Kaipaan aikaa, jolloin kahviloissa käydessä sai mennä puhtaan pöydän ääreen istumaan ostamiensa juomien ja ruokien kanssa. Nykyaikana pöytiä ei juurikaan pyyhitä, kun asiakas vie kiltisti astiansa keräilypisteeseen. Pitäisikö vain kylmästi jättää astiat pöytään, jos vaikka joku tulisi rätin kanssa niitä hakemaan? Aikuinen nainen

Pitäähän hyvinvointivaltiossa olla hyvinvointialueet ja niissä hyvin tienaavat johtajat. Hyvinvointia siis jaossa meille jo valmiiksi maailman onnellisimmalle kansalle vuodenvaihteen jälkeen. Vähän säälittää kaikkien psykologien ja terapeuttien puolesta, kun heille ei ole töitä hyvinvoivien suomalaisten keskuudessa. Leipäjonotkin häipyvät kuin pieru Saharaan, kun kansalla kaikki on niin hyvin. Olen niin onnellinen

Maalla lapsuuteni kasvaneena ymmärrän hyvin, mistä leipä tulee minun kaupunkilaiseen ruokapöytääni. Henkilö, joka on ikänsä asunut kaupungissa, ei välttämättä koe asiaa niin syvällisesti. Nyt viljelijät lopettaa tuotantonsa ja se on suoraan sanottuna järkyttävää. Mistä se leipä jatkossa tulee. Taistellaan yhdessä meidän maaseudun tulevaisuudesta kun se vielä on meillä. Kotimaan tuotanto

Energiayhtiöille kaavailtu ylisuurten voittojen windfall-vero ei suinkaan laske kuluttajahintoja. Se päinvastoin vähentää valtiovallan halua hintasäännöstelyyn, saahan valtio lisää verotuloja. Sähköyhtiöille jää kuitenkin 67 prosenttia veron jälkeen voitosta itselle. Valtio siis osallistuu itse ryöstöhinnoitteluun ylimääräisen veron kautta. Sähkölämmittäjä

Erikoinen on "rahanahneen maailman" kuvio. Sähkönvälittäjät kiskovat asiakkailta mitä haluavat eikä kukaan pysty puuttumaan asiaan. Sähköä itse tuottavat laitokset voivat myydä sähköä 16 senttiä/kWh ja varmaan jää voittoa tuostakin. Mitähän tuo paljon puhuttu yhdenvertaisuus tarkoittaa tässä tapauksessa esimerkiksi hallituksen mielestä. A. Ivola

Eteläpuiston tuhoaminen rakentamalla aloitetaan kaupunkilaisten vastustuksesta piittaamatta. Viimeisetkin ulkoilu- ja luontoelämysmahdollisuudet halutaan riistää asukkailta. Nyt rakennettavalla tontilla asui, pesi tai liikkui tänä kesänä muun muassa viiden rusakon porukka, liito-orava, ihanasti laulava kultarinta ja kettu repolainen. Ne luontoelämykset ovat taas kohta ikuisesti menetetty, niin kuin Tampereella on tapana. Tampereen päättäjät vihaavat luontoa ja kaupungin asukkaiden viihtymistä. Päättäjät vaihtoon

Ratikkakahvila Santalahteen. Postimees

Herätys Tampereen päättäjät. Ilmastotavoitteet ovat karkaamassa, erityisesti liikenteen osalta. Tämä ei ole yllätys, sillä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen osalla kehitys on tuskallisen hidasta. Ratikka ei todellakaan ole kuin osaratkaisu. Keskustassa autoliikenne mataa ja ruuhkautuu aamuin illoin. Ongelman ydin ei ole väylien ahtaus tai puute, vaan se, että autoja on liikaa. Nämä kulkijat pitää pääosin saada joukkoliikenteen käyttäjiksi. Vaan kun se ei vastaa tarpeisiin, ei edes näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Tarvitaan oikeita ratkaisuja

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Suomen aseavun Ukrainalle koko ajan lisääntyneen ja siirtyneen tehokkaampiin aseisiin. Ukraina on jo alkanut hyökätä länsimaisin asein Venäjän alueelle. En hyväksy sitä, että Suomesta on tehty sotaa käyvä maa ja meidät on viety mukaan sotaan Venäjää vastaan. Meidän tulisi pysytellä sodassa puolueettomina ja pyrkiä hakemaan rauhaa osapuolten välille. Suomen on välittömästi irtauduttava sodasta. Rauhaa

Tutkimus päiväkodin lapsille turvallisuuden tunteesta. Vähemmän koulutettujen lapset kokivat enemmän turvattomuutta. Tutkija ihmetteli, miksi näin. Yksi syy on ehdottomasti se, että vähemmän koulutettujen perheissä lapset on laitettu ensimmäiselle sijalle ja he saavat hellyyttä kotona enemmän kuin päiväkodissa. Aikaa lapsille

Pettynyt (AL 7.12.). Laita mapsin reittiopastus päälle. Se näyttää autosi todellisen nopeuden. Tee tämä myös kesärenkailla. Hienoa, että pyrit ajamaan hyvin. Vain ajamalla oppii. Kaikenlaisia kaheleita on tien päällä. Luota itseesi. Yhteispeli

Kieltäydytään kaikki maksamasta sähkölaskumme, kunnes hinnat palautetaan normaaliksi. Se pakottaisi sähköyhtiöt ja poliitikot oikeasti ratkaisemaan tämän ongelman. Jos ei se auta, menköön sähköyhtiöt konkurssiin. Nyt saa riisto riittää

Sattuu lujaa, kun vanha ystävä hylkää ja laittaa yllättäen välit poikki. Ilmoittaisi edes syyn. Sattuu lujaa

Kenelle tuli yllätyksenä nämä sairaaloiden ongelmat ensihoidossa ja jatkohoidossa? Tygo

