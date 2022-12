Yritin soittaa Pihlajalinnan ajanvaraukseen tapaninpäivänä: Jos haluat, että soitamme sinulle takaisin paina yksi. Jos haluat, että soitamme johonkin toiseen numeroon, paina kaksi. Voit myös jäädä odottamaan vapautuvaa asiakaspalvelijaa. Tällä tavalla meitä simputetaan. Ennen palveli neljä tai viisi virkailijaa heti, kun tiloihin astui tai kun soitti. Miten kaikki nykyaikana huononee? Miten ei saada puhelimeen vastaajia, niin kuin oli ennen? Nykykansalla ei ole organisointi kykyä tai halua. Mirja

Kaikkiin työtehtäviin pitää tulla 50 vuoden alaikäraja. Me nuoremmat voimme odotella rauhassa riittävän elämänkokemuksen karttumista, ettei vain satu työssä virheitä. Varman päälle

Kaupan laatikot olivat suuri pettymys. Porkkanalaatikkoa ei erottanut riisipuurosta muuten kuin siitä, että se oli veteen keitetty. Lanttulaatikko oli samanlainen pettymys. Eikö Suomessa osata vai haluta tehdä kunnon ruokaa? Ala-arvoista

Mielestäni on turhaa puhua köyhyydestä, sähkömaksujen kalleudesta ja yleensäkin rahojen vähyydestä, jos pystyy samaan aikaan tupakoimalla askin päivässä tuhlaamaan 10 euroa päivässä. Tekee muuten 300 euroa kuukaudessa ja 3 600 euroa vuodessa. Mieti sitä! Lopetin v-90

Terveisiä Kööpenhaminasta, jalankulkijoiden paratiisista! Täällä polkupyöräilijät ajavat omilla väylillään kadun reunassa ja pysähtyvät punaisiin liikennevaloihin, niin että jalankulkijat voivat turvallisesti ylittää kadun vihreillä valoilla. Jalankulkijoille varatuilla alueilla taluttavat pyöriään. Täällä ajetaan rauhalliseen tahtiin kaupunkipyörillä, ei kilpapyörillä niin kuin Tampereen jalkakäytävillä. Kööpenhaminassa ei ole sähköpotkulautoja! Onnellinen jalankulkija

Tekeeköhän Ilves vielä yllätysvaihdon valmentajassa? Pelimiäs

Olipa hienoa katsoa vanhaa elokuvaa pieleen menneestä Apollo 15 kuulennosta vuonna 1970. Siinä tuhannet ihmiset keskittyivät pelastamaan kolmea miestä. Suurin osa nykyelokuvista ja peleistä mässäilee sillä, miten pieni joukko pystyy vahingoittamaan tai tappamaan mahdollisen monta ihmistä. Videopeli

Vaalit ovat kuin avioliitto ja avioero. Ääni vain muuttuu. 100 kansanedustajaa riittää. Iso säästö ilman kuluja

Keskusteluun nais- ja miespuolisista siistijöistä: Miten käy hoitolaitoksissa ja sairaaloissa, kun enemmistö on naisia? Arvokas työ

Kyllä tuo käteisellä maksaminen on hankalaa. Jos maksun loppusumma on vaikkapa 17,69 euroa, pitkään menee, kun lasket seteleitä ja kolikoita rahapussistasi, ja kassalta saat takaisin lisää kolikoita rahapussin täytteeksi. Helppo on hipaista kortilla maksulaitteen kylkeä ja se on siinä. Kolibri