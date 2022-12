Nyt kun jätehuolto laskuttaa joulukuusten poisviennistä, eikö kuusikauppiaita voisi velvoittaa järjestämään kuusiromun vastaanotto ja jälkikäsittely? Sähkölaitteiden myyjätkin ottavat vastaan elektroniikkaromua. Kuuseton pukki

Köyhänä ihmisenä minua ei haittaa, vaikka tulisi sähkökatkoksia. Kyllä se sinappituubi säilyy pimeässäkin jääkaapissa. Rikkaiden poronlihat saattaa mennä huonoksi, jos katkot ovat pitkiä. Sähköasioita miettiessäni huomasin, että fossiilista energiaa myyvät maat ovat useimmiten diktaattorien hallinnassa. Sitä suuremmalla syyllä fossiilisesta energiasta pitää pyrkiä eroon. Tyhjä pimeä jääkaappi

Taas sai eläkeläiset "joululahjan". Vuosikausiin vähän isompi korotus eläkkeisiin, ja samantien kun verokortti tuli postilaatikkoon, niin aprillia, valtio haluaakin isomman siivun, eli veroprosenttia nostetaankin siitä, mitä verokortissa luki. Eläkeläisetkö tämän maan talouden pelastaa? Kumma juttu

Koiran omistajille on kaupungin puistoissa ja ulkoilualueilla kakkapusseja ja roskiksia. Koirapuistoja on siellä täällä. Näihin kaupunki on käyttänyt minunkin verorahojani. Rahaa tarvitaan jo näiden edellä mainittujen ylläpitämiseksi. Koiran omistajat hyötyvät niistä ja aivan ilmaiseksi. Vieläkö kehtaa valittaa

Miksi sähkömarkkinointiin ei sovelleta kartellisääntöjä, kuten kaikkeen muuhun liiketoimintaan? Esimerkiksi isännöitsijätoimistoja on rangaistu 4,9 miljoonan sakoilla, koska ovat yhdessä yrittäneet nostaa yleistä hintatasoa. Miten sähköyhtiöiden kuluttajaa kaltoin kohteleva sähköpörssi eroaa tällaisesta hintojen sopimisjärjestelmästä? Tyytymätön asiakas

Pyyteetön vapaaehtoinen juniorivalmennustyö ei syö seurojen taloutta. Mutta se ei voi olla myöskään itsestäänselvyys. Muista siis kunnioittaa ja arvostaa valmentajaa. Se on kultaakin arvokkaampaa nuoriso- ja valmennustyötä. Sydän sykkien rakkaudesta lajiin. Eläköön upea ja hyvä suomalainen vapaaehtoinen juniorivalmennustyö. Liikunnasta hyvä mieli

Miksi Hämeenkatu on enimmän aikaa aivan tyhjä liikenteeltä? Ei ratikka taukoamatta kulje. Rautatienkadun ruuhkaa voisi purkaa siirtämällä 5 – 6 bussilinjaa kulkemaan tyhjää Hämeenkatua. Jopa ihmisetkin olisivat tyytyväisiä, kun pääsisivät suoraan keskustaan. Järki käteen

Taloyhtiöt, puheenjohtajat tai kelle nyt ikinä kuuluukaan, tarkistakaa, että rappukäytävän valot sammuu. Tammelassa ei sammu eräässä talossa 3., 4. ja 8. kerroksessa aina palaa yötä päivää. Näin jatkunut kuukausia. Säästäjä

Sattuu lujaalle, todennäköisesti joku ilkeä ihminen on kertonut sellaisen valheen tai puolitotuuden, johon vanha ystäväsi uskoo ottamatta selvää tosiasioista. Monet oikein "haluavat" uskoa aina pahinta muista. Hyvä, että pääsit eroon feikkiystävästä. Tämän myös kokenut

Nimimerkille Sattuu lujaa, tuttu tunne, kun ystävänä pidetty ihminen unohtaa, eikä pidä yhteyttä. Kateus on eräs syy moiseen. Saat rahaa tai muuta hyödykettä. Kirpputorilla teet hyvän löydön, ennen ystävää, sekin aiheuttaa jo "närää". Minulle käynyt näin. Pettynyt ihmisiin

Jospa sähkökatto tarkoittaisi vaikka sitä, että 1000 kilowattituntia saisi 20 sentin hintaan ja sen päälle menevä osuus oman sopimuksen mukaan. Jos oma sopimus on alempi kuin 20 senttiä, niin ei tietenkään muutoksia. Ehdotus

Aikuiselle naiselle ja muillekin. Tämä järjetön "itsepalvelu" vie ne vähätkin työntekijät kahviloista. Myös kauppojen itsepalvelukassat vähentävät kaupan työntekijöitä. En koskaan vie tarjotintani keräilyyn, enkä koskaan tule käyttämään itsepalvelukassaa. Poistaisitko oman hampaasi tai vaikka umpisuolesi itse? Aivan liian alistuva suomalainen

Suomessa huomioidaan yllättävän vähän keskusteluissa meidän useat verojen kaltaiset maksut verrattuina moniin muihin EU-maihin, esimerkkeinä autovero ja perintövero. Mökin muori

Nimimerkille Tarvitaan oikeita ratkaisuja, pienen ja vähäpäästöisen Suomen ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimmat, ja Tampere pistää vielä niitäkin viisi vuotta kovemmaksi. Tämä politiikka tulee Suomelle kalliiksi, ja autoilu ei Suomesta loppu vaikka Tampereella harjoitetaan kuinka kireää politiikkaa. Meidän tekemisemme ovat hyttysen pisto maailman päästöistä, mutta tulevat tälle maalle kalliiksi. Kohtuus kaikessa

Hallituksen pitäisi jo ymmärtää, ettei julkinen terveydenhuolto kykene hoitamaan kasvavia potilasjonoja. Yksityinen sektori pitää ottaa mukaa Itse käyttäisin yksityislääkäriä, jos kela-korvaus olisi esimerkiksi 50 prosenttia. Keskituloinen eläkeläinen

Arvoisat kiinteistövälittäjät ja asunnon myyjät. Laittakaa myynti-ilmoitukseen, missä kerroksessa asunto on. Säästätte aikaa ja vaivaa molemmin puolin. Kerrostaloasuntoa katseleva

Jalkapallon MM-kisat Qatarissa ovat ohi. Monenlaista arvostelua ja moralisointia olemme saaneet kuulla niin Qataria kuin Fifaakin kohtaan. Jään mielenkiinnolla odottamaan miten nämä nyt äänekkäimpinä esiintyneet arvostelijat reagoivat seuraaviin kisoihin. Siellä kun isäntämaana on muun muassa USA, johon verrattuna Qatar näyttää ihmisoikeuksien ja vierastyöläisten kohtelun mallimaalta. Eikä Qatar ole muistaakseni tällä vuosituhannella aloittanut yhtäkään sotaa ja hyökännyt muihin maihin. USA:lla se lista on pitkä kuin nälkävuosi. Luulisi kritiikin ja boikottivaatimusten olevan paljon voimakkaampia kuin Qatarin kohdalla. Tasapuolisuutta

Sote tulee, oletko valmis! Tampereen kaupunki poistaa pienituloisilta vanhuksilta edullisen siivouspalvelun. Me vanhat ja vaivaiset joudumme sitten itse konttailemaan lattioilla siivotessamme, kaikki eivät pysty siihen. Yksityiset siivouspalvelut ovat meille liian kalliita ja kotitalousvähennystä emme saa, koska maksamme vähän veroja ja sen haku on erittäin vaikeaa sekä kestää. Mikseivät firmat voi sitä itse suoraan vähentää? Kauan eläköön tai kuolkoon sote

Eduskunta keskusteli nuorisorikollisuuden kasvusta ja oli huolissaan, että nuoret ajautuvat rikoksen poluille rikastuakseen. Nyt on nuorille kerrottava, että rikastua voi laillisestikin vaikkapa perustamalla sähkönsiirtoyhtiö. Tojo

Näyttää taas siltä, että kaupungin katujen kunnossapito on aloittanut aikaisen joulunvieton! Kadut huonossa kunnossa, sohjon ja polanteiden vuoksi! Miksi tämä sama ilmiö toistuu vuodesta toiseen? Timpuri

Tampere tuhoaa omaa historiaansa. Nyt uhattuna on Heinätori. Paljon eivät paina sen osuus historiallisessa miljöössä ja osana sen ajan elämää. Täällä arvoa saavat betonikolossit ja louhekasat, maalla ja vedessä. Kyllä hävettää

Muutetaan Acutan nimeksi Ensiapu ja nimenmukaisesti otetaan vastaan vain ja ainoastaan oikeasti kiireellistä hoitoa tarvitsevat. Simmottis

Onko todella laillista ajaa autoa takavalot pimeinä? Se on vaarallista sumussa, lumisateella, pimeässä. Miksei poliisi tee mitään? Tarttis tehrä jotain

Mielenkiintoista, että sähkö on pörssituote kuten osakkeet. Ainahan neuvotaan, että sijoita osakkeisiin sen verran, minkä voit hävitä! No nyt sähköön sijoitetaan koko torpan lämmitys ja kestääkö sijoittaja sen, jos torppa ei lämpiä? Mitä tästä pitäisi oppia? Perustarpeet yhteiskunnan hallintaan! Nekalan mummu

Miksi tänä talvena Leinola-Atala hiihtoladun perinteisen latua ei ole ajettu reunempaan? Nyt luisteluhiihtäjät rikkovat sen tahtomattaankin. Hiihtäjä

Olisiko mahdollista sammuttaa luistelukenttien valot edes yöksi? Säästyisi siinäkin jokunen kilowattituntia ja euro. Kumpulanpuisto

Eläkkeet ja niiden koko puhuttaa meitä suomalaisia todella paljon. Itse huomasin erään asian eläkkeissä. Pientä eläkettä saavalle ihmiselle, joka maksaa kaikki itse ja ei saa tukia, jää saman verran käyttörahaa kuin tukia saavalle työttömälle. Työttömän saama asuntotuki ja sossun maksama sähkölasku tasaa työttömälle jäävän rahan samaan kuin pieneläkeläisellä. Voipi turhauttaa käydä vuosikymmeniä töissä, jos eläkkeestä jää laskujen jälkeen käyttörahaa neljästä viiteen sataan. Ei taida kiinnostaa ketään?

Taksiuudistus vei invataksit. Tampereen keskustan alueella liikuntaesteiset eivät saa kyytiä. Koska keskus ei vastaa, autoilijat odottavat saadakseen ajoluvan eli mittarin päälle. Ajo ruuhkaisilla kaduilla vie aikaa. Vammaisen avustamisesta sisälle poistettiin korvaus. Kyytipalkkio matkan mukaan on pari euroa kulujen jälkeen. Matka-aika kasvoi yli 10 minuuttia Hämeenkadun ylittämiseen. Myös linja-autoaseman luona liikenne seisoo raitiovaunun takia. Satakunnankadulla muutaman korttelin matka kestää puoli tuntia. Vammaiset ovat pulassa. Nuoret taksit eivät ota kyytejä. Vanhat autoilijat pyrkivät huolehtimaan kaikista. He uupuvat. Invataksista riippuvainen

Nimimerkki Mamma, olen taksirenki ja tiedän nämä ongelmat. Kun kela kilpailutti vuonna2021 kaikki kyydit, niin hinnat meni ihan kuralle kun tänä vuonna 2022 polttoaineen hinnat nousi pilviin. Jos on pidempi matka, 20 kilometriä tai enemmän, ei aina ole enää kannattavaa lähteä kyytiin. Nykyisillä Kelan hinnoilla tulee takkiin, jos on kuten minä, renkikuski. Tämä on sen "hienon" taksiuudistuksen satoa ja nykydieselin hinnan, johon pääministeri Marin kertoi jo maaliskuulla, että hallitus pohtii, mitä voidaan tehdä polttoaineiden hinnoille. Siis.. Valitettavasti ei aina ole kannattavaa ajaa nykyhinnoilla kyytiä, varsinkin kun on renki kuskina, joka myös haluaa lainmukaisen palkan työstään. Salamanteri

Mitä tekee Keisari Vladimir Ensimmäinen Pieni, täysin rikki ammutulla maalla, jota asuttaa hänelle vihamielinen kansa? Mara

Hyvinvointialueen johtajat lupaavat, että palvelut pysyvät varmasti yhtä hyvinä, kun hyvinvointialueet aloittavat. Unohtuiko jotain? Eikös niiden pitänyt parantua ja kustannusten pienentyä. Samalla kuntienkin hallinnot pysyvät samana. Upea uudistus. Hans Lankari

Niin siinä kävi, kaupungeissa palvelut huononee ja reuna-alueilla pysyvät entisellään. Niin se sote toimii. Yhdenvertainen

Pirkanmaan "pahoinvointi alueella" tapahtuu: siivouspalvelu lopetetaan, lounasetu poistuu, kotihoidon tuki vähenee satoja euroja kuukaudessa. Tässä esimerkkejä eri puolilta Pirkanmaalta. Tämä maksaa miljoonia nykyistä enemmän. Että semmoista. Hoitajien palkat sentään nousee. Missä on hyvinvointi?

Jouduin pienelle sairauseläkkeelle, mutta minä elän. Nyt kuulee monen työntekijän kertovan kuinka hänen palkallaan ei elä. Liki kolmentonnin bruttopalkkaa saava ihminen kertoi, kuinka hänen palkallaan ei elä enää Suomessa. Oma bruttotuloni on puolet hänen tuloistaan, mutta hengissä ollaan. Pitäisköhän katsoa niitä omia menojaan, jos meinaa henki lähtee ihan hyvillä tuloilla. Vähemmälläkin pärjää/elää

