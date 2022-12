Lapioidaan lunta rakennusten seinille – lumi on hyvä eriste

Tuli lunta. Se on hyvä lämmöneriste. Vanha konsti on luoda rakennusten seinille lunta. Lämpö ei pääse karkuun. Ei ne seinät siitä kärsi. Vanhat monet talvet lumen sisällä viettänee talot on edelleen kunnossa! Uudemmat talot ne oireilee. Niiden seinillä ei koskaan ole lunta ollut. Vesistöihinkään ei menisi roinaa tällä menetelmällä. Nyt lapiot ja kolat suihkimaan! Pinsiön vaari

Nyt en ymmärrä, meitä pyydetään säästämään sähköä, mutta Tampereen kaupunki se pitää kadut sulana. Sokoksen edusta ja Ratinan-aukio. Mielummin lämpöä kaduille kuin kansalaisille ja mihin hintaan. Kaikkee kanssa

Tasavallan presidentti kutsui vieraita Linnaaansa juhlistamaan maamme itsenäisyyspäivää. Mitä tekivät vieraat? Räpläsivät kännyköitään! Näin aikuiset kutsutut kunnioittivat juhlaa ja toisiaan. Oi aikoja, oi tapoja

Katuvalot asennetaan yleensä niin, että kirkkain valo suunnataan autokaistoille ja viereisellä vilkkaalla kevyenliikenteenväylällä kuljetaan hämärän hyssyssä. Miksi näin päin?

Toivottavasti uusissa asuinaluesuunnitelmissa otetaan huomioon sekä turvallisuus että ihmisten välinen toiminta. Valaistus ja matala kasvillisuus, koirapuistot erikseen pienille ja isoille. Teineille omia istuskelualueita, että ei tarvitse mennä pienten leikkikentille. Ja autoille riittävästi maanalaisia halleja. Mami

Nuori kuljettaja pahoitti mielensä, kun hän ajoi nopeusrajoitusten mukaan ja hänelle tööttäiltiin ja näytettiin keskisormea. Minun autoni mittari näyttää 7 kilometriä liian suurta nopeutta. Onkohan hänellä samanmerkkinen auto. Siinä voisi olla selitys asiaan, eli hänellä olisi helppo ratkaisu, jos hän sen itse huomaisi. Aapeli

Hyvä sinä Pettynyt! Pidä pintasi, ajat oikein. Ajan samoilla säännöillä, en yli- enkä alinopeutta, en aja päin punaisia, päästän suojatien reunassa odottavat kadun yli. Näin opetetaan autokoulussa muualla Suomessa, Tampereella on jotkut omat säännöt ja todella ikävä liikennekulttuuri. 45 vuotta tottunut

Tupeksijalle tööttäillään, tiedoksi Pettyneelle (AL 7.12.). Liikenteessä tarvitaan pelisilmää, jota ei nykyään lyhennetyssä autokoulussa ehditä opettaa. Sitä, ettei ajeta seitsemääkymppiä ja ohituskaistan alkaessa kiihdytetä sataan. Valojen vilkuttelu voi johtua myös siitä, että olet unohtanut sytyttää ajo- ja takavalot. Superkuski

Olen seurannut, kuinka liikunnanopettaja tuo nuoret kuntosalille ja jättää nuoret oman onnensa nojaan. Eikö opettajan kuulu ohjata oppilaita? Oppilaat saavat aivan väärän kuvan kuntosalista, kun he istuivat porukassa ja näppäilevät kännykkää. Kyllä kuntoilijoita harmittaa, kuinka halvalla heidän treenisalia laitetaan. Ennen kaikkea nuoret eivät opi käyttämään kuntolaitteita. Hiuka vastuuta

Sinulle Elämysmatkailija, miksiköhän esimerkiksi astmainen autoilija jättää kaupunkiruuhkassa vähän pidemmän välin edellä olevaan pysähdyttäessä? Huomioitsija

Tervemenoa vaan tamperelaiset Tampereen Vesi oy:hyn. Ylöjärvelläkin on. Ylöjärven Vesi oy ja kuukaudessa 2 hengen talous maksaa vesi/jätevesimaksua 100 euroa. Ja vuoden alusta veden hinta nousee 52 sentiä ja jäteveden 88 senttiä kuutiolta! Hiphurraa?

Hinnat nousevat. Ei ne itsekseen nouse, niitä nostetaan. Kauppiaat ovat todella ahneita. Luvataan muun muassa suuria alennuksia. Ei kauppias tuotteitaan tappiolla myy. Suuri on kate, kun voi kymmenien prosenttien alennuksia luvata. Vain 0 tai 5 senttiin päättyvä hinta on kuluttajasuojalain mukainen, ellei ilmoiteta, että hinta pätee vain korttimaksulla. Hyvästi 9 sentin kauppiaat

Posti posti! Syyskuussa lähetin kirjeen noin 90 kilometrin päähän, ei vielä perillä. Tänään tuli maksumuistutus laskusta jota en ole saanut. Ärsyttää maksaa tuostakin 5 euroa lisää. Miten todistat, että posti hukannut? Omituista

Nykyisen hallituksen aikana on tuntunut hyvältä se, että meille kansalaisille on puhuttu asiallisesti ja aivan normaalilla kielellä. Kiitos siitä Sanna, Anna-Maja, Li ja Maria! Ikävää olisi, jos vaalien jälkeen joutuisi kuuntelemaan suurikirjaimista saarnaustyyliä - "AINOA Tie KÄÄN-tää Suomen TALOUS OIKEAAN Suuntaan...jne" Pönötyspuheesta tulee orpo olo

Ihailin Kangasalan keskustan kauniita ja tunnelmallisia jouluvaloja. Mistähän saataisiin Tampereelle? Ja yhtä halvalla. Verhot kiinni

Että taas suunnitellaan verokorotuksia. Palkoista ja eläkkeistä menee jo muutenkin veroluonteisia maksuja ihan tarpeeksi. Hinnat nousee, ihmisten ostovoima heikkenee, palvelut ja tavarat jää kauppaan. Ja taas lähtee työttömyys kasvuun. Eikö mikään riitä

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.