Filharmonian kausikortin hinta meni yli kipurajan. Rouvalilla markkinoidaan moneen kertaan kuultu ohjelmisto (2+2 konserttia). Eläkeläinen saa yhden konsertin bonuksena, kun lippu maksaa 24 euroa ja kausikortti 244 euroa. Jää harrastus pois, kun rahat ei riitä

Ei ole poliisin syy, jos pakenija ajaa kolarin, vaikka Nekalan mummu ihmettelee (AL 28.12.). Karkuunko roistot pitäisi päästää vai laskea nopeusrajoituksia yhä lisää, jos se auttaisi, kuten päättäjät tuntuvat ajattelevan? Viidakon lait sääntöviidakossa

Nimimerkki Nekalan mummu puhuu asiaa poliisien harrastuksesta. Annalan kolaristakin tuli sairaalahoitoa vaativa vaurio toiselle osapuolelle ja takaa-ajettavalle syyte liikenteen vaarantamisesta. Poliisi pääsi kuin koira veräjästä ilman sanktioita. Oliko edes syytä takaa-ajoon

Tampereen sähkölaitos pitää sähkön hintaa törkeän korkeana, vaikka sähkön todellinen hinta on varsin kohtuullinen. Vastuu on myös Tampereen kaupungilla omistajana. Moni kaupunki on helpottanut oman kaupungin asiakkaiden tilannetta, mutta ei Tampere. Ahneutta vai välinpitämättömyyttä

Onko oikein, että oman asunnon ostajat eivät voi vähentää asuntolainan korkoja vuonna 2023, mutta sijoitusasunnon ostajat voivat vähentää lainan korot kokonaan. Köyhä asuntovelallinen

On törkeää toimintaa Tampere-talolta heitä kohtaan, jotka ostivat kalliit liput Jääkuningattareen vuosi sitten. Esitys siirtyi koronan takia. Nyt lippuja myydään alennuksella. Kaiken huippuna esitys näytetään tv:ssä jo ennen kuin kalliilla lipuilla mennään katsomaan esitys paikan päälle. Lipuista pitäisi maksaa niiden ostajille puolet takaisin! Petetty

Kuka lienee kerännyt kynttilät pois Kalevankankaalta, kiitos siitä! Mukavaa olisi, jos jättäisitte patterikynttilät paikoilleen. Kaksi juuri tuotua kynttilää pattereineen hävisi haudalta. Harmistunut

Olimme jouluaaton iltana Aleksanterin kirkossa kuuntelemassa jouluyön musiikkia nuorisokuoro Sympaatin esittämänä. Kiitos kuorolle tunnelmahetkestä ja hienoista esityksistä. Jouluinen perinne meillä

Kylläpä on joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalla ylimielinen asenne joukkoliikenteen käyttäjien palautteisiin. Linja 7:n Kalkun päätepysäkin poistamisesta annettiin eniten palautetta, mutta Periviita suunnittelijaryhmineen jättää huomioimatta annetut palautteet ja on toteuttamassa palautteiden vastaista reititystä. Kehtaa vielä väittää, että uudella reitillä Kalkkuun saadaan erittäin kattava joukkoliikennepalvelu. Nykyinen linja 7 kattaa koko Kalkun. Jos kunnioitatte palautteita, pidätte päättärin käytössä ja monen joukkoliikenteenkäyttäjän tyytyväisenä. Merkityksetön joukkoliikenteenkäyttäjäkö?

Sattuu lujaa, jos ystävyys loppuu. Ehkä sellaiset asiat ovat jääneet puhumatta ja selvittämättä, jotka olivat tärkeitä ystävyyden jatkumisen kannalta. Miksi näin kävi, molemmilta löytyy siihen omat syynsä. Ehkä toinen piti itsestäänselvänä asioita, jotka eivät olleet toiselle niitä. Ystävyys on molempien halua olla tekemisissä. Hyvässä ystävyydessä ei ajatella niin, että teen näin tai minun ystävyydessäni tehdään näin. Kompromissi