Mitenköhän on, helpottaisiko Acutan tilannetta, jos me kaikki noudattaisimme asiantuntijoiden ravintosuosituksia, pitäisimme korkin enempi kiinni, tumppaisimme viimeisetkin röökit, kulkisimme edes lyhimmät matkat omin voimin, jättäisimme hissit ja rullaportaat niitä tarvitsevien käyttöön ja jättäisimme ruutulaitteet käynnistämättä kun emme niitä tarvi. Vastuu meistä on meillä. Aina jokin yllättää

Olisiko Tampereella mahdollista tehdä tämä eli päivystyksen ennallistamistemppu ja käynnistää geriatristen potilaiden oma päivystys Hatanpään sairaalaan? Pia

Joulukorttiostoksilla valikoima oli runsas ja kaunis. Mutta löytyi vain yksi kortti, jossa oli pieni Jeesus-lapsi eläinten ympäröimänä seimessä. Minne se Jeesus oikein katosi juhlistaan? Pirpa

Kiitos Maire Martikainen kirjoituksestasi (AL 14.12.). Olen aivan samaa mieltä. Kalevan Lastentalo helppo peruskorjata, on hyvien kulkuyhteyksien ja sijaintinsa puolesta paras lasten päiväkotina. Kalevanmarja

Liikenteen päästöt Tampereella ovat vähentyneet tavoitetta paljon hitaammin (AL 10.12.). Aamulehti kirjoitti myös, että Näsisaareen ajettiin 55 000 louhekuormaa. On todennäköistä, että sama kuormamäärä tarvittiin, kun louhe ensin roudattiin Sulkavuoresta Lielahteen. Vuosia ja lähes yötä päivää ovat dieselvehkeet möyrineet tietä ratikalle. Koneet tuskin käyvät biodieselillä sen korkeasta hinnasta johtuen. Olisko tässä osasyy, että vaiheessa ollaan? Noh grynderit saavat saaren ja vihreät ratikan. Rane

Ukraina on testialusta. Mopon moottoreilla ja pommein varustetut lennokit saavat sähkön varaan rakennetun yhteiskunnan hetkessä toimimattomaksi. Ei tarvita Hornetteja. Huomaatteko isoa kuvaa. On jo todistettu

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.