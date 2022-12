Opettajat, rehtorit ja muut, joille joulun aikaan pieniä lahjoja annetaan, pyytäkää oppilaita, että antavat näihin varatut rahat hyväntekeväisyyteen ja muille tarvitseville. Kaikilla ei näinä aikoina ole varaa ostella lahjoja. Teillä kuitenkin on työtä. Lentsun mummo

Soitin terveyskeskukseen, sain ajan, sieltä Acutaan, passitus Hatanpäälle, siellä jouduin olemaan melkein viikon. Sain täydellistä hoitoa ja kohtelua. Kiitos kunnallisesta terveydenhoidosta, maksan verot kiitollisena tästä. Parantunut

Miksi ei päiväkodeissa enää järjestetä joulu- ja kevätjuhlia esityksineen? Lapseni on nyt 4 vuotta ollut kunnallisessa hoidossa ja en ole päässyt kertaakaan nauttimaan lapsen esityksistä juhlissa. Nykyään on rastitehtävät, mikä sekin on toki ihanaa, mutta kaipasin myös "kunnon" juhlia tonttu- ja keijuleikkeineen. Esiintymiskokemus olisi myös lapselle hyväksi. Juhlallinen Ylöjärveltä

Kassatäti hei, +60 olemme kaiketi kasvattaneet lapsemme jo omille teilleen ja nyt voisi olla oikeus ja kohtuus, jos rahat sallivat, nauttia olut tai siideri tai mikä juoma sitten tuo iloa. Saunasiideri

Kassatäti, te siis kuitenkin kyttäätte ostoksiamme. No , vaihdetaanpa kauppaa, niitä kyllä piisaa meidän kulmilla. Siideripissis

Oppositio-puolueet ovat tavan takaa kylväneet riitaa hallitukseen. No, hallitus on riidellyt, jolloin nämä samat riidankylväjät ovat moittineet hallitusta riitelystä. Mielestäni meillä on huono oppositio. Aution Jykä

Voitaisiinko Tornimäenkadun auraaminen jo tältä talvelta aloittaa, vai jäämmekö koteihin odottamaan kevättä ja lumien sulamista? Lumessakahlaaja

Miksi vain biojäte aletaan kerätä pihoilta? Kiitos Juha Javanainen, kun otit tärkeän asian esiin. Olen tuota samaa miettinyt pitkään, jos on eläkeläinen eikä omista autoa, niin on sula mahdottomuus kierrättää kaikkia eriteltäviä jätteitä. Olin kesällä Ruotsissa vierailulla ja siellä kierrätys on tehty helpoksi ihan kaikille, jätehuolto toimittaa kaikille erivärisiä muovi- ja paperipusseja ja niihin on kirjoitettu muun muassa metalli , bio, muovi tai kartonki, ja mikä yksinkertaisinta kaikki pussit heitetään samaan ja omaan jäteastiaan! Jätehuolto lajittelee pussit itse värin ja lajin mukaan, kenenkään ei tarvitse juosta ympäri kyliä kierrättämässä. Meillä kierrättäminen on tehty hankalaksi ihmisille, joilla ei ole autoa! Epätasa-arvo

Nimimerkille Naapurissa perhehelvetti, ota yhteyttä kaupungin lastensuojeluun. Myös naapuri voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Tee se viipymättä! Ole lasten puolella, ole aikuinen, joka välittää. Opettaja Pirkkalasta

Eikös sellaisessa kahvilassa pitäisi juoda kahvitkin etänä, jossa ei kelpaa käteinen raha? Sipi

Alfa tv:n mukana katosivat myös ikäihmisille suunnatut mielenkiintoiset musiikkiohjelmat. Mikä instanssi vastaa tästä lopulta, ja mistä rahat uusiin ohjelmiin ja mahdollisesti uuteen kanavaan? Ukko

Joku kysyy, miksi kiellettyä kääntymistä Näsijärvenkadulta Hämeenpuistoon katsotaan sormien läpi. Minä kysyn, miksi se edes on kielletty? Epäilen, että esteet on unohdettu sinne. Tampereella Puuvillatehtaankadun risteyksessäkin on molemmin puolin puistoa tarkoituksettomat betonikaiteet suojatien tukkeena, vaikka mitään työmaata siinä ei ole ainakaan vuoteen ollut. Hämeenpuiston pohjoispäästä on tullut hylättyjen ajoesteiden varasto

Olen tässä ajellut muutaman kuukauden pimeässä, ja huomannut, että kaikki heijastinliivit eivät heijasta kunnolla, jos juuri ollenkaan. Peltimäen viisastelija

Näimme Tampereen teatterin portaiden reunalla vähän iäkkäämmän naisen kontaten pujottelemassa kaiteiden alta ja päältä. Hän oli aivan lumen peitossa. Menimme varmistamaan, tarvitaanko apua. Oli jo mielessä, että rouvalta oli ajan ja paikan taju kadonnut. "Ehei, ei mitään hätää, harrastan parkouria!" vastasi iloinen rouva. Ja oikeastaan näyttikin hauskalta harrastukselta. Härmälänrannan mummeli

Vouhotetaan sähkön säästöistä. Mökin mummonko vain se pitää Suomessa säästää, että sähkö riittää. Eikö voitaisi katuvaloja ja yritysten mainosvaloja ensin kytkeä pois päältä. Mikä säästö niistä jo tulisi! Vanhukset eivät raski lämmittää ja palelevat asunnoissaan. Maalla ne kuitenkin ensin sähköt katkotaan, tuskin kaupunginosia saadaan kerralla pimennettyä edes pariksi tunniksi. Taskulampun omaava

Hyvä naapuri tamperelaisella omakotialueella. Moikkaa edes huomenet, kun aamulla tavataan lumitöissä. Ystävä naapuritontilta

