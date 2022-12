Iäkkään sukulaisen muistotilaisuudessa koettua. Pitopalvelun "tarjoilija" oli pukeutunut lippikseen, vaaleisiin collegehousuihin ja huppariin. Kahvi piti hakea itse pumpputermospullosta. Yrittäjän kommentti palautteeseen oli, että "annetaan nuorille mahdollisuus". Että näin Nokialla. Minea

Jos "kaikki uskontoon viittaava pitää jättää koulun juhlista pois", se tarkoittaa, että joulutodistukset jaetaan ilman vuosilukua. Se on nääs laskettu joulukuvaelman vauvan syntymästä. Merry Christmas kaikki opet ja oppilaat! Outi Mäki

Lielahdessa melko uusi päiväkoti. Lasten joulujuhla ulkona pakkasessa, se voisi olla uusissa tiloissa. Lapset saisi pukea juhlavaatteet ja istua lämpimässä ja esittää aidot ohjelmanumeronsa. Onko liikaa pyydetty, että niihin vielä palataan. Ennen oli ennen

Onneksi Tuomiokirkon naapurissa asuu rouva, joka lumisateiden jälkeen siivoaa kulkukelpoiseksi kadulta kirkon pihaan nousevat portaat. Kiitollinen konserttivieras

Tampereen seudun työväenopistosta on tullut ryövärinopisto. Jos olet ilmoittautunut kurssille syksyllä, olet muka ilmoittautunut kevään kurssille ja olet velvollinen maksamaan kurssimaksun myös keväällä, vaikka et voi osallistua kevään kurssiin. Kevään kurssi olisi pitänyt perua marraskuun loppuun mennessä. Näin ei ole ollut ennen. Muutoksesta ei voi tietää, jos on joutunut keskeyttämään pätevän syyn takia kurssin syksyllä. Ei voi tietää perua kevään kurssia, jos ei tiedä sinne edes ilmoittautuneensa. Käytänne kuulostaa siltä, että työväenopiston rahoitus on heikoissa kantimissa. Muutoksesta olisi pitänyt infota jo syksyllä kurssin alkaessa.Opiston kotisivun teksti kurssin perumisesta ei tätä asiaa saa selville. 80 euroa Kankkulan kaivoon pakkorahastuksen takia

Saikohan puolustusministeri niin huonoja Nato uutisia Turkin reissulta, että hän katsoi parhaaksi luopua tehtävästään! Nekalan mummu

Tsemppiä ja voimia kuntoutumiseen Nemo Pajula. Olet mahtava tyyppi! Sari

Äiti ja/tai isä, jotka ette kestä elämän vaikeuksia selvänä edes joulunakaan. Jättäkää nyt kaikki päihteet ostamatta. Sillä rahalla voitte napostella jotain hyvää yhdessä lasten kanssa. Muista, olet paras äiti tai isä lapsillesi. Rauhaa päälle maan

Onkohan Ratinan kauppakeskuksen parkkihallissa minkäänlaista kameraa liikenteen sujuvuutta seuraamaan? 12.12. klo 15 jälkeen oli melkoinen suma autoja odottamassa poistumista Tampereen valtatielle. Ruuhka oli valmis, kun poistumisaika jo portille päästessä oli täynnä jokaisella poistujalla! Puomi vain sisukkaasti pysyi alhaalla tivaten maksun suoritusta uudelleen! Samoin kyseli vielä portin puhelin vastaajakin poistujan rekisterinumeroa, kunhan vihdoin pääsi vastaamaan hälytykseen! Kokemuksesta muista vastaavista tapauksista suosittelen Ratinaan samaa mallia: hieman asiakaspalvelun parantamista mikäli moinen vielä toistuu, ja pitämään puomit auki, kunnes ruuhka on purkautunut. Parempi päästää läpi vaikka muutama mahdollisesti maksua suorittamaton kuin antaa kymmenien autojen muodostua sumaksi ajoreiteille. Ei auta tarjous tunnin ilmaisesta pysäköinnistä vakuuttamaan asiakasta, jos palvelu on tämän tasoista! Akateeminen varttikaan ei riitä

Taas se alkoi: lumikasojen tekeminen kadunkulmiin, kaduille ja suojateiden eteen. Kaupunki sallii tämän? Lumiagentteja kehiin. Sakkomaksut lumia varastoiville

Pöksylähetys liitettiin 1960- ja 1970-luvuilla vasemmistolaiseen nuorisoliikkeeseen. Onko siitä myöhemmin tullut oikeistolainen toimintatapa? UkkoPekka

