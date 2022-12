Miksi Kalevan uimahallissa käy miespuolisia siivoojia siivoamassa naisten pukuhuoneita? Uimahallin pukuhuoneita tulisi käsitellä turvallisena tilana. HS

Sähkötuet nyt oikeasti pienituloisille. Kyllä nykytekniikalla tulot selviää. En halua kohta lukea, kuinka eläkeläinen ei enää valmista lämmintä ruokaa, ei katso televisiota ja istuu pimeässä asunnossa, kun yrittää säästää sähköä. Keskuudessamme on niitä, joille jokainen ylimääräinen euro on pois perustarpeista. Herätys päättäjät

Miksi Laukontori on parkkipaikka nykyään. Yhtäkään kuusikauppiastakaan ei ole näkynyt. Ihmettelevä

Odottaako valtiovalta, että koko Suomi on kohta konkurssissa sähkön keinotekoisesti ylläpidetyn korkean hinnan takia? Kohta meillä ei ole maatalousyrittäjiä eikä muitakaan yrittäjiä tässä valtakunnassa, koska kulut nousevat kohtuuttomasti. Kotitaloudet ovat pulassa, kun kaikki on kallistunut. Mitä aiotte tehdä!? Nyt on jo kiire! Hintakatto voimaan ja heti! Hyvin vihainen kansalainen

Olimme joulukuun alussa Tampereen Tuomiokirkossa kuuntelemassa Diandran jouluista musiikkia. Tosiaan vaan kuuntelemassa, sillä meidät ohjattiin parvelle jo 30 minuuttia ennen esitystä, ja sieltähän emme koko aikana Diandraa nähneet. Puheestakaan ei saanut parvella mitään selvää. Kuitenkin lipun hinnat kaikilta samat. Tuli vähän huijattu olo. Pettynyt

Lasten liikkumattomuus johtuu yhteiskunnan muutoksesta. Ennen tehtiin yhdessä töitä ja lapset auttoivat kykynsä mukaan, halusivat tai eivät. Nyt käydään töissä muualla, väsytään töissä. Jos joku sanoo, että ei näitä ole, ei ole ollut niitä tekemässä. Kotiin kun pääsee ei jaksa muuta kuin sen mikä on pakko. Palkat alimmasta päästä, joten lapset eivät voi harrastaa niitä hienoja asioita, joita tuutataan radiosta, telkkarista ja netistä. Eikä myöskään aikuiset saa sitä kaikkea ihanaa, mitä kuulevat ja näkevät. Tämä vetää mielen vielä matalammaksi ja ei jaksa enää kuin raahustaa päivästä toiseen! Inhimillistä mutta myös traagista! Kokenut äiti

Rahan pitäisi kelvata joka paikkaan, niin kauan, kuin se on virallisesti käytössä Suomessa. Sipi

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.