Opistojen kurssit päättyvät jo marraskuussa ja alkavat vasta tammikuun puolessa välissä. Ikävä asia niille, jotka ovat yksinäisiä, eivät pidä joulusta tai kärsivät ahdistuksesta, jota eivät pääse purkamaan harrastuksen kautta! Toivon, että valtio antaa tulevaisuudessa hieman lisää rahaa, että voimme lisätä kertoja molempiin suuntiin! Suuri ilo harrastuksesta

Ruoka nousee, kaikki nousee, mutta olut ja siideri pysyy ostoslistalla varsinkin +60 vuotiailla. Kassatäti

Luonnon ennallistaminen on tökkinyt, mutta kansan ennallistaminen on hallitukselta sujunut hyvin, kun suuri osa kansasta on ennallistettu 1900-luvun alkupuolelle. Monella ei ole enää mahdollisuutta lämpimään kotiin, veteen ja kodinkoneiden käyttöön vihervasemmiston liian kunnianhimoisen ilmastopolitiikan vuoksi. Sähkönsäästöprosentti 71

Kovin näyttää kivikkoiselta Suomen Nato-polku. Jos jo hakuvaiheessa Suomelle määritellään tietyt toimintatavat toisten Nato-maiden toimesta, niin millaisia ohjeita ja määräyksiä onkaan odotettavissa, kun lopullinen Naton highway aukeaa. Mietiskelytieteiden maisteri

Kierrättäminen on nykyaikaa ja se maksaa, mutta onko sähkön kierrättäminen sähköpörssin kautta muuta syytä kuin hinnan nostattaminen? Arska

