykeija näkemättä

Takaisinsoittopalvelu, miksi soitto kestää vain 3 sekuntia? Miten kukaan ehtii edes vastata? Palveluako? Palvelu?

Miten pääsee kiireellisesti lääkäriin, kun Hervannan terveyskeskuksessa on vain takaisinsoittopalvelu eikä sieltä soiteta saman päivän aikana. Sama ilmeisesti muissakin terveyskeskuksissa. En enää ihmettele Acutan ruuhkia

Joku huolehti (Al 2.1.), sitä että Tampereella lämmitetään katuja. Muuta Lempäälään, täällä ei katuja edes aurata, tai jos aurataan, niin ihan vähän vaan. Jopas jopas

Nimimerkille Puskaan vaan, Pyynikintorin vessa laitettiin aikoinaan Nyssen kuskeille ja siinä käytössä se yhä on, vaikka liikenne Pyynikintorilta onkin käynyt vähiin entiseen verraten. Kuski

Pari vuotta sitten haluttiin yleisesti muuttaa tilavampiin asuntoihin ja väljempään ympäristöön, kun seinät kaatuivat päälle kerrostaloasunnoissa. Nyt väljästi asumisesta näyttää tulleen kirosana! Olemmeko oikeasti näin lyhytjänteisiä? Jäitä hattuun

Suomessa kuolee vuodessa ihmisiä enemmän huumeisiin kuin liikenteessä. Kuitenkin jotkin puolueet haluavat vapauttaa kannabiksen julkiseen käyttöön. Huumeisiin kuolevat lähinnä nuoret. Onko heidän henkensä muita vähempiarvoinen? Jotain rotia äänten kalastelussa

Eräät poliitikot aiheuttavat Pirkanmaan hyvinvointialueelle vaikeuksia viemällä Coxan ja Sydänsairaalan toiminnassa tarvittavat rahat lisäosinkoina omistajille. Molemmilta yhtiöiltä on otettu heidän päätöksillään lähes 10 miljoonaa. Yritysten johtajat pitävät tätä kohtuuttomana ja siitä aiheutuu ongelmia. Kuinka nämä poliitikot voivat toimia aluehallinnossa, kun heidän toimintansa on organisaation tavoitteiden ja sairaiden edun vastaista? Kummallista

