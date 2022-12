Miksi Tesoman uimahallissa käy naispuolisia siivoojia siivoamassa miesten puolen suihkutiloja? Uimahallin suihkutiloja tulisi käsitellä turvallisena tilana. Tasa-arvoako?

Kuntosalilla oli naisten pukuhuoneen ovessa lappu, jossa varoitettiin tiloissa olevasta miespuolisesta korjaushenkilöstä. Menin miesten pukuhuoneeseen, missä oli samaan aikaan naispuolinen siistijä ilman mitään varoitusta. Ei tasa-arvo toimi vieläkään. Amance

Nimimerkki HS, mietipä miksi sitten miesten puku/pesu-tiloissa käy naisia siivoamassa? Etteivät vaan tekisi töitään? Tasa-arvo

HS (AL 23.12.), minäkin olen kauhistellut naissiivojia uimahallien miesten pukuhuoneissa jo vuosikymmenien ajan. Pelokas uimari

Valtio auttaa ihmisiä maksamaan sähkölaskut. Tästä ei ole pitkä matka siihen, että valtio maksaa kohta kansalaisten verotkin. Seuraavaksi apua tarvitaan kohonneisiin asuntolainakustannuksiin. Amance

Nyt kun Suomen metsät ovat muuttuneet hiilinieluista päästölähteiksi, niin eikö metsät kannattaisi äkkiä hakata matalaksi ettemme joudu päästölähdeiden maksajaksi? Oma pesä kuntoon ensin

Tampereen kaupunki hoi, huolehtikaa hulevesistänne=tällä hetkellä lunta. Älkää tuupatko niitä omakotitalojen tien tukkeeksi! Mummo lapion varressa

Keskustan puheenjohtaja Saarikko kirjoitti(AL 22.12.), kuinka hänen lapsiperheille ajama ylimääräinen lapsilisä on arvovalinta. Poikani kertoi ystävä pariskunnastaan, jotka molemmat ovat lääkäreitä. Heillä on 3 lasta ja iso, sähköllä lämpiävä omakotitalo.He antoivat tämän ylimääräisen lapsilisäosuuden hyväntekeväisyyteen. Sitä minä pidän arvovalintana. Karpalla on asiaa

Nimimerkki Sipi on oikeassa. Kansalaisaloite käteisen pakollisesta kelpaavuudesta kaikkialla Suomessa täytynee pistää pystyyn pikimmin. Admiral Observer

Luonnonvarakeskus (Luke) on saanut käännettyä yhden vuoden aikana Suomen metsien hiilinielut hiilipäästöiksi! Nämä tutkimukset herättävät epäilyjä. Voiko yhdessä vuodessa tapahtua näin suuria muutoksia? Vihreät päättäjät suorastaan iloitsevat tästä uudesta tuloksesta, vaikka ovat aiheuttamassa suomalaisille miljardien eurojen kulut. Käsittämätöntä hölmöilyä. Jalluveli

Ilmaisjakelu toimii miten sattuu Tampereella Ruokomäenkadulla! Tiedustelin asiaa jakajalta, hän kertoi että olemme viimeisiä jakolistalla eikä jaettava aina riitä! Tällaista postinjakoa

Marin , Kiuru ja kumppanit vakuuttivat, että kenenkään verotus ei kiristy kun sote-uudistus astuu voimaan. Sain verottajalta kirjeen, verotukseni kiristyy ensi vuonna yhden prosenttiyksikön. Tuloissani ei ole merkittävää muutosta. Poliitikkojen puheisiin ei kannata luottaa. Masa

