Dieselvero pois ja sähköautovero tilalle. Ympäristö kiittää. Diesel on puhtaampaa kuin tuotu hiilisähkö. Kyllä diesel polttoaineen hinta riittää. Sähköautoilija on maksukykyinen jo luonnostaan. Miten on

Eikö jugendtalo De Gamlas Hem ansaitsisi naapurikseen kauniimpaa? Laatikkomainen rakennus, ikkunat sikin sokin eikä kattomuotoa erota. Ei pintaverhous ja -väri riitä tekemään samanhenkistä. Toki kauniimpi korostuu, jos vieressä on mitäänsanomaton 2020-lukulainen. Hyvää arkkitehtuuria ei tarvitse selittää

Ihmisen elämän suurin ostos on yleensä koti! Voisiko ajatella, että pankki järjestäisi välitilin? Ostajan rahat menisivät tilille, mutta myyjä saisi ne vasta kun kohde on tutkittu. Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen heti kriittisten kohteiden auki repiminen. Muutaman hengen työ maksaa, mutta sitä täytyy verrata kokonaishintaan ja onko tutkimus tuloksissa ongelmia! Mami

Myötähäpeän määrä on suuri lukiessani korona-ajan tukia eri alojen taiteilijoille (AL. 16.12.)! Meillä on oikeasti vähävaraisia perheitä, vanhuksia, nuoria ruokajonoissa, ja nämä niin sanotut taiteilijat suurten/kohtuullisten tulojensa lisäksi hamuavat itsellensä sitä yhteiskunnalta vielä lisää! Jos mitenkään mahdollista, meidän pitää boikotoida heidän tuotteitaan! Ymmärtävätköhän edes hävetä? Leena

Ei jätteiden kierrättäminen ole hankalaa. Meidän talon valaistusta suojaisasta jätekatoksesta löytyy sekajätteen lisäksi astiat biojätteelle, paperille, kartongille, metallille, lasille ja muoville. Vain kymmenen askeleen päässä ulko-ovesta. Jorma66

Huolestuin kovasti luettuani Aamulehden jutun Acutan tilanteesta (AL 14.12.). Ilmeni, että puolet sairaalapaikoista onkin hoivapotilaiden käytössä ja Taysin huippuosaajat huolehtivat vanhusten hoidosta ja sairaustapaukset eivät edes sovi sisään sairaalaan. Tämä oli hyvinkin tiedossa ja odotettavissa jo silloin, kun vanhainkodit ajettiin alas. Oli selvää, että ikääntyvä väestö tulee tarvitsemaan hoitoa. Toivon, että vanhainkodit palautetaan. Siellä on vanhuksilla turvaa, juttuseuraa, asianmukainen ravinto, lääkitys valvonnassa. Myös yksinäisyys vähenee. Uskon myös, että vapaaehtoiset tulisivat avuksi ulkoiluttamiseen ja seuranpitoon. Olisi helpompi tulla auttamaan, kun saisi opastusta ammattilaisilta. Ainakin itse arkailen mennä yksityiskotiin, kun en ole ammattilainen. Mutta Acutan toiminnasta olin iloisesti yllättynyt, kun umpisuoli puhkesi viime syksyllä. Sain mielettömän hyvän hoidon ja nopean palvelun. Myös hoito ja henkilökunta osastolla oli aivan huippuluokkaa. Kiitos Tays, olen todella tyytyväinen, ihmettelen, miten aina jaksatte kiireen keskellä vielä hymyillä ja jutella. Anna

Lasten kunto on heikko. He ovat uupuneita. Ohjattujen liikuntatuntien lisääminen ei ole oikea keino väsyneiden kunnon parantamiseksi. Lasten ravitsemus on puutteellista. Ladut kuntoon koululaisille. Vitamiinit jakeluun ja monipuolinen ravinto kouluihin. Naapuri

Pääministerillä puolueineen oli monta vuotta aikaa korjata hoitoalan pyytämät asiat, mutta mitään ei tapahtunut. Sanottiin ettei ministerit voi puuttua asiaan, mutta lopulta demariministeri kuitenkin puuttui! Terveydenhuolto on historian huonoimmassa kunnossa. Samaan aikaan myös nuorten liikennekuolemien määrät järkyttävät. Ihmettelen mihin perustuu presidenttimme ja pääministerimme huima kannatus? Kaikki aina muka aikaisemman hallituksen syytä, eikö niitä virheitä nykyhallitus saa korjata? Peltimäen viisastelija

Koiraongelma Tampereella kasvaa kasvamistaan, kun lemmikkien määrä lisääntyy samalla kun ihmiset pakotetaan tiivisrakentamisella asumaan kuin sillit suolassa, eikä ulkoilualueita ole enää sen paremmin ihmisille kuin eläimillekään. Suurin ongelma nyt ovat koiranomistajat, jotka eivät ole kykeneviä lemmikin pitoon. Siis ne, joiden koirat haukkua räksyttävät ja louskuttavat, ilman että omistaja kykenee koiraa hallitsemaan. Heiltä pitää koirat ottaa pois. Huostaanotto koirillekin

Me vähätuloiset 15 000 – 20 000 euron vuosipalkalla, -eläkkeellä ja pienyrittäjinä toimeentulevat vaadimme, että niiden henkilöiden nimet julkaistaan, jotka ovat päättäneet koronatuista suurituloisille, vuodessa 100 000 – 234 000 euroa! Ahneuden huippu

Miksi eurooppalainen malli sähköasioihin. Onhan meillä oma viinalaki ja autoverolaki. Luovutaan sitten niistäkin. Turhaa nöyristelyä

Kuulin juuri kaupassa, että sisällä lentävät pikkulinnut tapetaan tuholaistorjujan toimesta. Eikö lintuja voisi johdattaa ulko-ovesta tai ikkunasta ulos? Kamalaa

Suomen energiaongelma ovat kulutushuiput. Suurin kulutus on tyynenä pakkaskautena, jolloin tuuli- ja aurinkovoimalat eivät tuota energiaa. Siksi säätövoimaa tarvitaan huippujen tarpeeseen, ei tuuli- eikä aurinkovoimaa! Järki käteen

Tiedetään, että rikkaat eivät harrasta Veikkauksen rahapelejä, mutta kuitenkin köyhien peli- ja verorahat annetaan heille Teostosta ja Taikesta. Taas on unohdettu, rahanjaossa työpieneläkeläiset, joiden nettoeläke verojen jälkeen on noin 1000 – 1100 euroa kuukaudessa noin 30 vuoden työstä. Vuokra, vesi & sähkö liki 800 euroa kuukaudessa, ja eivät saa toimeentulotukea, jos tilillä on yli 2000 euroa. Nyt korona- avustuksia jaettiin taas hyvätuloisille yli 36765- – 231432 euroa tienaaville. Työssä käyvät vielä kadehtii televisiossa 6,8 prosentin eläkekorotusta. Hävetkää! Vaihtakaa osia

Kyllä se on niin, jokainen Sanna Marinia negatiivisesti arvosteleva mielipide tuo hänelle uusia äänestäjiä. Meillä on todella selkeästi asiat esiintuova pääministeri. Arvostelijoissa on kilpailevan puolueen panettelijat. Osa taas tuo julki eli luulevat, että pääministeri päättää yksin politiikasta. Opetelkaa mitkä on eduskunnan ja hallituksen tehtävät. Sanna Marin on nuoreksi henkilöksi hyvin asioista perillä oleva, opiskellut politiikkaa ja hallintoa, että osaa soveltaa tietoa. On erittäin arvostettu poliitikko maailmalla. Puolueen vaihtaja

Täysin samaa mieltä Pian kanssa. Yhteiskunnan johtavissa asemissa olevilta ihmisiltä pitää vaatia elämänkokemusta, jota tulee vain iän myötä. Nykyinen pääministeri lienee vahvin todiste tästä. Ei keskenkasvuisia vastuuasemiin

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.