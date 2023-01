Tiedoksi nimimerkille Ohtaa ohtoon, että puolet Suomesta kuuluu murrealueeseen, jossa d:tä ei käytetä, ja moni hiihtäjä on kotoisin tuolta alueelta. Hiihtävä lingvisti

Ohtaa ohtoon ihmetteli selostajien ja hiihtäjien kieltä. Itse olen ihmetellyt, että miksi Suomessa on niin paljon ihmisiltä näyttäviä lampaita määkimässä? Murteet on rikkaus, vaikka pääkaupunkiseutu, some ja englanti tuntuvat nykyisin vievän voiton äidinkielestämme, joka saattaa onneksi edelleen sisältää syntymäseudun murresanoja. Murresanoja on kuitenkin yleensä aika helppo normaali järjellä ymmärtää ilman googlettamista. Peltimäen viisastelija

Hei! Siirtolapuutarhankadun "Topi ja Tessu" ja muut hauvelit, voitaisiinko tehdä uudelle vuodelle sellaiset lupaukset, että minä en paukuttele raketteja, enkä mäkätä ulosteistanne, ja vastaavasti te ette hauku yöllä ulkoillessanne, että me muut saadaan nukkua rauhassa! Hyvää uutta vuotta kaikille

Ilotulitteita myytiin ennätysmäärä, ei olla köyhiä eikä kipeitä. Ja ei paljon ilmastonmuutos paina. Olisi ollut iso potti antaa vaikka Ukrainan tueksi. Savuna ilmaan

Korvaako Tampereen kaupunki täällä periferiassa totaalisen huonosti "nukutusta" yöstä johtuvat vaivat? Miksi vain keskustan ihmisille tarjotaan oikeus kunnon yöuneen myös uudenvuodenyönä? Viimeiset paukkeet täällä Linnainmaan Torponpuiston reunalla aamuyöstä. Seniorit ja eläimet tarvitsevat rauhan myös täällä! Pirre

Pistin neljäsataa euroa pommeihin vuodenvaihteessa. Nyt alan odottamaan tukea tulevaan sähkölaskuuni. Pakko saada tukea, koska ei ole varaa maksaa laskuani. Kauheeta kun sähkö on niin kallista, että meinasi jäädä tarpeelliset ja luontoystävälliset raketit ostamatta. Koiranikin tuolla sängyn alla, peloissaan paukkeesta, on sitä mieltä, että sähkön hinnat ovat liian korkeita. Onneksi valtiolta voi nykyään hakea tukea kaikkeen, vaikka itse olisi osaltaan vaikuttanut omaan ahdinkoonsa. Kaikki on niin kallista

Kun tiedetään, että hyvinvointialueilla tulee olemaan puutetta sekä rahasta että työntekijöistä, eikö kannattaisi ottaa käyttöön aloitepalkkiojärjestelmä? Teollisuudessa tämä on tuottanut hyviä tuloksia. Henkilöstö on voimavara

Norjan sähkönkäyttöstrategian (AL 31.12.) voisi ottaa käyttöön Suomessa edelleenkehitettynä. Perustelutkin mainittiin jutussa: Suomen vesivarannot ovat rajalliset. Ideani: pumpataan vettä padon alapuolelta halvan sähkön aikaan takaisin patoaltaaseen. Ideanikkari

Rikosvastuun ikäraja pudotettava poikkeuslailla mahdollisimman pikaisesti 12:een ikävuoteen. Nythän nuoriso ilmiselvästi pitää pilkkanaan nykylainsäädäntöä. Paapomiselle piste

Nimimerkki Tarvitaan oikeita ratkaisuja (AL18.12.), kirjoitti oikein, että Tampereen kaupungin tekemät viimeisimmät liikenneratkaisut eivät ainakaan tue yksityisautoilua. Katkaistut, kavennetut kadut, poistetut parkkipaikat, ratikoiden liikennevaloetuudet (muu liikenne joutuu odottamaan useat vihreät, ennen kuin pääsee jatkamaan). Nämä ovat aiheuttaneet sen, että pienempi automäärä saa kadut "ruuhkaisiksi". Autoilija

Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilöstö ja rahoitus eivät ole riittäviä aiemman palvelutason ylläpitämiseksi (AL 31.12.). Eihän tässä näin pitänyt käydä. Nyt täytys jotain tehrä. Vaihdetaan päättäjät. Maalaispoika

Kauppoihin kassat, jotka toimivat ilman sähköä. Kuinka kauppa myy ja kuinka ostoksen maksaa, jos sähkö on pois? Ukraina on ilman sähköä, muutama ohjus pystyy tuhoamaan sähkön jakeluverkon myöskin Suomessa. Sähkön loppumiseen täytyy varautua ilman sähköä toimivilla kaupan kassoilla. Samoin rautateillä täytyy varautua siihen, että sähköveturi ei kulje, täytyy olla muulla energialla toimivia vetureita, esimerkiksi kaasu, vety tai diesel korvaamaan sähkön. Matti Ahonen

Kun meillä sataa lunta kymmenen senttiä, niin liikenne ajautuu kaaokseen, perään- ja ojaanajoja, jopa kuolonkolareita. Entä jos lunta myrskyäisi "Amerikan malliin" metristä kahteen! Asenteita ja ajotaitoa on syytä tarkistaa heti! K.M.

