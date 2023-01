Pirkkala on pinta-alaltaan Manner-Suomen kuudenneksi pienin kunta, vain 81 neliökilometriä maata. Asukkaita siellä on kuitenkin noin 20 000. Nyt sinne suunnitellaan 3-tien uutta oikaisua, 2-kehää lentokentälle sekä uutta järjestelyratapihaa. Kaikki tämä ynnä uudet teollisuusalueet tuhoavat satoja hehtaareja metsää, niittyjä, soita. Siis asukkaiden virkistysalueita. Mitä enää luonnosta jää jäljelle? Miettikää nyt vähän

Erikoista kieltä käyttävät tv-selostajat ja hiihtäjät. En ymmärrä "ladut saahaan piettyä!", tai "hiihot"? Pikeäkö sinne laduille levitetään, vai mitä? Mitä se hiiho on? Kyllä Kannilan Jormakin ottaisi puheeksi. Jormaa muistaen. Ohtaa ohtoon

Nuorten jääkiekkopelejä on kiva katsella. Vielä hauskempaa on kuunnella selostajan ja viisasten kerhon kommentteja. Träppi(kai englannin trap eli ansa), noppaviis(?), oolin(kai all in), talentit(lahjakkuudet?), derby(?), dräfti(NHL-varaus?), zippaus(vippaus?), ja aina joku loukkaa itseään, tahallaanko? Hyvää viihdettä

Tappara, kuka maksaa ensi kauden pelaajapalkkiot? Nykypelillä eivät ainakaan katsojat! Oliko valmentajan vaihto oikein?

Nollatoleranssi kähminnälle. Mutta monelta nololta tilanteelta vältyttäisiin myös, jos poliitikot kävisivät harvemmin ryyppäämässä. Veronmaksajien rahoilla

