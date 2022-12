Kampaajani kertoi luomastaan aattotraditiosta. Hän vie lastensa kanssa 4 kynttilää, yhden sankarihaudoille, yhden tuttavaperheen haudalle, yhden muualle haudattujen muistokivelle ja yhden haudalle, jolla ei pala kynttilää. Jouluna he kaikki ovat täällä

Oikeusvaltioperiaatteiden mukaan ei jälkikäteen voi tehdä tapahtumaan kohdistuvia lakimuutoksia. EU on ollut tarkkana Puolaa ja Unkaria kohtaan oikeusvaltioasioissa. Miten meillä jälkikäteen tehtävä menneen sähkönkulutuksen kompensointi sopii tähän? Se, joka on ollut tarkka sähkönkulutuksessaan, saa maksajan osan, tuhlaajalle annetaan nettoa. Missä on tasapuolisuus? Oikeus?

Jos on yli sadantonnin vuositulot, kyllä niillä rahoilla jo maksaa vaikka tonnin sähkölaskun kuussa. Mutta jos on tonnin eläke kuussa, mistä revit rahat vaikkapa kolmensadan sähkölaskuun. Köyhät kyykkyyn entistä enemmän. Raha menee rahan luo, jopa päättäjien toimesta. Lisää sähköautoja ja ratikoita. Sähkötuolit vielä puuttuu

Ministereitä on totuttu pitämään tärkeinä ja ylimpinä omien hallinnonalojensa päättäjinä. Tämän vuoksi ministereiksi pitäisi nimittää vain henkilöitä, joilla alun alkaen näyttäisi olevan mahdollisuudet ja tahto toimia tehtävässään koko kyseessä olevan hallituskauden loppuun saakka. Niin tärkeitä kuin yksityis- ja perheasiat ovatkin, niitä ei pitäisi asettaa tärkeän ministeritehtävän edelle! K.M.

Rummut pitäisi kieltää muilta paitsi sotilas- ja konserttimuusikoilta. Hirveällä rumpumetelillä on pilattu hyviä kappaleita ja tuloksena on älytöntä mössöä, joka ei ole mitään musiikkia ja jonka alle hukkuu kaikki muu. Puhtaan musiikin ystävä

Eikö Hervannassa Näyttelijänkadulla tarvitse enää väistää oikealta tulevia? Aika usein on läheltä piti tilanteita, taitaa 30 km nopeusrajoitus olla liian korkea. Vetale

Aika kurjalta tuntuu, kun niin monella työkohteeni työntekijällä on taas jostain syystä paha olla. Tietysti se purkautuu minuun, siivoojaan. Huonosti mokoma hoidan työni. Hyvää joulua kuitenkin ylempiarvoiset! Siivooja-akka

