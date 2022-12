Miksi kaikki vanhat ihmiset ovat mummoja? Mummot tukkivat terveyskeskukset, mummot ovat kestävyysvaje, mummot joutuvat edustamaan kaikkia vanhuksia television ja lehdistön jutuissa, kolumneissa, pakinoissa ja pilakuvissa! Missä ovat kaikki vanhat äijät? Eivät kai kaikki miehet ole kuolleet reippaassa 60 vuoden iässä? Miksi mummot ovat niin helppo kohde kaikenlaiselle syyttelylle ja vähättelylle? Mummoilla ei usein ole edes nimeä vaan naapurin vanhasta rouvastakin käytetään vain nimitystä mummeli, samoin lääkäri vastaanotolla puhuttelee mummeliksi. Miksi? Tuntuu että vanhoilla naisilla ei enää ole ihmisarvoa! Ajuga

Pieniä arjen iloja: olipa kiva lähteä maanantaina koirien kanssa aamulenkille, kun täällä Kalkussa oli kadut aurattu koko leveydeltään! Kiitos ympäristöpalvelulle

Kaikki keskitettiin ja keskitetään Taysiin ja Acutaan, ja nyt ihmetellään että ai, onpas täällä tungosta. Muualla Pirkanmaalla sairaaloita tyhjillään, terveyskeskuksia ajetaan alas, ambulanssirallia kasvatetaan Acutaan. Hajautukselle kunnianpalautus?

Yhteiskunnassa toimintojen sähköistäminen edellyttäisi vastuullisilta päättäjiltä sähköntuotannosta ja -saatavuudesta huolehtimista. Tämä on unohdettu. Tuulen ja auringonpaisteen varaan rakentaminen, ilman pitkäaikaisia sähkövarastoja, on virhe ja haihattelua. Sähkö on tuote, jota pitää tuottaa juuri kulutusta vastaava määrä. Johdot eivät voi sähköä varastoida ja vähyys johtaa sähkökatkoksiin. Panostukset pitää suunnata sähköpolttoaineisiin, Power to X teknologiaan. Kansalainen

Melkein kaikki, päättäjiä myöten, ovat sitä mieltä, että sähkön hinta on liian korkea. Se on väärin hinnoiteltu ja joku saa sillä satumaisia voittoja. Tästä huolimatta päättäjät vain voivottelevat eivätkä puutu sähkön hinnoitteluun vaan yrittävät veron alennuksilla ja muilla vippaskonsteilla paikata vaurioita. Ryhtykää toimeen

Miksi suomalaiset eivät nouse barrikadeille koskien sähkön hintaa. Kärvistellään ja maksetaan, kun pitäisi mennä eduskuntatalolle vaatimaan ministereiltä toimenpiteitä. Hallituksen tilalle voitaisiin laittaa virkamieshallitus, joka laittaa sähköyhtiöt ruotuun. Nyt vaan tehdään selvityksiä ja todetaan, että tilanne on tämä, kun Saksassa on pula kaasusta ja Ranskan ydinvoimalat on seisoo, niin meidän pitää maksaa sähköstä korkeaa hintaa vaikka se tuotetaan Suomessa. Voi hyvää päivää! Papparainen

Sähköyhtiöt toimivat kuin huumediilerit. Syksyllä oli "ilmainen" viikonloppu ja siinä huumassa ihmiset vaihtoivat sopimuksensa pörssisähköksi. Minä mukaan lukien. Sitten alkoi hinta nousta vaikka tuuli kuinka kovasti. Ovelaa

Toijalassa ja Viialassa on toimivat vanhat terveyskeskustalot vuodeosastoineen tyhjillään. Otetaan ne käyttöön Acutan päivystysjonojen helpottamiseksi. Parempi käyttää kuin pitää tyhjänä. Voi sote mitä teet

Suomi on maailman onnellisin maa, jossa asuu maailman nurisevin kansa. Lenne

